Le Marché Des Solutions De Protection Et De Récupération Des Données Augmente Rapidement de 14 Milliards de Dollars d’ici 2028 | Commvault, EMC Corporation, Hewlett-Packard Enterprise, IBM Corporation, Acronis, Seagate Technology, Veritas Technologies, Veeam Software, Unitrend, Actifio, Arcserve, CA Technologies

Le marché des Solutions de Protection et de Récupération des Données est en plein essor avec 14 milliards de dollars US à un TCAC de +6% d’ici 2028.

La protection des données est le processus de protection des informations importantes contre la corruption, la compromission ou la perte. La récupération de données est le processus de restauration de données perdues, supprimées accidentellement, corrompues ou rendues inaccessibles.

Les données étant au cœur de votre organisation, elles doivent être protégées en permanence, récupérables et accessibles pour des cas d’utilisation secondaires. Cela signifie que vous avez besoin d’un portefeuille de solutions de protection des données capables de fournir une récupération rapide et fiable, une sauvegarde agile dans le cloud et des archives de données rentables, où que vos données se trouvent.

Dell Backup and Recovery est une application de sauvegarde et de récupération conçue pour protéger de manière fiable vos documents et mémoires numériques les plus importants en quelques clics. La sauvegarde de vos données avec Dell Backup and Recovery peut vous protéger contre la perte de données résultant d’une attaque de virus.

La Loi sur la protection des données contient un ensemble de principes que les organisations, le gouvernement et les entreprises doivent respecter pour que les données d’une personne soient exactes, sûres, sécurisées et licites. Ces principes garantissent que les données ne sont utilisées que de manière spécifique. Pas stocké plus longtemps que nécessaire.

Le Rapport sur le marché des solutions de protection et de récupération des données donne une perspective à 360 degrés sur les principes fondamentaux du marché, les définitions, les regroupements, les applications et l’examen de la chaîne de l’industrie, les arrangements et les plans de l’industrie, les détails des articles, les formulaires, les structures de coûts et par la suite. À ce stade, il examine la situation économique et le district principal du monde, y compris la valeur du produit, les avantages, les limites, la création, l’utilisation limitée, la demande et le rythme de développement de l’industrie.

Acteurs Clés:

• CommVault

* Société EMC

* Hewlett-Packard Entreprise

* Société IBM

* Sigle

* Seagate Technology LLC

* Veritas Technologies LLC

* Veeam Software SA

• Unitrend

* Actifio

* Arcserve (États-Unis) LLC

* CA Technologies

Faits saillants du rapport:

* Une analyse complète de la toile de fond, qui comprend une évaluation du marché parent

* Changements importants dans la dynamique du marché

* Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

* Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

* Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie

* Parts de marché et stratégies des acteurs clés

* Segments de niche émergents et marchés régionaux

* Une évaluation objective de la trajectoire du marché

* Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

Le rapport couvre les principaux facteurs influençant l’échelle des revenus du marché des solutions de protection et de récupération des données et détaille la demande croissante dans ce domaine. Le rapport met ensuite en évidence les dernières tendances et les défis auxquels les principaux concurrents de l’industrie pourraient être confrontés. Les applications importantes et les domaines d’activité potentiels sont également ajoutés au présent rapport. Solutions de protection et de récupération des données Des études de marché sont fournies pour les marchés internationaux ainsi que les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et l’analyse des structures de coûts. Ce rapport montre également la consommation à l’importation / exportation, l’offre et la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes.

Par Solution

* Protection des e-mails

* Protection des Données des Terminaux

* Gestion de La Récupération des Applications

* Plateformes Cloud

* Autres

Par Déploiement

• Nuage

* Sur site

Par Taille D’Entreprise

* Grande Entreprise

* Petite et Moyenne Entreprise

Par Utilisation Finale

* BFI

* Énergie et services publics

• Gouvernement

• Soins

• Fabrication

• Détail

* Autres

Par région

* Asie-Pacifique

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

* Moyen-Orient et Afrique

Le rapport fournit des statistiques majeures de l’industrie et constitue une source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Les solutions de protection et de récupération des données sont expliquées en détail dans diverses régions et différents segments de l’industrie.

Table des Matières:

* Une vue descriptive du cadre d’affaires

* Avis des offres des clients

* Différentes approches pour explorer les opportunités de Solutions De Protection et De Récupération Des Données

* Aperçu global du paysage concurrentiel

* Segmentation du marché à travers le monde

* Fragmentation des Solutions De Protection et de Récupération Des Données sur les régions

* Analyse détaillée des principaux acteurs, vendeurs et commerçants

* Données informatives pour la planification stratégique de l’entreprise

* Méthode d’évaluation des risques

* Prérequis des Solutions De Protection Et De Récupération Des Données

* Prévoir les développements futuristes et les concurrents à venir

• Annexe

