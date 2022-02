Le marché des solutions de gestion des flux de patients devrait se développer d’ici 2022-2029 en se concentrant sur les acteurs clés – Allscripts, Care Logistics, Cerner

Aperçu du marché mondial des solutions de gestion des flux de patients :

Le marché des solutions de gestion des flux de patients à grande échelleLe rapport de recherche comporte plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing, notamment les estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, les prévisions économiques, les solutions technologiques spécifiques à l’industrie, feuille de route analyse, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Ce rapport de marché propose une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Un moyen complet de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle qui a été suivie tout en préparant le rapport d’analyse crédible du marché des solutions de gestion des flux de patients et en analysant plusieurs fragments du scénario de marché actuel et à venir.

Le rapport commercial de premier ordre sur la solution de gestion des flux de patients rend disponibles les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché. Avec l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce rapport de marché exceptionnel est généré, ce qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Le rapport fournit des mesures clés, le statut des fabricants tout en s’avérant être une source d’orientation remarquable pour les entreprises et les organisations. Dans le vaste document sur le marché des solutions de gestion des flux de patients, les tendances du secteur de la santé sont formulées au niveau macro, ce qui aide les clients et les entreprises à comprendre le marché et les éventuels problèmes futurs.

Le marché mondial des solutions de gestion des flux de patients devrait atteindre une valeur estimée de 4,88 milliards et croître à un TCAC de 24,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, la gestion du flux de patients comprend la gestion du flux de patients de manière efficace et efficiente afin de répondre aux exigences des patients. Ces solutions logicielles jouent un rôle essentiel dans la gestion du flux, du processus d’enregistrement au suivi, et dans la tenue d’un dossier de traitement pour le patient. Il utilise des entrées de données en temps réel ainsi que les logiciels analytiques et statistiques requis afin de concevoir un flux de travail efficace.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des solutions de gestion des flux de patients sont l’adoption croissante d’une approche centrée sur le patient par les prestataires de soins de santé, la réduction des coûts du matériel et des logiciels, l’augmentation des incitations gouvernementales à l’adoption du Hcit, la pénurie croissante de personnel infirmier et de médecins. augmentera le besoin de solutions, le besoin croissant de mesures de réduction des coûts, la demande croissante de solutions de gestion des flux de patients afin de réduire la surpopulation, les efforts des hôpitaux pour réduire l’attente des patients pour un traitement et l’utilisation efficace des lits, la demande croissante de solutions de gestion des flux de patients afin de réduire la surpopulation, les efforts des hôpitaux pour réduire l’attente des patients pour un traitement et l’utilisation efficace des lits,demande croissante d’amélioration de la qualité des soins aux patients et besoin croissant de réduction des coûts en réduisant le coût de la main-d’œuvre et l’erreur humaine, ainsi que le nombre croissant d’admissions à l’hôpital et le manque de professionnels de la santé qualifiés.

Segmentation globale du marché des solutions de gestion des flux de patients :

Sur la base du produit, le marché des solutions de gestion des flux de patients est segmenté en autonome et intégré.

Sur la base de Delivery, le marché des solutions de gestion des flux de patients est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base de Type, le marché des solutions de gestion des flux de patients est segmenté en systèmes de suivi des patients axés sur les événements et de localisation en temps réel.

Sur la base du composant, le marché des solutions de gestion des flux de patients est segmenté en matériel, logiciels, services, services de conseil, services de support et de mise en œuvre informatiques en cours et services après-vente et de maintenance.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des solutions de gestion des flux de patients en raison de la sensibilisation croissante et de l’adoption d’outils technologiquement avancés afin d’améliorer l’infrastructure des soins de santé afin de réduire le temps d’attente des patients et de maximiser l’utilisation des lits dans cette région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des dispositifs médicaux et de soins de santé portables en raison de l’adoption croissante de solutions de gestion des flux de patients dans cette région.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Allscripts Santé Awarepoint Corporation Logistique des soins Centrale Logique Inc Société Cerner Intelligent InSites Inc McKesson Corporation Getinge AB Sonitor Technologies PLACE CENTRALE STANLEY Santé Sonitor Technologies TéléTracking Technologies Inc Centrale Logique Inc. Garde Solutions RFID inc. Epic Systems Corporation

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Solution de gestion des flux de patients en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Solution de gestion des flux de patients?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Solution de gestion des flux de patients?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Solution de gestion des flux de patients?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché des solutions de gestion des flux de patients?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des solutions de gestion des flux de patients auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des solutions de gestion des flux de patients?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Solution de gestion des flux de patients?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Solution de gestion des flux de patients?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Solution de gestion des flux de patients?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des solutions de gestion des flux de patients

1 Aperçu du marché mondial des solutions de gestion des flux de patients

2 Global Competition Patient Flow Management Solution marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de la solution de gestion des flux de patients, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de solutions de gestion des flux de patients (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Solution de gestion des flux de patients, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des solutions de gestion des flux de patients par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de solutions de gestion des flux de patients

8 Analyse des coûts de fabrication de la solution de gestion des flux de patients

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des solutions de gestion des flux de patients (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

