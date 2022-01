Le marché des solutions de génération de leads va croître à un TCAC de 17,5% pour atteindre 9 589,11 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché des solutions de génération de leads devrait passer de 3 103,80 millions de dollars US en 2021 à 9 589,11 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 17,5% au cours de 2021-2028.

Le secteur de l’éducation se développe rapidement partout dans le monde, y compris dans les pays en développement comme dans les pays développés. Les instituts d’enseignement offrant un enseignement primaire, supérieur, des cours de fin d’études, des cours de troisième cycle, etc., ont besoin de candidats appropriés et capables qui peuvent prospérer le nom de leurs instituts. Un logiciel de génération de prospects aide à rechercher, suivre, vérifier et hiérarchiser les prospects potentiels pour diverses écoles et collèges. Le processus de génération de leads est basé sur des paramètres tels que les notes, les bourses, les récompenses et les performances parascolaires. Les éditeurs de logiciels de génération de leads acquièrent ces données par le biais de leurs recherches primaires et secondaires, et les leads potentiels sont approchés en conséquence. Les services et logiciels de génération de leads se révèlent être une aubaine pour de nombreuses classes de coaching, écoles et collèges nouveaux et à venir.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013220/

Les solutions de génération de leads sont de plus en plus utilisées par les instituts de codage en ligne, qui sont de plus en plus nombreux. La grande popularité et la sensibilisation à l’apprentissage à distance sont un autre facteur qui stimule la demande de solutions de génération de leads. Les employés travaillant 5 jours par semaine sont approchés par les instituts respectifs pour des programmes de certification dont les sessions de formation et d’enseignement sont dispensées le week-end. Les services de génération de leads aident ces instituts à approcher des candidats dont la probabilité de conversion est considérablement élevée. Un logiciel avancé de génération de leads peut également suggérer des cours adaptés à ces candidats en fonction de leurs qualifications et de leurs préférences. Les prospects potentiels sont approchés via des appels à froid, des messages, des e-mails et d’autres médias respectifs. Cette méthode avancée de génération de leads est réalisable et permet de gagner du temps et fournit les résultats souhaités.

Profils d’entreprise

• Agile CRM inc.

• Belkins Inc.

• Bitrix, Inc.

• Technologies des sciences

• Cloudtask

• HubSpot, Inc.

• Chef de file

• WebiMax.com

• Groupe Martal

• callboxinc.com.

Le marché mondial des solutions de génération de leads a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

En offrant

• Logiciel

• Prestations de service

Par taille d’entreprise

• PME

• Grandes entreprises

Par géographie

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• L’Europe 

France

o Allemagne

Italie

Royaume-Uni

o Russie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

o Chine

Inde

o Corée du Sud

Japon

Australie

o Reste de l’APAC

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

o Arabie Saoudite

o Émirats Arabes Unis

o Reste de la MEA

• Amérique du Sud (SAM)

Brésil

o Argentine

o Reste du SAM

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013220/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com