Le marché des solutions de diffusion connaîtra une croissance énorme d’ici 2027 | Belden, Imagine Communications, Pebble Beach Systems

The Insight Partners a publié une nouvelle publication de recherche sur » Le marché mondial des solutions de diffusion jusqu’en 2027 » avec plus de 150 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des solutions de diffusion a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Amagi, Evertz Microsystems, BroadStream Solutions, Harmonic Inc., Belden Inc., Imagine Communications, Pebble Beach Systems, Pixel Power, PlayBox Technology, Florical Systems.

Le marché des solutions de diffusion devrait passer de 1019,6 millions de dollars US en 2020 à 1719,2 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,7 % de 2020 à 2027.

La demande croissante de services de diffusion personnalisés est attribuable à la croissance du marché. L’industrie de la diffusion sportive connaît des innovations révolutionnaires avec des développements technologiques pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Les technologies émergentes et les flux de travail innovants transforment la production sportive en direct. La transition est principalement conduite par des services de streaming autonomes, des fournisseurs linéaires over-the-top (OTT) et des sociétés comme Amazon, Facebook et Twitter, qui soumissionnent pour les droits de streaming. Aux États-Unis, l’évolution croissante vers les plates-formes vidéo numériques ainsi que l’augmentation des enchères d’Amazon et de Facebook pour les droits de diffusion sportive modifient le paysage sportif du pays. Récemment, Amazon a obtenu les droits de diffusion des matchs de la Ligue européenne des champions de football en Allemagne, renforçant ainsi son portefeuille de contenus sportifs.

Selon la segmentation régionale, le marché des solutions de diffusion fournit les informations couvrant les régions suivantes :

*Amérique du Nord

*Amérique du Sud

*Asie et Pacifique

*Europe

*MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Le rapport segmente le marché mondial des solutions de diffusion comme suit :

Marché des solutions de diffusion, par composant

Matériel, logiciel, service

Marché des solutions de diffusion, par application

Sports, Actualités, Divertissement, Style de vie et mode, Autres

Dernière étude de marché sur le «marché mondial des solutions de diffusion jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par composant (matériel, logiciel, service); Application (Sports, Actualités, Divertissement, Style de vie et mode, Autres) et Géographie ». Certains changements structurels dans l’industrie des médias et de la diffusion impliquent une augmentation du comportement des clients et des avancées techniques. Dans le cadre de l’évolution de l’industrie de la télévision, les diffuseurs optent pour des technologies novatrices afin de répondre rapidement aux opportunités commerciales. Les industries exigent des technologies innovantes pour un affichage de meilleure qualité et une gestion de contenu flexible basée sur les métadonnées. Des solutions de playout sont mises en œuvre en broadcast pour la transmission avancée de chaînes TV ou de contenus radio. Le marché des solutions de diffusion connaît une croissance lucrative en raison de la demande croissante de services de diffusion personnalisés à travers le monde. De plus, la demande croissante de solutions de diffusion basées sur le cloud stimule également le marché au niveau mondial.

