Le marché des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux est la prochaine étape importante 2021-2028 | Géants majeurs Cisco Systems, Symantec Corporation, IBM Corporation

Les données et informations clés utilisées lors de la préparation du rapport à grande échelle sur le marché des solutions de cybersécurité des dispositifs médicaux ont été collectées à partir de sources cohérentes allant des revues, des sites Web, des documents de recherche, des études de cas et des magazines. Les stratégies des concurrents telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions peuvent être bien utilisées par l’industrie pour prendre de meilleures mesures pour vendre des biens et des services. Le rapport sur le marché des solutions de cybersécurité des dispositifs médicaux est une estimation analytique des principaux défis en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus auxquels une organisation pourrait être confrontée dans les années à venir.

Le marché mondial des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2017 et l’année historique 2018. L’augmentation des cyberattaques et des menaces est le principal facteur de croissance de ce marché.

Concurrents clés du marché :

Cisco Systems, Symantec Corporation, IBM Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Broadcom, McAfee, LLC., Check Point Software Technologies Ltd., CLOUDPASSAGE AND HALO, Palo Alto Networks, Inc, ClearDATA, DXC Technology Company, Sophos Ltd. , Imperva, Fortinet, Inc., Zscaler, Inc., FireEye, Inc.

Définition du marché : marché mondial des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux

La cybersécurité est spécialement conçue pour protéger les appareils, données, logiciels et autres programmes contre les accès non autorisés et les menaces. Ils sont très utiles car ils protègent les données importantes et autres informations sensibles d’un accès non certifié. Dans l’industrie médicale, le vol de données augmente en raison de l’augmentation des dispositifs médicaux connectés. L’adoption croissante du Byod et de l’IoT est le principal facteur de croissance de ce marché.

Analyse concurrentielle : marché mondial des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux

Le marché mondial des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des solutions de cybersécurité des dispositifs médicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Atos a annoncé le lancement de sa nouvelle solution de cybersécurité pour le marché de la santé. L’objectif principal du lancement est de lutter contre les cybermenaces, afin qu’elles puissent sécuriser les données précieuses des patients. Ces nouvelles solutions incluent la sécurité cloud, la gestion des identités et des services de sécurité gérés afin d’augmenter les soins aux patients.

En avril 2017, WISeKey International Holding Ltd a annoncé l’acquisition de QuoVadis Holdings Ltd. Cette acquisition aidera WISeKey à améliorer sa position en tant que plates-formes verticales pour les technologies de sécurité IoT. Ces nouvelles technologies aideront l’entreprise à fournir de meilleures solutions à ses clients et leur fourniront des environnements de centre de confiance sécurisés et à haute disponibilité.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population gériatrique qui conduit à la gestion des maladies chroniques est le principal facteur de croissance de ce marché

La prévalence croissante des dispositifs médicaux connectés est un autre facteur de croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation à la sécurité des soins de santé parmi la population freine la croissance du marché

Un budget limité pour la sécurité des soins de santé est un autre facteur qui restreint le marché.

Table des matières – Instantané

– Résumé analytique

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence dans l’industrie par fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils d’entreprise et clé Chiffres dans l’industrie

Chapitre 8 Industrie Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats et conclusion de la recherche

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des solutions de cybersécurité pour les dispositifs médicaux dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

