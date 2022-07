Le marché des solutions d’assistance routière connectée connaîtra une expansion généralisée de 2022 à 2030

La notification et les alertes en temps réel sont une priorité dans divers pays développés et en développement ; l’augmentation du nombre de véhicules sur la route et la fourniture d’un mouvement fluide d’assistance routière et d’intervention d’urgence semblent être le plus gros problème dans les villes du monde entier. Cependant, avec l’avènement des solutions technologiques et des appareils IoT, l’assistance routière peut être simplifiée. Le développement de la technologie des véhicules connectés a ouvert l’écosystème automobile à d’autres participants tels que les prestataires de services automobiles agréés, les assureurs, les équipes d’intervention d’urgence, les postes de péage, les éditeurs de logiciels indépendants et les développeurs d’applications, ce qui a abouti au concept de solution d’assistance routière connectée. Les véhicules connectés sont considérés comme l’un des principaux moteurs d’investissement dans les technologies de communication cellulaire, ce qui stimule le marché des solutions d’assistance routière connectées. Lorsqu’il s’agit d’acheter une voiture aujourd’hui, les solutions d’assistance routière sont les nouveaux éléments décisifs. La solution d’assistance routière connectée n’est tout simplement pas un logiciel, mais plutôt un amalgame de nombreux outils, périphériques matériels, logiciels et applications, qui fonctionnent de manière synchronisée pour fournir une assistance routière.

En outre, le manque de normes d’assistance routière connectée et d’infrastructures technologiques freine le potentiel de la solution d’assistance routière connectée dans les économies émergentes et sous-développées. Divers types de solutions d’assistance routière connectées et connectées à Internet sont livrées avec un logiciel propriétaire, ce qui rend difficile la communication des appareils matériels d’assistance routière connectés avec d’autres appareils. En outre, l’adoption d’appareils compatibles avec Internet dans le diagnostic des véhicules s’est accélérée, mais pas comme prévu, dans les économies émergentes telles que l’Inde et le Brésil. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des solutions d’assistance routière connectées. Les pays nord-américains ont un écosystème bien développé et investissent fortement dans les initiatives de R&D. Numérisation dans divers secteurs, avancées technologiques,

Analyse de marché:

Selon mrh Research, le marché mondial des solutions d’assistance routière connectée devrait passer de XX millions de dollars en 2022 à XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Le marché des solutions d’assistance routière connectée en Amérique du Nord devrait être dominant et devrait passer de XX millions de dollars en 2022 à XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. En outre, le marché des notifications en temps réel devrait également être dominant et devrait passer de XX millions de dollars en 2030 à XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Cependant, les marchés de l’Asie-Pacifique et des logiciels de paiement devraient connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2030. Le marché sera tiré par la demande des États-Unis et des pays asiatiques.

Analyse de la segmentation du marché :

L’étude couvre et analyse le marché mondial des solutions d’assistance routière connectée par composants, marché des logiciels OEM et des applications tierces, et régions. Faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances, les scénarios de marché actuels et les technologies liées au marché. En outre, cela aide les investisseurs en capital-risque à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées. Les régions couvertes comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les revenus sont générés principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord est en tête du marché, suivie de l’Asie-Pacifique.

Analyse des régions et des fournisseurs :

Le rapport contient une analyse approfondie du profil des fournisseurs, qui comprend la santé financière, les unités commerciales, les principales priorités commerciales, SWOT, les stratégies et les points de vue. Les fournisseurs clés et importants couverts dans le rapport comprennent Toyota, BMW AG, Ford Motor Company, Volkswagen, MedinyX et Honk, entre autres fournisseurs. Les fournisseurs ont été identifiés en fonction du portefeuille, de la présence géographique, des canaux de commercialisation et de distribution, de la génération de revenus et des investissements importants en R&D.

Avantages:

Le rapport englobe l’étude du marché des solutions d’assistance routière connectée par des composants tels que le matériel OEM, les logiciels OEM et les applications tierces. L’innovation basée sur l’assistance routière connectée a reçu beaucoup de succès au cours des cinq dernières années. Les solutions logicielles et applications innovantes d’assistance routière connectée ont un large champ d’application dans l’industrie automobile. Par exemple, en 2022, BMW AG a déployé un total de 80 véhicules électriques pour tester les nouvelles technologies sur les autoroutes et dans les environnements urbains à travers l’Europe, les États-Unis et la Chine. L’évolution de technologies telles que l’informatique en nuage, l’informatique cognitive et l’apprentissage automatique ouvre la voie à la croissance du marché des solutions d’assistance routière connectées. En outre, le rapport fournit des détails sur les principaux défis ayant une incidence sur la croissance du marché.