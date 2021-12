Le marché des solutions bancaires de base aux EAU connaîtra une Croissance significative à CAGR + 17% entre 2021 et 2027 avec les principaux acteurs Capital Banking Solutions, EdgeVerve Systems Limited, Finastra, Fiserv, Inc., NCR Corporation, Oracle

Core banking solutions (CBS) est le système centralisé d’une banque, chargé d’assurer un flux de travail fluide en automatisant les processus frontend et backend au sein d’une banque. Il peut également être qualifié de système back-end, qui implique le traitement des transactions bancaires dans différentes succursales d’une banque sur une seule plate-forme.

De plus, CBS aide les banques à traiter les dépôts et les retraits, en améliorant les activités de gestion de la relation client et la gestion des transactions. En outre, CBS offre aux clients un accès aux facilités bancaires de toutes les succursales bancaires d’un pays et facilite l’information sur tous les canaux de livraison.

La taille du marché des solutions bancaires de base aux EAU était évaluée à 59,27 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 209,35 millions de dollars d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de + 17 % de 2021 à 2027.

Le secteur des solutions bancaires de base aux EAU a eu un impact significatif sur les revenus. Plusieurs banques modifient les opérations commerciales existantes et modernisent les offres numérisées dans le pays.

Par conséquent, en raison de l’évolution du comportement des consommateurs et de l’augmentation du besoin de services bancaires, les banques et les institutions financières mettent en œuvre des technologies sécurisées en adoptant des solutions bancaires de base. En conséquence, l’adoption croissante de technologies de pointe et la nécessité croissante de fournir de meilleurs services à la clientèle se traduisent par une croissance significative des revenus des principaux fournisseurs de solutions bancaires dans le pays.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=89169

Acteurs Clés

Capital Banking Solutions, EdgeVerve Systems Limited, Finastra, Fiserv, Inc., NCR Corporation, Oracle, SAP SE, SDK.finance, Tata Consultancy Services Limited et Temenos Headquarters SA.

Le rapport comprend le profilage des entreprises de presque tous les acteurs importants du marché mondial des solutions bancaires de base aux EAU. La section profilage des entreprises offre une analyse précieuse sur les forces et les faiblesses, les développements commerciaux, les progrès récents, les fusions et acquisitions, les plans d’expansion, l’empreinte mondiale, la présence sur le marché et les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché.

Segmentation du Marché

Par Composant

• Solution

• Service

* Service de mise en œuvre et d’intégration

* Service d’assistance et de Maintenance

* Service de Conseil

Par Modèle De Déploiement

* Sur site

• Nuage

Par Taille D’Entreprise

* Grandes Entreprises

* Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Par Type De Solution

* Solutions pour les Clients d’Entreprise

• Prêt

• Dépôt

* Autres

Par Utilisateur Final

• Banks

* Coopératives de crédit et Banques Communautaires

* Autres

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=89169

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport fournit également des estimations précises sur le TCAC, les revenus, la production, les ventes et d’autres calculs pour le marché mondial des solutions bancaires de base aux EAU. Chaque marché régional fait l’objet d’une étude approfondie dans le rapport pour expliquer pourquoi certaines régions progressent à un rythme élevé tandis que d’autres progressent à un rythme faible. Nous avons également fourni l’analyse des cinq Forces et du PILON de Porter pour une étude plus approfondie sur le marché mondial des solutions bancaires de base aux EAU.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Solutions Bancaires de Base aux EAU

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Solutions Bancaires de Base aux EAU

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Tendance de développement du Marché des Solutions Bancaires de base aux EAU pour la période 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.