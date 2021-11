Le marché des solutions automatisées de manutention des matériaux intralogistiques estime que le marché devrait se développer à 14% TCAC jusqu’en 2031

Le marché mondial des solutions de manutention de matériel intralogistique automatisée devrait être évalué à 43,83 milliards de dollars américains en 2021, avec des projections stables à long terme, selon les dernières informations de Persistence market Research. L’étude estime que le marché se développera à 14% TCAC jusqu’en 2031.

La fabrication et le commerce électronique génèrent une demande constante de solutions automatisées de manutention de matériel intralogistique. Le fait qu’il existe une conception de manutention de matériel intralogistique automatisée qui convient à presque toutes les applications impliquant des aliments et des boissons, des vêtements, des pharmacies, des produits de grande consommation, de l’électronique, etc., rend le marché toujours extrêmement potentiel.

La demande de solutions de manutention de matériel intralogistique automatisée a diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Non seulement 2020, mais 2021 devrait être affecté par de nombreux facteurs tels que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les changements sociopolitiques qui se produisent dans le monde entier.

L’innovation et les progrès sont en permanence en cours dans cet espace :

Par exemple, en janvier 2021, Conveyco Technologies a annoncé le nouveau système robotique Shuttle AS/RS automatisé à haute densité, qui sera disponible d’ici la fin de 2021, et se distingue par sa flexibilité et ses performances. Ce système hybride peut stocker et récupérer des centaines à des millions de SKU à faible coût, et s’adapte à la croissance, aux mouvements et aux changements futurs.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Persistence Market Research prédit un secteur de la vente au détail sain dans des économies telles que le Brésil, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les solutions de manutention de matériel intralogistique automatisées devraient se développer dans les villes de niveau 2 à mesure que les implémentations d’infrastructures ouvrent la voie à ces systèmes.

Le besoin de solutions flexibles, fiables et rapides pour transporter une variété de matériaux vers différents emplacements stimule la demande de robots mobiles autonomes (AMR).

Avec la croissance économique récente, le revenu disponible par habitant des consommateurs a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation proportionnelle de la croissance du secteur des biens de consommation et du commerce de détail. Les investissements dans l’infrastructure en capital dans les installations d’entreposage, de stockage et de distribution par les parties prenantes concernées devraient soutenir le marché cible.

On estime que le secteur manufacturier détient les deux cinquièmes de la part de marché globale.

Du point de vue des applications, le stockage devrait détenir plus de la moitié de la part de marché globale en 2021.

Le marché mondial a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -9,6%.

Le marché des pays du CCG devrait se développer à un TCAC d’environ 9 %, tandis que celui de l’ANASE à près de 14 %, jusqu’en 2031.

Le marché en Inde et au Brésil devrait augmenter d’environ 15% TCAC au cours des dix prochaines années.

« Le marché pourrait également connaître d’autres ralentissements en 2021 en raison de la réduction de la collecte de fonds en 2020, mais les trimestres suivants devraient inaugurer les dépenses et les investissements liés à l’entreposage et à la logistique par les utilisateurs finaux respectifs de solutions de manutention de matériel intralogistique automatisées », a déclaré un Analyste d’études de marché sur la persistance.

Paysage concurrentiel

Le marché est fragmenté, les principaux acteurs représentant plus d’un cinquième de la part de marché globale. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les développements de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont SIEMENS AG, Dematic, Mecalux S.A., Montel, SSI SCHAEFER, Daifuku Co., Ltd. Mitsubishi Electric Corporation, Toyota Material Handling Group, etc.

