Le marché des solutions agricoles intelligentes devrait atteindre 42,06 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance de 12,90 % CAGR. Le COVID-19 a eu un impact sur le marché des solutions agricoles intelligentes. Les ventes et la production de technologies d'éclairage horticole ont été limitées en raison de coûts d'investissement limités et d'un manque de main-d'œuvre. Cependant, les gouvernements et les principaux acteurs du marché ont adopté de nouvelles mesures de sécurité pour développer les pratiques.

Le marché mondial des solutions d’agriculture intelligente était évalué à 14,11 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 42,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,90 % sur la période de prévision 2022-2029. Le matériel représente le plus grand segment d’applications sur chaque marché, avec une adoption croissante des drones dans les activités agricoles pour améliorer les performances des produits. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des analyses de mortier.

Les outils agricoles intelligents sont utilisés dans l’agriculture de précision pour améliorer l’efficacité de l’agriculture et aider les agriculteurs à augmenter les rendements des cultures. La surveillance du rendement est l’une des principales applications de l’agriculture de précision, car elle permet d’identifier des informations sur la variabilité des champs, telles que les propriétés du sol, les engrais et les conditions météorologiques.

L’agriculture intelligente est largement adoptée dans le monde car elle augmente les rendements par unité de terre agricole, conduisant aux meilleurs rendements en termes de rentabilité quantitative, qualitative et financière. Cette technologie prend en charge une meilleure prise de décision, réduit le gaspillage et maximise l’efficacité opérationnelle.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-smart-agriculture-solution-market&Rubi

Dynamique du marché des solutions agricoles intelligentes

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Utilisation de la technologie moderne dans les produits agricoles.

L’utilisation de technologies modernes telles que la technologie à ratio variable (VRT), les logiciels de gestion de données, les logiciels de cartographie, les logiciels de cartographie de rendement et le GPS agricole est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des solutions agricoles intelligentes. Ces technologies améliorent la fertilité et la rentabilité des terres, maximisent la productivité, réduisent les coûts agricoles et favorisent une agriculture durable.

Disponibilité de capteurs à faible coût

La disponibilité de divers capteurs tels que la charge, la température et les vibrations stimule la croissance du marché. Les avancées technologiques continues dans l’industrie des semi-conducteurs et la concurrence féroce entre les différents fabricants stimulent également la croissance du marché.

Préoccupations liées à l’érosion des sols

Les préoccupations croissantes concernant l’érosion des sols encourageant les agriculteurs à adopter des techniques agricoles avancées affectent davantage le marché. L’état du sol joue un rôle important dans la prise de décision concernant la gestion durable des sols et l’utilisation appropriée des terres obtenue à l’aide de solutions agricoles modernes.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-smart-agriculture-solution-market&Rubi

Impact du COVID-19 sur le marché des solutions agricoles intelligentes

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché des solutions agricoles intelligentes. Les ventes et la production de technologies d’éclairage horticole ont été limitées en raison de coûts d’investissement limités et d’un manque de main-d’œuvre. Cependant, les gouvernements et les principaux acteurs du marché ont adopté de nouvelles mesures de sécurité pour développer les pratiques. Les progrès technologiques ont augmenté les ventes de matériel et de logiciels au bon public. L’essor des fermes verticales et intérieures dans le monde devrait alimenter davantage la croissance du marché dans les scénarios post-pandémiques.

Étendue du marché mondial Smart Farming Solutions et taille du marché

Le marché des solutions agricoles intelligentes est segmenté en fonction des composants et des applications. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Élément

Matériel

Logiciel

Un service

application

Contrôle automatique du guidage de la machine

détection d’obstacles

accident de tracteur

Sécurité et surveillance des machines

Technologie à taux variable

surveillance des installations

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-agriculture-solution-market?Rubi

Paysage concurrentiel et marché des solutions agricoles intelligentes

Le paysage concurrentiel du marché Smart Farming Solutions fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché des solutions d’agriculture intelligente.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des solutions agricoles intelligentes comprennent:

Grownetics, Inc. (États-Unis)

Auroras srl (Italie)

Granular, Inc. (San Francisco)

TOPCON CORPORATION (Japon)

Climate Corporation (États-Unis)

Farmers Edge Inc (Canada)

DIKEY JEAN. (Nous)

Conservateur (États-Unis)

Technologie agricole de pointe. (Nous)

Raven Industries, Inc. (États-Unis)

Explorez les rapports associés : –

https://www.xaphyr.com/blogs/213861/GCC-Air-Purifiers-Market-will-Grow-at-a-CAGR-of

https://www.pearltrees.com/rup07/item494403501

https://spurstartup.mn.co/posts/31248165?utm_source=manual

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/13/gcc-air-purifiers-market-will-grow-at-a-cagr-of-17-35-till-the-end-of-2028- 2/

https://www17.zippyshare.com/v/xDhqjBQr/file.html

https://jmp.sh/XqkxJhgq

https://gofile.io/d/O5ZAeF

https://www.scribd.com/document/619556630/GCC-Air-Purifiers-Market

https://www.mediafire.com/file/7i3sqmctnd2shz4/GCC+Air+Purifiers+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/gcc-air-purifiers-marketpdf-255311439

https://www.edocr.com/v/y7l5goez/bidkarr007/gcc-air-purifiers-market

https://studylib.net/d/yA9L2

https://pinpdf.com/gcc-air-purifiers-market-83b5b74ff9dded2f7d00edb47da94291.html

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/13/electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-5-30-for-the-forecast- 2028/

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’étude de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons hébergé plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com