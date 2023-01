Le marché des soins de santé pédiatriques à domicile devrait croître à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des soins de santé pédiatriques à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmentera à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les soins de santé pédiatriques à domicile sont essentiellement un service médical qui fournit des centres pour les enfants afin d’améliorer leur état de santé et de contribuer à la croissance globale de l’enfant. La famille est également présente au centre de santé pour apporter un soutien.

Des polices d’assurance favorables et une espérance de vie accrue des bébés prématurés grâce à l’amélioration des interventions médicales sont le principal facteur responsable de la croissance du marché des soins pédiatriques à domicile. En outre, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que la dystrophie musculaire, l’épilepsie, les cardiopathies congénitales, la fibrose kystique, la paralysie cérébrale et le cancer dans la contamination pédiatrique dans le monde augmente également la croissance globale du marché. Cependant, on estime que le coût élevé des soins de santé pédiatriques à domicile entrave la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des soins de santé pédiatriques à domicile sont EKIDZCARE CORPORATE, Aveanna Healthcare, LLC, BAYADA Home Health Care, tchhs, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc., Angels of Care Pediatric Home Health, National HealthCare Corporation et PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, Air Liquide, Paramed, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH et Sunrise Medical (US) LLC, entre autres.

Ce rapport sur le marché des soins de santé pédiatriques à domicile fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de réglementation évolutions du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des soins de santé pédiatriques à domicile auprès de Data Bridge Market Research,

Étendue et taille du marché mondial des soins de santé pédiatriques à domicile

Le marché des soins pédiatriques à domicile est segmenté en fonction du service et de l’indication. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base des services, le marché des soins pédiatriques à domicile est segmenté en services infirmiers qualifiés, aide aux soins personnels et services de thérapie de réadaptation.

Sur la base des indications, le marché est segmenté en cancer, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, soins des plaies, troubles auditifs et autres.

Analyse au niveau national du marché Soins de santé pédiatriques à domicile

Le marché des soins de santé pédiatriques à domicile est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par service et indication, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de santé pédiatriques à domicile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins pédiatriques à domicile en raison de la sensibilisation croissante aux services de soins pédiatriques à domicile. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des progrès des technologies médicales dans les pays en développement de cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des soins de santé pédiatriques à domicile fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

