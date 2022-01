Le marché des soins de santé à domicile devrait croître de façon exponentielle d’ici 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Les soins à domicile comprennent un large éventail de services de soins de santé pour les maladies en milieu de soins à domicile. L’objectif des soins à domicile est de traiter les blessures et d’améliorer les résultats de santé d’un patient. Ces services sont plus pratiques et moins chers et sont efficaces le traitement des maladies chroniques et des maladies graves, la population âgée et la thérapie nutritionnelle d’un patient.

Le marché des soins à domicile est segmenté en fonction de l’indication, du type de produit, du service et de la géographie. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Amérique du Sud et centrale. Le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché, en mettant l’accent sur des paramètres tels que les tendances du marché, les progrès technologiques et la dynamique du marché, ainsi que l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché mondial.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, Statistics @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPHE100008588/

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché des soins de santé à domicile

Fresenius SE & Co. KGaA Compagnie générale d’électricité LINDE F. HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE. Société A&D, limitée Groupe LHC, Inc. Soins à domicile BAYADA Invacare Corporation Soins Abbott Amedisys Kindred Santé, LLC

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise-Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Récapitulatif de la stratégie commerciale de l’entreprise par l’analyste.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des soins de santé à domicile qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des soins de santé à domicile, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché de la santé à domicile pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

En fonction du type de produit, le marché mondial des soins de santé à domicile est segmenté en aide thérapeutique, de diagnostic et de mobilité. En 2020, le segment thérapeutique détenait la plus grande part du marché. De plus, le marché du segment du diagnostic devrait croître au rythme le plus élevé d’ici 2028. Un médecin peut recommander les avantages des services de thérapie à domicile à la suite d’une intervention chirurgicale, d’une blessure ou d’une maladie. La thérapie à domicile offre trois formes différentes de soins : la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie. Ce facteur devrait stimuler la demande de soins à domicile dans le monde au cours de la période de prévision .

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des soins de santé à domicile en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour l’ensemble du marché des soins de santé à domicile dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Guide du rapport de recherche Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial des soins de santé à domicile – par type de produit

1.3.2 Marché mondial des soins de santé à domicile – Par indication

1.3.3 Marché mondial des soins de santé à domicile – par service

1.3.4 Marché mondial des soins de santé à domicile – Par géographie

2. Marché des soins de santé à domicile – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Marché mondial des soins de santé à domicile – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

4.2.2 Europe – Analyse PEST

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique (MEA) – Analyse PEST

4.2.5 Amérique du Sud et centrale (SCAM) – Analyse PEST

4.1 Avis d’experts

5. Marché des soins de santé à domicile – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.1.1 Demande croissante de soins à domicile en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques

5.1.2 Augmenter les paramètres de soins à domicile

5.2 Principales contraintes du marché

5.2.1 Pénurie de préposés aux soins à domicile

5.3 Opportunités clés du marché

5.3.1 Cadres de soins à domicile dans les pays en développement

5.4 Tendances futures

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPHE100008588/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans les domaines de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, de l’agroalimentaire, de la chimie et des matériaux, des semi-conducteurs, etc.

Contactez-nous :

Appelez : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com