Le marché des soins de la peau CBD révélera un TCAC, une taille, une part, des tendances, des moteurs clés, une demande, une analyse des opportunités et des perspectives concurrentielles étonnants d’ici 2029.

Analyse et taille du marché

Les soins de la peau au cannabidiol (CBD) ont gagné en popularité en raison de leur utilisation efficace pour divers bienfaits pour la peau. Il est également plus efficace pour traiter l’inflammation, l’anxiété et l’insomnie, et aide à améliorer les fonctions physiologiques et cognitives d’un individu tout en régulant l’humeur, la douleur et la mémoire. Le cannabidiol (CBD) est l’un des 113 cannabinoïdes identifiés dans la plante de cannabis et représente jusqu’à 40 % de l’extrait de plante. En conséquence, la popularité croissante des avantages devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des soins de la peau au cannabidiol (CBD) était évalué à 952,91 millions USD en 2021 et devrait atteindre 758,39 millions USD d’ici 2029, ce qui représente une part de 29,60 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. C’est possible. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Source (chanvre, marijuana), type (huiles, crèmes et hydratants, masques et sérums, nettoyants, autres), application (marché de masse, magasins de tabac, commerce électronique, autres), distribution (ventes en ligne, ventes hors ligne) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines et autres régions d’Asie-Pacifique régions régions régions régions, jamais acteurs du marché cible Canopy Growth Corporation (Canada), The Cronos Group (Canada), Tilray. (États-Unis), Hexo (Canada), CannTrust (Canada), Aurora Cannabis Inc. (Canada), GW Pharmaceuticals plc. (Royaume-Uni), VIVO Cannabis Inc. (Canada), Alkaline88, LLC. (États-Unis), NewAge Inc. (États-Unis), Cannara. (Canada), Dixie Brands (États-Unis), KANNAWAY LLC. (États-Unis), The Supreme Cannabis Company, Inc (Canada), CANNABIS Aphria (Canada), CURA CS, LLC. (États-Unis), KAZMIRA (États-Unis), Curaleaf (États-Unis) et CannazALL (États-Unis) opportunité de marché avancées technologiques croissantes

Activités de collecte de fonds et de recherche et développement (R&D)

définition du marché

Le CBD (cannabidiol) est un composé non toxique, généralement extrait sous forme de poudre de la plante de marijuana ou de chanvre et utilisé à diverses fins de soin de la peau. Les produits de soins de la peau et de soins personnels infusés au cannabidiol (CBD) ont de nombreux types de propriétés bénéfiques pour la peau, apaisantes, relaxantes, anti-anxiété, analgésiques, hydratantes, antioxydantes et des propriétés qui peuvent être utilisées pour traiter la peau sèche ou certaines conditions inflammatoires. a des propriétés cicatrisantes et aide à traiter la peau ou certaines peaux enflammées. obstacle.

Cannabidiol (CBD) Dynamique du marché des soins de la peau

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Sensibilisation accrue aux avantages

À mesure que la sensibilisation aux avantages du cannabidiol et de ses propriétés médicinales augmente, les soins de la peau au cannabidiol deviennent de plus en plus populaires dans le monde. De plus, l’adoption croissante de produits de soins de la peau au CBD qui ont des propriétés antioxydantes pour contrer les signes du vieillissement a stimulé la demande globale pour le marché des soins de la peau au CBD (cannabidiol).

En outre, des facteurs tels qu’une augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, un revenu disponible élevé, une urbanisation rapide, des changements de mode de vie et une croissance croissante des produits et du développement en raison des progrès technologiques et technologiques dans le monde contribuent à l’augmentation des produits et du développement. comme un marché. Des facteurs tels que l’augmentation de la valeur marchande. En outre, la pénétration croissante d’Internet, le développement et la commercialisation continus des produits, la réglementation soutenue par le gouvernement de l’utilisation des produits liés au cannabis, en particulier dans les pays en développement, et l’augmentation des dépenses par habitant contribueront tous au taux de croissance du marché.

chance

avancées technologiques croissantes

En outre , des progrès technologiques croissants pour minimiser les coûts de production , combinés à des travaux de développement vers un développement durable , garantissent une utilisation optimale et judicieuse des ressources , offrant aux acteurs du marché des avantages sur la période de prévision de 2022 à 2022 . opportunités, des opportunités ponctuelles sont créées qui sont avantageuses pour les participants.

Activités de collecte de fonds et de recherche et développement (R&D)

La montée en flèche du financement du gouvernement fédéral lié aux capacités de recherche et de développement devrait augmenter la croissance future du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD). En outre, diverses activités de recherche et développement (R&R&D) visant à réduire la teneur en Thc et à accélérer l’obtention des approbations réglementaires auront un impact positif sur la croissance du marché.

Pour plus d'informations sur cette recherche, visitez @

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel est le taux de croissance du marché des soins de la peau CBD?

CBD mondial ?

Qui sont les principaux fabricants de l’espace de marché CBD Skin Care?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché CBD Soins de la peau?

CBD ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché CBD Skin Care auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type et application du marché ?

Analyse des ventes, des ventes et des prix par industrie ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

