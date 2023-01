Le marché des soins corporels et de l’hygiène personnelle en Arabie saoudite augmentera à un TCAC de 4,0 % sur la période de prévision 2023-2030 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'hygiène personnelle et des soins corporels en Arabie saoudite comprennent: Unilever, The Soap Box Kuwait, Procter & Gamble, Godrej Consumer Products Limited, Avon Cosmetics, Knooz Al-Ardh Detergent Manufacturing CO. LLC., Henkel Jebel Ali FZCO, Manscaped, Reckitt Benckiser, Bath & Body Works, Inc. Direct, Inc. et Fayfa Chemical Factory (LLC), etc.

Le rapport sur le marché des soins corporels et de l’hygiène personnelle en Arabie saoudite fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de stratégie décisions, produits, etc. Lancement sur le marché, expansion géographique et innovation technologique. Pour des analyses de marché et des scénarios, contactez-nous pour les profils d’analystes. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché de l’hygiène personnelle et des soins du corps en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2023 à 2030. Data Bridge Market Research a analysé que le marché devrait croître à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 1 727,84 millions USD d’ ici 2030 . El factor principal que impulsa el crecimiento del cuidado del cuerpo y la higiene personal en Arabia Saudita es el aumento en el patrón de adopción de la higiene personal, lo que ha resultado en un aumento en el uso de productos para el cuidado del cuerpo y la de l’hygiène personnelle.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=saudi-arabia-body-care-and-personal-hygiene-market

Dynamique du marché des soins du corps et de l’hygiène personnelle en Arabie Saoudite

Cette section présente la compréhension des moteurs, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Épidémie ou pandémie ou augmentation soudaine de la maladie

Le marché des produits d’hygiène personnelle a explosé pendant la pandémie. Les produits d’hygiène tels que les produits de douche et de bain sont très demandés. Après la fin de la pandémie de COVID-19 en 2022, l’industrie des soins corporels et de l’hygiène personnelle est devenue plus consciente de l’importance de l’hygiène personnelle. Cela a aidé de nombreux fabricants et entreprises du marché des soins corporels et de l’hygiène personnelle à accéder à de nouvelles opportunités.

Infrastructure de santé en expansion rapide

Le pays a investi dans des clusters de santé à travers le royaume, augmentant le nombre d’hôpitaux reconnus internationalement, augmentant le nombre de visites de soins primaires par habitant de deux à quatre et développant les innovations en matière de santé numérique. Ainsi, l’infrastructure de soins de santé en expansion et en développement rapides dans le pays devrait alimenter la croissance des produits de soins corporels et d’hygiène personnelle sur le marché saoudien.



Chance

Lancement de produits de soins personnels biologiques, sans produits chimiques et halal

En Arabie saoudite, les personnes d’âge moyen sont témoins de l’anxiété liée au vieillissement et recherchent des produits à base d’ingrédients naturels ou à base de plantes. Cette tendance stimule la demande de produits de soins anti-âge naturels dans le pays. La sensibilisation des consommateurs aux effets nocifs de certains composés tels que les parabènes , l’aluminium et les déodorants s’est également accrue dans les produits de soins personnels et de soins corporels. La demande croissante de produits de soins du visage de différentes marques en raison de la présence d’une importante population jeune en Arabie saoudite est le moteur du marché.

Pour une table des matières détaillée, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=saudi-arabia-body-care-and-personal-hygiene-market

Étendue du marché de l’hygiène personnelle et des soins corporels en Arabie saoudite

Le marché des produits d’hygiène personnelle et de soins corporels en Arabie saoudite est classé en fonction du produit, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

produit

lavage des mains

nettoyant pour le corps

Barre de savon

poudre de talc

liquide vaisselle

Sur la base des produits, le marché des soins corporels et de l’hygiène personnelle en Arabie saoudite est segmenté en cinq segments : lavage des mains, lavage du corps, pain de savon, poudre pour le corps et lavage des mains.

canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

Commerce électronique

boutique sécialisée

pharmacie

appel d’offres du gouvernement

autre

Selon le canal de distribution, le marché saoudien des produits d’hygiène personnelle et de soins corporels est segmenté en cinq segments : supermarchés/hypermarchés, commerce électronique, magasins spécialisés, pharmacies, appels d’offres gouvernementaux et autres.

utilisateur final

féminin

homme

enfants

Lisez l’index détaillé de l’étude complète sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=saudi-arabia-body-care-and-personal-hygiene-market

Analyse de la part de marché et paysage concurrentiel des soins corporels et de l’hygiène personnelle en Arabie saoudite

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’hygiène personnelle et des soins corporels en Arabie saoudite comprennent:

Unilever, The Soap Box Kuwait, Procter & Gamble, Godrej Consumer Products Limited, Avon Cosmetics, Knooz Al-Ardh Detergent Manufacturing CO. LLC., Henkel Jebel Ali FZCO, Manscaped, Reckitt Benckiser, Bath & Body Works, Inc. Direct, Inc. et Fayfa Chemical Factory (LLC), etc.

Explorer plus de rapports DBMR

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/06/poly-vinyl-chloride-pvc-packaging-tape-printing-market-will-project-a-cagr-of-4-01-for-the- Période de prévision – 2022-2029/

https://spurstartup.mn.co/posts/30958903?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item492812964

https://lockabee.com/read-blog/39727_poly-vinyl-chloride-pvc-packaging-tape-printing-market-will-project-a-cagr-of-4.html

https://www.xaphyr.com/blogs/208630/Poly-Vinyl-Chloride-PVC-Packaging-Tape-Printing-Market-will-project

https://hommement.com/n5NjXBEaOXHQyW0Vsp9G

https://notepin.co/shared/onrdmkg

https://acatpg.mn.co/posts/30958943?utm_source=manual

https://hackmd.io/@1F2pFuIIQqiFJxy7UvsA6A/rkjq1qScj

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/01/poly-vinyl-chloride-pvc-packaging-tape.html

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Téléphone : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com