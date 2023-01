Le marché des soins aux personnes âgées recevra un TCAC de 7,0% d’ici 2029, la taille, la part, le taux de croissance de l’industrie, la demande et les prévisions de revenus

Le marché des soins aux personnes âgéesUne étude formulée par Data Bridge Market Research présente une analyse détaillée des tendances influentes qui prévalent dans ce domaine d’activité. Pour formuler un rapport de marché complet sur les soins aux personnes âgées, une analyse de marché détaillée a été réalisée avec la contribution d’experts du secteur. En cette ère de mondialisation, le monde entier est le marché et, par conséquent, les entreprises cherchent à adopter un rapport d’étude de marché mondial. Ce rapport d’étude de marché est très crucial à plusieurs égards pour la croissance des entreprises et la prospérité sur le marché. Ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et à mieux gérer la commercialisation des biens, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise. Un document de marché de grande envergure sur les soins aux personnes âgées aide à identifier les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et à interpréter en conséquence le marketing, la promotion,

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 357 746,52 millions d’ici 2029.

Obtenez un échantillon PDF du marché des soins aux personnes âgées @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-elderly-care-market&Sneha

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux soins aux personnes âgées

La prise de conscience croissante des services de soins à domicile, des services de soins aux adultes et autres parmi les personnes du monde entier augmentera la demande pour le marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, le besoin de soins aux personnes âgées augmente et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées alimentera la croissance du marché.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Développement récent

En juin 2021, selon TechCrunch, Webrock Ventures et Helathforce se sont associés pour lancer des produits de télésanté en Afrique du Sud. La nouvelle entreprise n’a pas encore reçu de nom et l’objectif principal est d’offrir des consultations à la demande et programmées aux patients avec des infirmières, des professionnels de la santé mentale et des praticiens. L’entreprise a clôturé un tour de pré-série A de 3 millions USD

En avril 2021, selon TechCrunch, Quro Medical, une startup de technologies de la santé en Afrique du Sud qui propose des services à domicile pour gérer les patients malades à leur domicile afin de leur offrir le plus grand confort ainsi que de réduire le risque d’infection, avait fermé un USD 1.1 millions d’investissements ronds. Le cycle a été mené par Enza Capital et Mohau Equity Partners. L’entreprise vise à fournir des soins aigus aux patients à domicile afin d’améliorer l’expérience des patients

Portée du marché mondial des soins aux personnes âgées

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Un service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Application

Maladies cardiaques

Un cancer

Maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Autres

Objectif fondamental du rapport sur le marché des soins aux personnes âgées

Sur le marché des soins aux personnes âgées, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent stimuler vos ventes. significativement.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Modifications majeures du marché des soins aux personnes âgées dans un proche avenir.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Portée future et perspectives des produits du marché des soins aux personnes âgées

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux acteurs mondiaux des soins aux personnes âgées

Téléchargez l’étude de recherche complète ici au format PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-elderly-care-market?Sneha

Ce rapport d’information sur le marché analyse certaines des préoccupations les plus cruciales :

Comment les grands segments de ce marché international vont-ils évoluer dans les prochaines années ?

Quels sont les principaux acteurs qui domineront le marché à l’avenir ?

En ce qui concerne cette industrie, qui sont les principaux fournisseurs et producteurs ?

Comment les entreprises les plus performantes du secteur ont-elles planifié leur croissance et leur expansion futures ?

Dans quels secteurs peut-on s’attendre à voir la plus forte augmentation de la demande au cours des prochaines années ?

Combien de sous-ensembles distincts d’acheteurs composent ce marché ?

Selon vous, quelle puissance régionale deviendra le plus grand acteur du marché international ?

Une nouvelle pandémie de coronavirus a-t-elle des conséquences ?

De quelles manières les acteurs établis sont-ils bloqués par l’entrée de nouveaux entrants et comment peuvent-ils être surmontés ?

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des soins aux personnes âgées

Le paysage concurrentiel du marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des soins aux personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care et autres.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché mondial des soins aux personnes âgées : réglementation Aperçu du marché Marché mondial des soins aux personnes âgées, par type de produit Marché mondial des soins aux personnes âgées, par utilisateur final Marché mondial des soins aux personnes âgées, par canal de distribution Marché mondial des soins aux personnes âgées, par région Marché mondial des soins aux personnes âgées: paysage de l’entreprise Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Obtenez la table des matières complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-elderly-care-market&Sneha

Découvrez d’autres rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-breast-biopsy-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liposuccion-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com