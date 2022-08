Le marché des soins aux personnes âgées par type de service, type d’appareil, technologie et application devrait gagner 235 774 652 millions USD d’ici 2029

DataBridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché des soins aux personnes âgées», comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, les futurs paysages de produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les avancées technologiques dans les industries connexes.

Le rapport Big Pension fournit une évaluation appropriée de la taille du marché, des ventes et des revenus générés par la technologie pour chaque segment d’application. Le rapport d’étude de marché comprend une analyse complète des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en offrant des options d’investissement lucratives aux acteurs du marché dans les années à venir. Les analystes ont fourni des estimations aux niveaux mondial et régional. Le rapport compile des recherches approfondies sur le renseignement qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement recherchées et analysées dans le rapport d’activité Global Aged Care pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un tel document d’étude de marché sur les soins aux personnes âgées. Les données et les informations recueillies par le biais de la recherche sont souvent très volumineuses et de forme complexe. Cependant, dans ce rapport sur le marché, à l’aide d’outils et de techniques éprouvés, ces informations complexes sur le marché sont transformées en versions plus simples pour les fournir aux utilisateurs finaux. Les estimations des valeurs CAGR, des moteurs du marché et des contraintes du marché peuvent aider les entreprises à développer une variété de stratégies. Commencez le processus de construction du rapport sur le marché des soins aux personnes âgées avec des conseils d’experts en utilisant quelques étapes ou une combinaison d’étapes.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2357 746,52 millions USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Participants du marché couverts

Koninklijke Philips NV, Amedisys, ECON Healthcare Group, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, LHC Group, Inc., Medtronic, ORPEA GROUPE, Prolifico, ElderCareCanada, Exceptional Living Centers, Right at Home, LLC, BAYADA Home Health Care, United Medicare Pte Ltd , Trinity Health, Rosewood Care Group, ST LUKE’S ELDERCARE LTD, FC Compassus LLC, Home Converse, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, etc.

Dynamique du marché mondial des retraites

chauffeur

Sensibiliser à la prise en charge des personnes âgées

La sensibilisation mondiale croissante aux services de soins à domicile, aux services de soins aux adultes, etc., augmentera la demande du marché. Avec la croissance rapide de la population âgée, la demande croissante de soins aux personnes âgées et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées stimuleront la croissance du marché.

Les cas de maladies chroniques en hausse

Le nombre de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires est en augmentation. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des conseils appropriés d’un médecin. Mais depuis peu, le traitement peut aussi se faire à domicile grâce aux services de santé à domicile sans aller à l’hôpital.

Chance

Les tendances du marché des services de soins aux personnes âgées continuent de se renforcer

Une augmentation de la population âgée devrait être le moteur des services de soins aux personnes âgées. Les changements dans l’environnement économique et social ont augmenté la demande pour les entreprises de soins infirmiers. Une population âgée croissante exerce une pression sur les jeunes générations pour qu’elles prennent soin des membres âgés de la famille tout en travaillant. Par conséquent, cela crée une demande de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en service à court terme et service à long terme. Les services à court terme facilitent les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Les services de longue durée nécessitent une assistance médicale et des soins de jour.

Contraintes/Défis

Manque de travailleurs formés et expérimentés

Le rapport fournit des informations sur les mesures suivantes :

Pénétration du marché : Informations complètes sur le portefeuille de produits des principaux acteurs du marché des soins aux personnes âgées. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des zones géographiques et des secteurs d’activité des principaux acteurs du marché. Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché sur différents segments dans les régions. Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les zones vierges, les développements récents et les investissements sur le marché des soins aux personnes âgées.

L’influence principale de ce marché:

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Innovations récentes et événements majeurs sur ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de cet acteur leader du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des micromarchés clés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournit des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments dans quatre grandes régions et leurs pays (Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde)

Analyse du marché au niveau national sur la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

Stratégie d’entreprise

Le résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements clés liés à l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.

Étendue du marché mondial des retraites

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

médicament

Logement et équipement d’assistance

En fonction du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels.

Servez

soins institutionnels

soins à domicile

Garderie adulte

Sur la base du service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

application

cardiopathie

cancer

maladie du rein

Diabète

arthrite

Ostéoporose

Neurologie

respirer

autre

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Paysage du marché mondial des soins aux personnes âgées

Partie 4 : Taille du marché mondial des soins aux personnes âgées

Partie 5: Segmentation du marché mondial des soins aux personnes âgées par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

