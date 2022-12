Le marché des soins aux personnes âgées devrait être évalué à 2 357 746 520 USD à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Marché des soins aux personnes âgées » Nouveau rapport de recherche ajouté à la base de données des rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche contient 350 pages, 220 tableaux et 60 graphiques, un résumé des principales entreprises, avec des tableaux et des graphiques. Marché des soins aux personnes âgées Le rapport de recherche est conçu avec un combinaison parfaite d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et des dernières technologies pour une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont basées sur l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie, etc. Pour réaliser cette étude de marché , nous avons utilisé des outils et des techniques avancés performants, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Un rapport commercial global sur les soins aux personnes âgées estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par les ventes de produits et les changements nécessaires requis pour les futurs produits. Étant donné que les rapports d’études de marché gagnent en importance sur ce marché en constante évolution, ce rapport de marché a été créé avec anticipation. Le rapport de marché présente des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes.

Obtenez un exemple de rapport (comprend des graphiques, des graphiques et des chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-elderly-care-market

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est sur le point de connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 235 774 652 millions USD d’ici 2029.

Aperçu du marché: –

La pension est appelée pension, y compris la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. À mesure que les personnes âgées vieillissent, le besoin de soins aux personnes âgées augmente également, car les personnes âgées ont besoin d’un soutien physique et émotionnel pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, il existe une forte demande de services de soins aux personnes âgées. Avec le développement continu de la technologie médicale, les pays en développement ont également commencé à choisir ces services. Les services de retraite sont divisés en services médicaux et services non médicaux. Après une chirurgie ou une blessure, les services offerts aux personnes âgées sont principalement des services médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont

LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc. , services d’aide à la vie autonome, soins à domicile BAYADA et plus encore.

Accédez au rapport de recherche complet de 350 pages @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-elderly-care-market

L’ étendue du marché mondial des retraites

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

médicament

Logement et équipement d’assistance

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques et logements et appareils fonctionnels.

Servez

soins institutionnels

soins à domicile

garderie adulte

Sur la base des services, le marché des soins aux personnes âgées est subdivisé en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

application

cardiopathie

cancer

maladie du rein

Diabète

arthrite

l’ostéoporose

Neurologie

système respiratoire

autre

Objectifs principaux du marché des soins aux personnes âgées:

Chaque entreprise du marché des soins aux personnes âgées a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les principaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent multiplier vos ventes.

Taille du marché des soins aux personnes âgées et facteurs de croissance.

Changements importants dans le futur marché des retraites.

Principaux concurrents mondiaux sur le marché.

La portée et les perspectives des produits du marché Soins aux personnes âgées.

Une région en développement avec un potentiel de croissance future.

Les graves défis et risques auxquels le marché est confronté.

Profils mondiaux des fabricants de produits de soins pour personnes âgées et statistiques de vente.

Les facteurs clés suivants des faits saillants du marché mondial des soins aux personnes âgées

Description de l’activité

Une description détaillée des activités et des unités commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements majeurs de l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de la société

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont tirés des états financiers annuels publiés des sociétés ayant un historique de 5 ans.

Pour afficher la table des matières complète, cliquez ici https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-elderly-care-market

développement récent

En juin 2021, Webrock Ventures et Helathforce se sont associés pour lancer un produit de télémédecine en Afrique du Sud, a rapporté TechCrunch. La nouvelle entreprise, qui n’a pas encore été nommée, se concentrera principalement sur la fourniture de consultations à la demande et programmées aux infirmières, aux professionnels de la santé mentale et aux praticiens. La coentreprise a conclu un financement de pré-série A de 3 millions de dollars

Selon TechCrunch, en avril 2021, Quro Medical, une startup sud-africaine des technologies de la santé qui fournissait des services à domicile pour gérer les patients à domicile, a clôturé le cycle de 1,1 million de dollars en avril 2021 pour leur offrir un maximum de confort et réduire le risque d’infection. . Le cycle a été mené par Enza Capital et Mohau Equity Partners. La société vise à fournir des soins actifs à domicile aux patients afin d’améliorer l’expérience des patients

Pays d’étude :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

Parcourir les rapports de tendance :

Taille, part et opportunité du marché mondial de la détection des fraudes dans les soins de santé https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la détection des fraudes dans les soins de santé

Taille, part et opportunités du marché mondial du filtrage à haut contenu https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché du filtrage à haut contenu

Taille, part et opportunité du marché mondial des diagnostics moléculaires basés sur l’ hybridation https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des diagnostics moléculaires basés sur l’hybridation

Taille, part et opportunité du marché mondial de la thérapie de l’ hypercalcémie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la thérapie de l’hypercalcémie

Taille, part et opportunité du marché mondial des calculs rénaux https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des calculs rénaux

Taille, part et opportunités du marché mondial de la laparoscopie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la laparoscopie

Taille, part et opportunité du marché mondial de l’épilation au laser https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com