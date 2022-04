Le marché des soins actifs des plaies devrait atteindre 2487,67 millions USD d’ici 2029 | Tendances du secteur, croissance, analyse, opportunités et Smith & Nephew, Medline Industries, AVITA Medical et ConvaTec

DBMR a récemment mis à jour le marché mondial des soins actifs des plaiesLe rapport de recherche donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. Le gagnant d’un rapport d’étude de marché effectue l’étude de marché méthodique et complète qui met en avant les faits et les chiffres liés à n’importe quel sujet de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché est un excellent support pour les entreprises de toutes tailles, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites. Les prévisions, analyses, évaluations et estimations effectuées dans ce rapport d’activité sont toutes basées sur des outils et des techniques bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport de marché est formulé avec les outils les plus excellents et supérieurs de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché de l’industrie.

Le segment des produits avancés de soin des plaies détenait la plus grande part du marché. Les solutions avancées de traitement des plaies sont de plus en plus populaires en tant que première ligne de traitement. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la physiothérapie était évalué à 1664,63 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 2487,67 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 5,15% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Scénario de marché du marché mondial des soins actifs des plaies

Le pansement avancé est largement utilisé pour le traitement des plaies chroniques et non cicatrisantes. Par conséquent, on estime que l’augmentation du nombre de plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique aidera le marché du soin des plaies à se développer. On s’attend à ce que l’ulcère du pied diabétique gagne du terrain à mesure qu’un nombre croissant de personnes contractent la maladie en raison de la prévalence croissante du diabète. Les ulcères du pied sont l’une des conséquences les plus courantes et les plus redoutées du diabète dans les pays pauvres. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), il y a actuellement plus de 460 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans vivant avec le diabète dans le monde, et ce nombre devrait grimper à 700 millions d’ici 2045.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (allogreffe, greffes de peau synthétique, xénogreffes, pansements au collagène, greffes de tissu amniotique, facteurs de croissance), indication (brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres, ulcères des membres inférieurs), type de plaie (plaies chroniques, plaie aiguë), utilisateur final (Hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, établissements de soins à domicile, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Mölnlycke Health Care AB. (Suède), Smith & Nephew plc (Royaume-Uni), Medline Industries, Inc. (États-Unis), AVITA Medical, (Royaume-Uni) ConvaTec Inc. (Royaume-Uni), Cytori Therapeutics Inc. (États-Unis), Human BioSciences (États-Unis), Stryker Corporation (États-Unis), Organogenesis Inc. (États-Unis) et Wright Medical Group NV (États-Unis) Opportunités de marché La fréquence croissante de maladies telles que le diabète, les affections affectant les capacités de cicatrisation des plaies Utilisations prospectives du traitement par cellules souches dans le traitement des plaies dans le monde L’utilisation croissante de la médecine régénérative Une augmentation des accidents de la route et des traumatismes

Définition du marché mondial des soins actifs des plaies

Les soins avancés des plaies comprennent des produits pour le traitement des plaies aiguës et chroniques telles que les ulcères, les brûlures et les plaies postopératoires. Les traitements avancés de soin des plaies, y compris les pansements en film et en mousse, les hydrogels, les alginates et les hydrocolloïdes, maintiennent la plaie humide et favorisent la cicatrisation sans l’occlusion.

Dynamique du marché de la réparation du cartilage

Conducteurs

Augmentation des maladies et affections affectant les capacités de cicatrisation des plaies

Les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales ont toutes un impact délétère sur le processus de cicatrisation . Au cours de la dernière décennie, la survenue de plaies aiguës, chroniques et chirurgicales a considérablement augmenté, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché.

Augmentation de la population gériatrique

La population vieillissante est plus sujette au développement d’affections telles que les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales. Les blessures sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ce qui contribue à la croissance du marché.

Augmentation de l’incidence de divers troubles du mode de vie

Les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les escarres ne sont que quelques-unes des maladies liées au mode de vie qui peuvent contribuer aux plaies chroniques et accéléreront encore la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la prise de conscience croissante d’une gestion appropriée des soins des plaies et le potentiel croissant des économies en développement offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des soins actifs des plaies dans les années à venir.

Segmentation:

Marché mondial des soins actifs des plaies , par type de produit (allogreffe, greffes de peau synthétique, xénogreffes, pansements au collagène, greffes de tissu amniotique, facteurs de croissance), indication (brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres, ulcères des membres inférieurs), type de plaie (plaies chroniques , plaie aiguë), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, établissements de soins à domicile, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des soins actifs des plaies

Mölnlycke Health Care AB. (Suède)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

AVITA Medical (Royaume-Uni)

ConvaTec Inc. (Royaume-Uni)

Cytori Therapeutics Inc. (États-Unis)

Biosciences humaines (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Organogenesis Inc. (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Contraintes / Défis Marché mondial des soins actifs des plaies

D’autre part, l’augmentation du coût des produits avancés de soins des plaies devrait encore entraver la croissance du marché des soins actifs des plaies au cours de la période. Cependant, les dangers liés à l’utilisation de produits avancés de soin des plaies pourraient encore remettre en question la croissance du marché des soins actifs des plaies dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des soins actifs des plaies fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins actifs des plaies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la réparation du cartilage

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des soins actifs des plaies. Au cours de la première moitié de la période de projection, l’épidémie de COVID-19 aura une influence sur le marché du soin des plaies. En raison des fermetures, les chirurgies électives ont été annulées ou reportées et l’augmentation des lésions cutanées chez les travailleurs de la santé COVID-19, l’industrie du soin des plaies a été affectée négativement. Cependant, avec le développement rapide du vaccin, les pays ont ouvert leurs frontières internationales, en conséquence, le marché actif du soin des plaies devrait stimuler la période post-COVID-19.

Développement récent

Integra LifeSciences a finalisé l’acquisition d’Acell Inc. en janvier 2021. Tous deux sont ravis de continuer à repousser les limites de l’innovation dans le traitement des plaies.

ConvaMaxTM, un pansement hyper absorbant pour la prise en charge des plaies très suintantes telles que les ulcères de jambe, les ulcères du pied diabétique et autres, a été lancé par ConvaTec Group Plc en janvier 2020. À la suite de l’introduction de nouveaux systèmes thérapeutiques.

Portée du marché mondial de la réparation du cartilage et taille du marché

Le marché des soins actifs des plaies est segmenté en fonction du type de produit, de l’indication, du type de plaie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Allogreffe

Greffes de peau synthétique

Xénogreffes

Pansements au collagène

Greffes de tissus amniotiques

Facteurs de croissance

Sur la base du type de produit, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en allogreffes, greffes de peau synthétique, xénogreffes, pansements au collagène, greffes de tissu amniotique et facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont en outre sous-segmentés en facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), plasma riche en plaquettes (PRP), facteurs de croissance épidermique (EGF), facteurs de croissance basiques des fibroblastes (BFGF), facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF), talactoferrine ALFA , le peptide de thrombine et le facteur de croissance des kératinocytes (KGF).

Indication

Brûlures

Ulcères du pied diabétique

Escarres

Ulcères des membres inférieurs

Sur la base des indications, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en brûlures , ulcères du pied diabétique, escarres et ulcères des membres inférieurs.

Type de plaie

Plaies chroniques

Plaie aiguë

Sur la base du type de plaie, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en plaies chroniques et plaies aiguës. Les plaies chroniques sont en outre sous-segmentées en escarres, ulcères du pied diabétique, ulcères veineux et autres plaies chroniques. La plaie aiguë est en outre sous-segmentée en plaies et brûlures chirurgicales et traumatiques.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de diagnostic

Paramètres de soins à domicile

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché actif des soins des plaies est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire , centres de diagnostic , établissements de soins à domicile et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la réparation du cartilage

Le marché des soins actifs des plaies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, indication, type de plaie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins actifs des plaies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins actifs des plaies en raison de la présence d’une large base de population. En outre, l’augmentation du nombre de patients dans plusieurs pays et le vieillissement croissant de la population stimuleront davantage la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des soins actifs des plaies en raison de l’évolution des modes de vie et de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. De plus, le nombre croissant de chirurgies pratiquées devrait encore propulser la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins actifs des plaies vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins actifs des plaies, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des soins actifs des plaies. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Réparation du cartilage

Le paysage concurrentiel du marché des soins actifs des plaies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins actifs des plaies.

