Le marché des soins actifs des plaies devrait atteindre 2 487,67 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, susceptible de croître à un TCAC de 5,15 %

Les pansements avancés sont principalement utilisés pour traiter les plaies chroniques et non cicatrisantes. Par conséquent, on estime que l’augmentation du nombre de plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique contribue à la croissance du marché des soins actifs des plaies . À mesure que la prévalence du diabète augmente, de plus en plus de personnes développent des ulcères du pied diabétique, et on s’attend à ce que les ulcères du pied diabétique soient préoccupants. Les ulcères du pied sont l’une des conséquences les plus courantes et les plus graves du diabète dans les pays pauvres. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), il y a actuellement plus de 460 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde entre 20 et 79 ans, et ce nombre devrait grimper à 700 millions d’ici 2045.

Le segment des produits avancés de soins des plaies détient la plus grande part de marché. Les solutions avancées de traitement des plaies gagnent en popularité en tant que traitement de première intention. Data Bridge Market Research a analysé le marché de la physiothérapie évalué à 1 664,63 millions USD en 2021 et estime en outre qu’il atteindra 2 487,67 millions USD d’ici 2029 et qu’il devrait croître à un TCAC de 5,15 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification Cadre analytique et réglementaire.

Dynamique du marché des soins actifs des plaies

chauffeur

Augmentation des maladies et affections qui affectent la capacité des plaies à cicatriser

Les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales ont toutes un effet délétère sur le processus de cicatrisation. L’augmentation spectaculaire de l’incidence des plaies aiguës, chroniques et chirurgicales au cours de la dernière décennie devrait stimuler davantage la croissance du marché.

Une augmentation de la population âgée

Une population vieillissante est plus sujette aux maladies telles que les plaies aiguës, les plaies chroniques et les plaies chirurgicales. Les blessures sont plus fréquentes chez les personnes âgées, ce qui contribue à la croissance du marché.

Incidence accrue de divers troubles du mode de vie

Les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les escarres ne sont que quelques-unes des maladies liées au mode de vie qui peuvent entraîner des plaies chroniques qui accéléreront encore la croissance du marché.

Chance

En outre, la prise de conscience croissante et le potentiel croissant d’une gestion appropriée des soins des plaies dans les économies émergentes présenteront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché dynamique des soins des plaies dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation du coût des produits avancés de soin des plaies devrait encore entraver la croissance du marché des soins actifs des plaies au fil du temps. Cependant, les dangers liés à l’utilisation de produits de soin des plaies avancés pourraient encore remettre en question la croissance du marché des soins actifs des plaies dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des soins agressifs des plaies détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, la réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des soins actifs des plaies, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des soins actifs des plaies et taille du marché

Le marché des soins actifs des plaies est segmenté en fonction du type de produit, de l’indication, du type de plaie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Allogreffe

greffes de peau synthétique

xénogreffe

Pansement au collagène

Greffe de tissu amniotique

facteur de croissance

Les facteurs de croissance sont subdivisés en facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), plasma riche en plaquettes (PRP), facteur de croissance épidermique (EGF), facteur de croissance basique des fibroblastes (BFGF), facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF), lactoferrine ALFA, peptide de thrombine et facteur de croissance des kératinocytes (KGF).

Les indications

Brûlures

ulcère du pied diabétique

ulcère de pression

ulcère du membre inférieur

Sur la base des indications, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en brûlures, ulcères du pied diabétique, escarres et ulcères des membres inférieurs.

type de plaie

plaie chronique

plaie aiguë

Les plaies chroniques sont subdivisées en ulcères de pression, ulcères du pied diabétique, ulcères veineux et autres plaies chroniques. Les plaies aiguës sont subdivisées en plaies chirurgicales et en plaies et brûlures traumatiques.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

Centre de chirurgie ambulatoire

Centre de diagnostic

Paramètres de soins à domicile

autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins actifs des plaies

Comme mentionné ci-dessus, le marché des soins actifs des plaies est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, indication, type de plaie et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins actifs des plaies sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché agressif des soins des plaies en raison de sa grande population. En outre, l’augmentation du nombre de patients et l’augmentation des populations vieillissantes dans plusieurs pays propulseront davantage la croissance du marché des soins actifs des plaies dans la région au cours de la période de prévision.

Le marché des soins actifs des plaies en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’évolution des modes de vie et de la prévalence croissante des maladies chroniques. De plus, le nombre croissant de chirurgies devrait encore alimenter la croissance du marché dynamique des soins des plaies dans la région au cours des prochaines années.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soins actifs des plaies

Le paysage concurrentiel du marché Soins actifs des plaies fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour le marché des soins actifs des plaies sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins actifs des plaies sont

Mölnlycke Health Care AB. (Suède)

Smith & Nephew plc (Royaume-Uni)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

AVITA Medical (Royaume-Uni)

ConvaTec Inc. (Royaume-Uni)

Cytori Therapeutics Inc. (États-Unis)

Sciences biologiques humaines (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Organogenesis Inc. (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

