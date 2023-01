Le marché des sodas artisanaux va augmenter en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des principaux moteurs de croissance, des défis et des perspectives de revenus de l’industrie

«

Marché mondial des sodas artisanaux, par type de produit (naturel et biologique), consommateur cible (adolescents, jeunes adultes, d’âge moyen et adultes), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, restauration et débits de boissons, dépanneurs et magasins spécialisés, magasins en ligne et Autre), type d’emballage (bouteilles, canettes et autres), par saveur (cola, fruits tropicaux, baies, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché du soda artisanal

Les sodas artisanaux sont progressivement observés comme une alternative privilégiée aux boissons non alcoolisées conventionnelles ou traditionnelles. Les consommateurs qui recherchent des options de boissons propres et plus saines optent principalement pour les sodas artisanaux. On s’attend à ce que le « cola » soit le segment d’arômes à la croissance la plus rapide car il a un goût original, distinctif et non traditionnel qui répond exactement au désir des consommateurs pour des boissons non alcoolisées innovantes, originales et non traditionnelles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sodas artisanaux était évalué à 687,12 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1054,51 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Researcha comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des sodas artisanaux

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (naturel et biologique), consommateur cible (adolescents, jeunes adultes, d’âge moyen et adultes), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, restauration et débits de boissons, dépanneurs et magasins spécialisés, boutiques en ligne et autres), type d’emballage ( Bouteilles, canettes et autres), par saveur (cola, fruits tropicaux, baies, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Appalachian Brewing Company (États-Unis), SIPP ECO BEVERAGE CO, INC (États-Unis), Boylan Bottling (États-Unis), PepsiCo, Inc (États-Unis), Jones Soda Co. (États-Unis), Reed’s Inc. (États-Unis), Tuxen Brewing (Danemark ), sodas bio (États-Unis), Batch Craft Soda (États-Unis), The Coca-Cola Company (États-Unis), C, Dry Soda (États-Unis), Craft Soda Co. (États-Unis), Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis) Opportunités de marché Sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients malsains utilisés dans les boissons gazeuses.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les boissons à faible teneur en sucre au lieu des boissons à forte teneur en sucre.

Définition du marché

Le soda artisanal est caractérisé sous les boissons non alcoolisées. Cela signifie que les sodas artisanaux sont des boissons aromatisées et gazeuses. Cependant, les sodas artisanaux sont une option plus saine que les boissons gazeuses car ils contiennent peu ou pas de conservateurs. Les sodas artisanaux sont disponibles dans une vaste gamme de saveurs sur le marché. Ces sodas sont faibles en calories par rapport aux autres sodas standard.

Dynamique du marché du soda artisanal

Conducteurs

Lancements de produits en plein essor

Les lancements de produits en plein essor et les autres innovations des acteurs du marché stimuleront le taux de croissance du marché. Par exemple, SkinTe, une marque basée aux États-Unis, a lancé un soda bien-être pétillant et infusé de collagène dans 1 289 magasins Walmart en juin 2022 à travers le pays. Lors de ce lancement, la société proposera trois variantes aux consommateurs, telles que le thé blanc au gingembre, le thé vert au pamplemousse et l’hibiscus à la vanille.

Demande croissante de produits d’hydratation sains

L’augmentation de la demande de produits d’hydratation sains affecte positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les consommateurs sont davantage enclins à consommer des boissons saines telles que les sodas artisanaux et autres boissons fonctionnelles. La sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits pour la santé des boissons hypocaloriques, qui sont préparées avec des ingrédients naturels, est le principal facteur qui devrait stimuler la demande de boissons hydratantes saines et propulser la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients malsains utilisés dans les boissons gazeuses.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux ingrédients malsains utilisés dans les boissons gazeuses accélère la croissance du marché. Les boissons gazeuses sont riches en sucre, ce qui augmente le niveau d’insuline dans le corps. Les produits chimiques utilisés pour colorer les boissons gazeuses peuvent également augmenter les risques de développer un cancer de la prostate, un cancer du sein et un cancer du pancréas. L’augmentation des niveaux de consommation de sucre peut être un facteur majeur pour augmenter le risque d’être diabétique. La carie dentaire est l’un des principaux effets secondaires des boissons gazeuses sur le corps. Les boissons gazeuses contiennent des ingrédients ajoutés qui sont cancérigènes et acidogènes et provoquent ainsi un gain de poids et provoquent également la corrosion de l’émail des dents. Ainsi, la demande croissante de soda artisanal sur le marché créera d’immenses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision 2023-2030.

