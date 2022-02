Le marché des SMS A2P (Application-to-Person) devrait croître à un TCAC de 4,4 % d’ici 2025 | Infobip, Syniverse Technologies, Vonage

Un dernier rapport de renseignement publié par The Insight Partners avec le titre « Global A2P SMS (Application-to-Person) Market Forecast to 2025. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché des SMS A2P (Application-to-Person) Ce rapport fournit un aperçu détaillé des facteurs clés du marché mondial des SMS A2P (Application-to-Person) et de facteurs tels que le moteur, la contrainte, les tendances passées et actuelles, les scénarios réglementaires et le développement technologique.

Le marché des SMS A2P devrait croître à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision 2016-2025 et représenter 62,10 milliards de dollars US en 2025.

Le SMS A2P est la communication entre une application et un abonné via des services de messagerie à des fins diverses. Avec l’évolution des smartphones accompagnée de l’émergence d’acteurs OTT sur le marché, les MNO ont connu une forte baisse des revenus tirés des services de messagerie P2P (Peer-to-Peer). Cependant, il y a eu une augmentation parallèle des revenus des SMS A2P pour les ORM dans le monde.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent : DIMOCO Messaging GmBH, AANAM Technologies, Twilio Inc., CLX Communications AB, Infobip Ltd., Syniverse Technologies, Vonage, tyntec, Tanla Solutions et Trillian Group Ltd.

Le rapport segmente le marché mondial des SMS A2P comme suit :

Marché mondial des SMS A2P – Par type

Plateforme de messagerie API cloud

Services de messagerie traditionnels et gérés

Marché mondial des SMS A2P – Par application

Services de contenu poussé Services

interactifs

Campagnes promotionnelles

Services CRM

Autres services

Marché mondial des SMS A2P – Par modèle commercial

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Marché mondial des SMS A2P – Par vertical

BFSI Vente au

détail

Médias et divertissement

Voyages et transports

Hôtellerie

Autres

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des SMS A2P (application à personne) :

Chapitre 1 : Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche du marché SMS A2P (Application-to-Person)

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché SMS A2P (Application-to-Person).

Chapitre 3 : Changement de l’impact sur la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du SMS A2P (Application-to-Person) ;

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché A2P SMS (Application-to-Person), Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2025

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché SMS A2P (Application-to-Person) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2016-2025)

…………….

