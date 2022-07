Le marché des sirops aromatisés atteindra 64 960,7 millions de dollars américains d’ici 2027

Le dernier rapport d’étude de marché de The Insight Partners est intitulé ‘ Marché du sirop aromatiséjusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par saveur (fruits, chocolat, vanille, herbes et assaisonnements, et autres); Type de saveur (sucré, salé et salé, aigre et menthe) ; Application (boissons, produits laitiers et desserts glacés, confiserie, boulangerie et autres) ; et géographie ». La taille du marché du sirop aromatisé devrait passer de 42 306,1 millions de dollars américains en 2018 à 64 960,7 millions de dollars américains d’ici 2027, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision. Le sirop aromatisé est produit avec des ingrédients aromatisants naturels ou artificiels mélangés à du sucre pour obtenir un concentré. Le sirop aromatisé est utilisé dans une variété d’aliments et de boissons tels que le café, les desserts glacés, les crêpes, les gaufres et autres pour augmenter leurs propriétés organoleptiques.

Les principaux fournisseurs sur le marché mondial du sirop aromatisé sont : Sensient Technologies Corporation, Kraft Heinz Company, Cedarvale Maple Syrup Co, Archer Daniels Midland Company, ASR Group, Kerry Group, Monin, Inc, Small Hand Foods, Sunny Sky Products, Llc, The Hershey Compagnie

La croissance du marché dans cette région est principalement attribuée à la demande croissante des chaînes de restauration rapide et des restaurants dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. De plus, la demande de produits alimentaires prêts à consommer et prêts à consommer augmente dans la région en raison du mode de vie trépidant et d’un niveau de vie et d’un pouvoir d’achat plus élevés parmi les consommateurs. La consommation croissante de produits de boulangerie et de produits laitiers propulse davantage la demande sur le marché mondial des sirops aromatisés. De plus, des fabricants tels qu’Amoretti, Archer Daniels Midland Company, ASR Group et Monin, Inc. ont établi une forte présence dans la région et visent à conquérir une meilleure part de marché.

Aperçu du marché

La demande croissante des consommateurs pour les plats cuisinés entraîne une demande croissante de sirop aromatisé

Les sirops sont définis comme le mélange dense d’eau et de sucre, qui ajoute de la douceur et du goût aux aliments tels que les fruits, le chocolat, le café et la vanille, entre autres. La demande de sirops aromatisés augmente en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les aliments transformés ou prêts-à-servir. Les plats cuisinés sont les aliments qui nécessitent peu ou pas de transformation et sont utilisés pour minimiser le temps et l’énergie nécessaires à la préparation des aliments. Les sirops aromatisés sont des garnitures et des ingrédients ajoutés à des plats cuisinés tels que des produits de boulangerie et de confiserie, des produits laitiers, des aliments prêts à manger, des desserts glacés et des boissons à emporter afin d’en améliorer le goût et la saveur. Avec la croissance de l’industrie des aliments et des boissons et l’augmentation des niveaux de revenu, les consommateurs s’orientent davantage vers les plats cuisinés. Ces facteurs stimulent le marché des sirops aromatisés.

Aperçu des saveurs

Le marché des sirops aromatisés est segmenté en fonction des arômes de fruits, de chocolat, de vanille, d’herbes et d’assaisonnements, etc. Le marché mondial des sirops aromatisés basés sur la saveur était dominé par le segment des fruits et détenait la plus grande part de marché. Les sirops de fruits, également connus sous le nom de concentrés de jus de fruits, sont disponibles pour presque tous les fruits sur le marché et ont connu une demande croissante de sirops aromatisés aux fruits dans la région mondiale. Les sirops aromatisés aux fruits sont des jus extraits à chaud et utilisés non seulement comme agents aromatisants mais aussi comme édulcorants dans des préparations de sirop simples.

Informations sur les types de saveurs

Informations sur les applications

Le marché mondial des sirops aromatisés basé sur l’application a été segmenté en boissons, desserts laitiers et glacés, confiserie, boulangerie et autres. Le segment des applications de boissons détenait la plus grande part du marché mondial des sirops aromatisés en 2018. La croissance du segment des boissons est principalement attribuée à la demande croissante de diverses boissons telles que les jus de fruits emballés, les concentrés, les purées de fruits, les milkshakes, le lait aromatisé, les cocktails. , boissons gazeuses et froides, et boissons chaudes comme le thé et le café. De plus, les problèmes de santé croissants parmi la population ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs grâce à une stratégie efficace de promotion des produits sont deux autres facteurs qui renforcent la croissance du marché.

Marché mondial des sirops aromatisés – Par saveur

Fruit

Chocolat

Vanille

Herbes et assaisonnements

Les autres

Marché mondial des sirops aromatisés – par type de saveur

Sucré

Salé & Savoureux

Acide

menthe

Marché mondial des sirops aromatisés – par application

Breuvages

Desserts laitiers et glacés

Confiserie

Pâtisserie

Les autres

