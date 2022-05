Le marché des simulateurs de jeu atteindra 7 562,1 millions de dollars américains à un TCAC de 10,2 % d’ici 2025 | Les partenaires Insight

Le marché des simulateurs de jeu était évalué à 3 526,3 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 7 562,1 millions de dollars US d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période 2018-2025.

Les simulateurs de jeu remplacent largement les consoles de jeu normales dans une large gamme d’applications. Différents types de simulateurs de jeu sont introduits sur le marché pour différents jeux qui sont de plus en plus adoptés sur le marché. L’implication des simulateurs de jeu sur le marché du jeu augmente l’intérêt des clients pour les jeux et augmente encore la pénétration du jeu sur le marché. De plus, ces simulateurs sont de plus en plus utilisés par différentes autorités pour fournir un apprentissage basé sur le jeu dans différentes applications. Certains de ces jeux incluent un simulateur de camion, des simulateurs de voiture et divers autres, qui offrent au joueur l’expérience exacte de la conduite d’un véhicule particulier.

Les simulateurs utilisés de nos jours offrent une expérience réelle la plus proche possible du jeu sur lequel les simulateurs travaillent. Par exemple, dans les jeux de course, les simulateurs utilisés offrent une expérience exacte de conduite d’un véhicule dans la course réelle. Dans les autres jeux également, les simulateurs en cours de développement tentent d’imiter l’expérience réelle du jeu. Cela augmente l’intérêt des joueurs à opter pour les simulateurs pour jouer à leur jeu. De plus, la concurrence croissante pour figurer dans la liste des meilleurs joueurs du jeu dans le monde entier augmente l’adoption des simulateurs pour une meilleure expérience et réduit le taux d’erreurs commises dans le jeu pour augmenter leur classement dans le classement mondial des jeux. .

Régions lucratives pour le marché des simulateurs de jeu

La liste des entreprises

1. Simulations CXC2. Technologies D-BOX3. ELEETUS4. Hammacher Schlemmer & Company, Inc.5. Siège de jeu6. Simxperience (Villers Enterprises Ltd.)7. Sony Interactive Entertainment LLC8. Vesaro9. Cruden BV10. AEON SIMULATORS LIMITÉ

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2018, Cruden a annoncé la mise à niveau du simulateur de conduite de Prema Racing en y ajoutant la suite logicielle de simulateur Panthera à architecture ouverte. Cette gradation vers le haut permettra l’évolution des logiciels de simulation professionnels, sans investir complètement dans du nouveau matériel de simulation.

En 2018, Sony Interactive Entertainment a lancé PlayStation VR avec de nouveaux prix. Ce nouveau produit élargira la plate-forme VR avec des jeux VR et des expériences révolutionnaires pour offrir PlayStation à un endroit où les utilisateurs pourront en profiter et y jouer dans le monde entier.

En 2017, D-Box a annoncé sa collaboration avec Ster Kinekor (Afrique du Sud). Cette collaboration D-Box a annoncé qu’elle installera ses sièges à mouvement haute fidélité dans les quatre auditoriums de Ster Kinekor, à savoir Rosebank Mall et Mall of Africa à Johannesburg, Gateway Shopping Mall à Durban et Cavendish Square à Cape Town.

Le marché mondial des simulateurs de jeu a été segmenté comme suit :

Marché des simulateurs de jeu – par composant

Logiciel

Matériel

Marché des simulateurs de jeu – par type de jeu

Courses

Tournage

Lutte

Les autres

Marché des simulateurs de jeu – par type de jeu

Divertissement

Éducation et formation

Marché des simulateurs de jeu – par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne Italie ROYAUME-UNI Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Chine Inde Corée du Sud Japon Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM) Brésil Argentine Reste de SAM



