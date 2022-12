Le marché des silos à grains et des systèmes de stockage se développe à un TCAC de 5,10 % sur la période de prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des silos à grains et des systèmes de stockage prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 1,88 milliard USD d’ici 2029.

L’objectif principal de l’installation de silos à grains et de systèmes de stockage est de sécuriser et de stocker les grains des variables environnementales externes. De grandes structures conçues pour stocker des produits en vrac tels que des céréales ou des aliments maturés, des silos sont utilisés. Les silos sont utilisés par les agriculteurs et l’industrie agro-alimentaire pour stocker les céréales pendant de plus longues périodes. Le marché se développe en raison de l’attention accrue portée aux technologies agricoles innovantes.

La production croissante de céréales de haute qualité grâce à des systèmes efficaces de post-récolte et de stockage influencera la croissance des revenus du marché des silos à grains et des systèmes de stockage. La recrudescence de la demande de grande capacité et de stockage rentable accélérera la croissance du marché. L’urbanisation rapide et l’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes sont les principaux moteurs du marché qui feront prospérer davantage le taux de croissance. En outre, l’augmentation du gaspillage alimentaire et des pertes après récolte favorisera la vente de silos à grains et renforcera ainsi le taux de croissance du marché des silos à grains et des systèmes de stockage. D’autres facteurs tels que l’augmentation du nombre de demandes des économies émergentes auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des silos à grains et des systèmes de stockage.

De plus, les progrès rapides et les développements technologiques dans les attributs des silos créeront davantage des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché des silos à grains et des systèmes de stockage au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, l’augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales dans divers pays pour la mise en place de silos à grains stimulera davantage les nouvelles opportunités de croissance au cours de l’année à venir.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Silos à grains et système de stockage mondiaux

Le paysage concurrentiel du marché Silos à grains et système de stockage fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des silos à grains et des systèmes de stockage.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des silos à grains et des systèmes de stockage sont PRADO SILOS, AGCO Corporation., AGI, Silos Córdoba, Silos Metálicos Zaragoza SLU, Bentall Rowlands Silo Storage Ltd., MYSILO / SFA GROUP, Sukup Manufacturing., Dehşetiler Makina , MULMIX Srl, Polnet Sp. z oo, CTB, INC., Behlen Mfg. Co., SCAFCO Grain Systems Co., Sioux Steel Company., Symaga., Superior Grain Equipment et Hoffmann, Inc., entre autres.

Cependant, les investissements initiaux élevés requis pour l’équipement et sa configuration affectent la demande dans les pays sous-développés et feront encore dérailler le taux de croissance du marché des silos à grains et des systèmes de stockage. De plus, le risque de sécurité posé par les silos scellés posera des défis majeurs à la croissance du marché. L’impact négatif de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et une moindre sensibilisation agiront comme un frein majeur au marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché des silos à grains et des systèmes de stockage.

Ce rapport sur le marché des silos à grains et des systèmes de stockage fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des silos à grains et des systèmes de stockage, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des silos à grains et des systèmes de stockage et taille du marché

Le marché des silos à grains et des systèmes de stockage est segmenté en fonction du type de silo, du type de marchandise et du produit. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de silo, le marché des silos à grains et des systèmes de stockage est segmenté en silos à fond plat, silos à trémie, silos à grains et autres types de silos. D’autres types de silos ont été segmentés en sacs , bunkers, tours et silos synthétiques.

En fonction du type de produit, le marché des silos à grains et des systèmes de stockage est segmenté en riz, blé , maïs, soja , tournesol et autres types de produits. D’autres types de produits ont été subdivisés en orge et sorgho.

En fonction du produit, le marché des silos à grains et des systèmes de stockage est segmenté en silos en acier, en silos métalliques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des silos à grains et des systèmes de stockage

Le marché mondial des silos à grains et des systèmes de stockage est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de silo, type de marchandise et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des silos à grains et des systèmes de stockage sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des silos à grains et des systèmes de stockage et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’avancées technologiques dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de la population, de l’urbanisation rapide et de la hausse du revenu disponible dans cette région.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique des silos à grains et système de stockage est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence à parts égales pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

