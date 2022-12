Le marché des shampooings présentera un TCAC remarquable d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

» Le rapport d’activité du marché des shampooings crédibles comprend des informations fondamentales, secondaires et avancées liées à la situation mondiale, aux tendances récentes, à la taille du marché, au volume des ventes, à la part de marché, à la croissance, à l’analyse des tendances futures, au segment et aux prévisions. Des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche sont utilisés dans le rapport d’activité pour présenter une analyse complète du marché avec une segmentation et des informations correctes sur le marché.Les entreprises peuvent compter en toute confiance sur ce rapport de marché de qualité supérieure pour réussir pleinement.L’analyse du marché des shampooings donne un examen des différents segments sur lesquels on compte pour assister au plus rapide développement dans le cadre prévisionnel estimé.

Analyse et taille du marché

Au cours des dernières années, les modes de vie trépidants des consommateurs ont augmenté la demande de nouveaux produits qui facilitent la gestion facile et rapide des cheveux et de l’hygiène. De plus, la popularité des traitements sans rinçage et des masques pour la protection et la nutrition des cheveux a encore accéléré la demande mondiale globale pour le marché des shampooings. Par conséquent, on estime que le marché croîtra rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des shampooings était évalué à 31,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 43,20 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (shampooing cosmétique, shampoing aux herbes, shampoing 2 en 1, shampoing pour enfants, shampoing médicamenteux, shampoing standard, shampoing sec, autres), prix (économique, moyen, premium), démographie (hommes, femmes, enfants), fonction (Usage Quotidien, Antipelliculaire, Antichute, Cheveux Secs et Abîmés, Autres), Application (Résidentiel, Commercial, Autres), Canaux de Distribution (Supermarché, Hypermarché, Dépanneur, Magasin Spécialisé, Pharmacie) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Unilever (Royaume-Uni), Dabur (Inde), Henkel AG & Company KGaA (Allemagne), Procter & Gamble (États-Unis), Church Dwight Co., Inc. (États-Unis), KCWW (États-Unis), Kao Corporation (Japon), Beiersdorf AG (Allemagne), Shiseido Company Limited (Japon), L’Oréal SA (France), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Amway Corp (États-Unis), The Detox Market (États-Unis), Bo International (Inde), Syoss (Allemagne ), Kérastase (France), ELCA Cosmetics Private Limited (États-Unis), Natura&Co (Brésil), Coty Inc (États-Unis) et Wella Company (Suisse) Opportunités de marché Tendance croissante à utiliser des shampooings personnalisés

Les fabricants lancent divers produits innovants

Augmentation de la demande de produits biologiques et naturels

Définition du marché

Le shampooing est un type de produit de soin des cheveux qui se présente sous la forme d’un liquide visqueux et qui est utilisé pour nettoyer les cheveux. L’objectif principal du shampooing est d’éliminer l’accumulation indésirable dans les cheveux sans enlever trop de sébum, permettant aux cheveux d’être plus contrôlables. Le shampooing est souvent fabriqué en mélangeant un tensioactif tel que le lauryl sulfate de sodium ou le laureth sulfate de sodium avec un co-tensioactif comme la cocamidopropyl bétaïne dans de l’eau. Les pellicules, les allergies au gluten ou au blé, les cheveux colorés et une préférence pour les produits entièrement naturels peuvent bénéficier d’un shampooing spécialisé.

Dynamique du marché des shampooings

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Forte demande de shampooing

L’augmentation de la demande de produits spécialisés et la prévalence des troubles capillaires tels que les pellicules, la chute des cheveux, les démangeaisons, la sécheresse des cheveux et les cheveux gras devraient créer une demande exceptionnelle pour les services de shampooing au cours de la période de prévision. La perception par les consommateurs d’un cuir chevelu sain comme la clé de cheveux brillants et brillants augmente, ce qui suscite l’intérêt des consommateurs pour les produits de soin du cuir chevelu, ce qui augmente la demande de produits de soin du cuir chevelu chez les consommateurs qui souhaitent restaurer leurs cheveux sains tout en augmentant leur force et leur élasticité. En raison de la popularité croissante des traitements sans rinçage et des masques pour la protection et la nutrition des cheveux, le marché des shampooings capillaires est le plus important. L’utilisation de shampoing capillaire est significativement plus élevée chez les femmes âgées de 20 à 30 ans, en raison d’une forte insistance sur l’auto-soin, qui est l’une des tendances actuelles.

Sensibilisation accrue au shampooing aux herbes

Les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets secondaires des formulations chimiques, ce qui entraîne une évolution des besoins des consommateurs en produits de shampooing contenant des ingrédients naturels. Les shampooings naturels, sans silicone, sans paraben et sans sulfate avec 80 à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle sont populaires sur le marché. La sensibilisation des consommateurs aux produits et services, ainsi qu’à leurs avantages, augmente grâce aux médias numériques et à d’autres sources.

Des facteurs tels que la sensibilisation croissante aux soins capillaires, l’urbanisation rapide et l’augmentation rapide du revenu disponible, associés à l’évolution des modes de vie, propulseront davantage le taux de croissance du marché des shampooings. De plus, les modes de vie trépidants des consommateurs ont accru la demande de nouveaux produits qui facilitent la gestion facile et rapide des cheveux et de l’hygiène, ce qui stimulera la croissance de la valeur marchande au cours de la période prévue.

Des opportunités

Croissance de la tendance des produits naturels et lancement de produits innovants

En outre, la demande croissante de produits biologiques et naturels étendra davantage les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les fabricants lancent divers produits innovants tels que les shampooings à base de plantes et la tendance croissante à utiliser des shampooings personnalisés pour différents les problèmes liés aux cheveux élargiront encore la croissance future du marché des shampooings.

Contraintes/Défis

Effets indésirables du shampooing

Divers produits chimiques présents dans les shampoings peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux et des dommages aux cheveux, réduisant la demande de shampoings capillaires et entravant la croissance du marché. Ce facteur créera des obstacles à la croissance du marché des shampooings.

Impact négatif de COVID-19

Les dépenses de consommation en produits de soins personnels ont diminué en raison de l’épidémie de coronavirus. Les fermetures et autres restrictions imposées par le gouvernement ont également perturbé les chaînes d’approvisionnement et contraint les salons à fermer. Cela a eu un impact sur la demande de shampooings capillaires et a posé un défi majeur au taux de croissance du marché des shampooings.

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel sera le taux de croissance du marché du shampooing marché?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Shampooing?

Qui sont les principaux fabricants de Shampoo Marketspace ?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Shampooing?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de Shampoo Market ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Shampooing auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications de marché ?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions d’industries ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-shampoo-market

