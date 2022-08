Le marché des services pour le marché des centres de données devrait atteindre 244,79 milliards USD avec une analyse des principaux moteurs, types, segments clés, taille, part, croissance, défis et opportunités d’ici 2029

Rapport sur le marché du marché des services pour les centres de données comprend la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Le rapport de l’industrie se dote des statistiques sur l’état actuel de l’industrie qui oriente les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Ce document de marché analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les défis, les risques du marché, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport complet sur le marché des services de centre de données comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

L’industrie du marché des services de centre de données peut utiliser des informations et des données détaillées dans le rapport marketing du marché des services de centre de données pour se familiariser avec les opportunités présentes et futures et faire la lumière sur les investissements futurs sur le marché. Ce rapport de marché fiable contient des données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La segmentation du marché a également été effectuée en détail sur la base de divers paramètres, notamment les applications, le modèle de déploiement vertical, l’utilisateur final et la géographie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services pour le marché des centres de données devrait connaître un TCAC de 15,45 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur du marché, qui était de 65,43 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 244,79 milliards USD d’ici 2029. Les « fournisseurs de cloud » dominent le segment des utilisateurs finaux du marché des centres de données en raison de la prise de conscience croissante des les coûts réduits et la faible maintenance associés aux solutions de cloud public. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis), IBM (États-Unis), Schneider Electric. (France), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Dell (États-Unis), FUJITSU (Japon), Vertiv Group Corp. (États-Unis), Hitachi, Ltd. (Japon), Equinix, Inc. (États-Unis), Huawei Technologies Co . ., Ltd. (Chine), Bharat Sanchar Nigam Limited (Inde), CtrlS Datacenters Ltd (Inde), Netmagic Solutions (Inde), Tata Communications (Inde), Reliance Industries Limited (Inde), Capgemini (France), HCL Technologies Limited (Inde), Sungard Availability Services (États-Unis), CenturyLink (États-Unis), Verizon (États-Unis), KDDI CORPORATION (Japon), NTT DATA Corporation (Japon), AT&T Intellectual Property (États-Unis) et DuPont (États-Unis)

Dynamique du marché du marché des services de centre de données

Conducteurs

Volume croissant de données organisationnelles

Le volume croissant de données structurées et instruites dans les hôpitaux et les installations pharmaceutiques alimente la demande et l’application de solutions de stockage et de traitement de données technologiquement avancées. Cela a entraîné une adoption à grande échelle de solutions informatiques multi-cloud qui, à leur tour, ont alimenté la croissance du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les compétitions de recherche et développement qui sont menées dans les processus de développement de médicaments stimulent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les centres de santé

L’attention croissante portée à l’amélioration des conditions des établissements de santé et à l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important qui alimente la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats stratégiques et de collaborations entre acteurs publics et privés liés au financement et à l’application de technologies nouvelles et améliorées crée des opportunités de marché encore plus lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche ciblées, la vulnérabilité croissante de documents institutionnels importants, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation du risque pour les informations personnelles des patients et l’augmentation des innovations et du développement de produits en raison de les avancées technologiques dans le monde élargiront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du taux d’hospitalisation, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’adoption croissante de solutions avancées de technologie de l’information telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et la hausse par les dépenses de santé par habitant augmenteront encore.

Contraintes/défis du marché mondial des services pour le marché des centres de données

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la préférence croissante pour les services de centres de données tiers et le manque de sensibilisation dans les économies en retard devraient entraver la croissance du marché. De plus, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, les coupes budgétaires dans les hôpitaux, en particulier pendant la pandémie, et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à faible revenu et les médias défieront le marché au cours de la période de prévision. de 2022-2029. .

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial des services pour le marché des centres de données

Chapitre 1: Aperçu du marché mondial des services en service pour les centres de données

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des services en service pour le marché des centres de données

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de centres de données l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus ( valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base d’application

Chapitre 8: Valeur de l’industrie du marché de la chaîne

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Principales stratégies et politiques des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Portée du marché mondial des services de centre de données

Le marché des services pour le marché des centres de données est segmenté en fonction du type de service, du type de niveau, de l’utilisateur final et du type de centre de données. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de service

Conception et conseil

Installation et déploiement

Professionnelle

Formation et développement

Assistance et entretien

En fonction du type de service, le marché des services de centre de données est segmenté en conception et conseil, installation et mise en œuvre, professionnel, formation et développement, et support et maintenance.

type de niveau

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

En fonction du type de niveau, le marché des services de centre de données est segmenté en niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.

Utilisateur final

fournisseurs de cloud

Fournisseurs de placement

Entreprises

Selon l’utilisateur final, le marché des services de centre de données est segmenté en fournisseurs de cloud, fournisseurs de colocation et entreprises.

Type de centre de données

petits centres de données

Centres de données moyens

grand centre de données

Pourquoi avez-vous besoin d’acheter ce rapport :

Examiner en détail le marché mondial des centres de données en service

Évaluer les acteurs du marché avec leur chaîne de fabrication, la capacité de production des fabricants respectifs.

Établissez le profil des principaux acteurs du marché.

Connaître la taille réelle du marché et estimer les prévisions

Pour obtenir les informations par région, entreprise, type et application

Réponses aux questions clés de cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des services en service pour le marché des centres de données réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance CAGR et YOY ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité les territoires émergents offriraient-ils aux entrants nouveaux et établis sur le marché du marché des centres de données en service ?

6) Analyse du côté risque lié aux prestataires de services ?

7) Quelle est l’influence des facteurs qui stimulent la demande de marché en service pour les centres de données dans les années à venir ?

8) Quelle est l’analyse de l’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial In Service Market for Data Center?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client entraînent-elles un grand changement sur le marché des services pour le marché des centres de données ?

