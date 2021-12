Le marché des services logistiques en Asie-Pacifique connaîtra une croissance époustouflante et générera des prévisions de revenus massives jusqu’en 2020 : 2027 | CEVA Logistics, PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD., United Parcel Service (UPS)

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché des services de logistique Asie-Pacifique » est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de Service de logistique Asie-Pacifique 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part , la demande et la distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des services logistiques Asie-Pacifique pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

L’accent croissant mis sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, associé à la popularité croissante des opérations logistiques d’externalisation et du processus de chaîne d’approvisionnement sélectionné pour réduire les coûts d’exploitation, a gagné du terrain dans diverses industries. De plus, l’émergence de prestataires logistiques tiers et de prestataires logistiques tiers a encore stimulé la demande de prestataires de services logistiques au niveau régional. Actuellement, certains des principaux services rendus par le principal fournisseur de logistique comprennent l’expédition de fret, la gestion du fret, le conseil, l’optimisation des itinéraires, l’analyse de réseau, la gestion de projet, la gestion des stocks et du stockage et le conseil en chaîne d’approvisionnement, entre autres.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché des services logistiques en Asie-Pacifique | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01821

Voici les principaux fabricants de services logistiques en Asie-Pacifique –

• Logistique CEVA

• PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD.

• Service de colis uni (UPS)

• C.H. Robinson dans le monde, Inc.

• A.P. MOLLER – MAERSK

• Nippon Express

• FedEx

• DB Schenker

• DHL International GmbH

• KUEHNE + NAGEL

Le rapport Service de logistique Asie-Pacifique propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Segmentation du marché des services logistiques :

Par mode de transport

• Routes

• Les chemins de fer

• Voies navigables

• Voies aériennes

Par fournisseur de logistique

• Logistique première et seconde partie

• Logistique tierce

• Logistique de quatrième partie

• Logistique de cinquième partie

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01821

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour dériver la taille du marché des services de logistique Asie-Pacifique.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/