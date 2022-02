Le marché des services logistiques atteindra 1 758,22 milliards d’ici 2028 : The Insight Partners

Le marché des services logistiques devrait atteindre 1 758,22 milliards de dollars américains d’ici 2028, contre 1 077,47 millions de dollars américains en 2020, et devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2021 à 2028.

L’industrie des services logistiques est extrêmement fragmentée en raison de l’existence de plusieurs entreprises spécialisées dans divers services logistiques et de l’existence d’une large clientèle. Les entreprises nationales de plusieurs économies émergentes, telles que l’Asie et l’Afrique, renforcent encore la rivalité sur le marché avec des prix de services logistiques stables et compétitifs. Les réseaux de la chaîne d’approvisionnement changent continuellement, ouvrant ainsi de nouveaux corridors commerciaux. Les organisations et les économies qui peuvent tirer parti de ces nouveaux corridors commerciaux sont susceptibles de profiter le plus des progrès du commerce mondial. Une partie de ces opportunités devrait provenir du partage d’un ensemble complet de meilleures pratiques qui sont largement utilisées sur les marchés développés mais dont la mise en œuvre est limitée ou inexistante dans de nombreux pays en développement. Stratégie et consultation pour la gestion des personnes, telles qu’un système comptable de gestion, la gestion de la diversité, le partage des connaissances, les KPI des processus de libéralisation antérieurs et le développement de solides pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE). En raison des investissements continus, du développement de nouveaux produits et de l’intégration des technologies modernes, l’industrie mondiale des services logistiques devrait se développer rapidement dans les années à venir.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent : CEVA Logistics ; Panalpina World Transport (Holding) Ltd. ; United Parcel Service (UPS); C.H. Robinson Worldwide, Inc. ; A.P. MOLLER – MAERSK ; Nippon Express ; FedEx ; DB Schenker; DHL International GmbH ; et KUEHNE + NAGEL

Marché des services logistiques : aperçu du marché

Croissance de l’industrie du commerce électronique avec augmentation des opérations de logistique inverse

Le commerce électronique désigne l’achat et la vente de biens sur Internet. Outre la fonction habituelle de livraison des produits aux consommateurs, les prestataires de services logistiques répondent également aux besoins de l’industrie du commerce électronique en gérant et en surveillant la chaîne d’approvisionnement de son activité de commerce électronique. Cela permet à ces entreprises de se concentrer sur le marketing et d’autres opérations commerciales. Les avantages de la logistique pour l’industrie du commerce électronique ont considérablement accru l’acceptation des services logistiques dans le monde entier. Selon le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), publié en avril 2020, les ventes mondiales du commerce électronique ont atteint 25,6 billions de dollars américains en 2018, ce qui représente environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. En 2018, la valeur de l’activité mondiale de commerce électronique B2B était de 21 000 milliards de dollars américains, et elle représentait environ 83 % de l’ensemble du commerce électronique dans le monde ; en outre, la valeur du commerce électronique B2C était de 4,4 billions de dollars américains. Cette croissance est attribuée à une augmentation rapide des achats transfrontaliers. Plus de 1,4 milliard de personnes ont effectué des achats en ligne en 2018 ; les entreprises aux États-Unis, en Chine et au Japon dominent les ventes mondiales du commerce électronique.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services logistiques

L’épidémie de COVID-19 a affecté l’économie mondiale à la fin de 2019 et en 2020, notamment : les annulations de vols, les interdictions de voyager et les quarantaines qui ont entraîné des ralentissements importants de la chaîne d’approvisionnement globale et des activités logistiques dans le monde entier. Les entreprises de logistique impliquées dans le mouvement, le stockage et la circulation des marchandises sont directement touchées par la pandémie de COVID 19. Cependant, certaines industries sont aux prises avec des pandémies, tandis que d’autres prospèrent, comme les soins de santé et les produits pharmaceutiques. Le commerce électronique et les nécessités quotidiennes auront également un impact positif sur l’industrie mondiale de la logistique en cas de COVID 19. En outre, la demande croissante de fournitures médicales et FMCG telles que les fournitures hospitalières, les gants, les désinfectants, les vaccins et les aliments frais est à l’origine la croissance du marché de la logistique dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

