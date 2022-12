Le marché des services informatiques en Turquie devrait croître à un TCAC le plus élevé d’ici 2028, taille,. 232,7 milliards USD, part, statistiques de croissance, tendances émergentes, demande et perspectives concurrentielles

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché des services informatiques en Turquie »” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir. Ce rapport d’étude de marché sur les services informatiques en Turquie fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Ces valeurs CAGR jouent un rôle clé dans la détermination des coûts et des valeurs ou stratégies d’investissement. Le rapport sur les services informatiques en Turquie est une ressource utile qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Toutes les études menées pour générer ce rapport sont basées sur des groupes de grande taille et au niveau mondial. Le rapport contient également des profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui dominent le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services informatiques en Turquie devrait atteindre la valeur de 232,37 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision. Les « systèmes intelligents » représentent le plus grand segment de composants sur le marché des services informatiques et fournissent des installations de base et une large gamme de fonctionnalités avec différentes plates-formes.

Analyse du marché des services informatiques en Turquie :

Ce rapport sur le marché des services informatiques en Turquie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services informatiques en Turquie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des services informatiques en Turquie comprend :

Entreprises d’interphonie

TECO Milieu. Est

Advanced Micro Technologies Co.

Aube des Emirats.

AL Sadara EAU

Piliers énergétiques

Mobi EGYPTE

Dimensions industrielles Contracting Co.

Conseil en EMergie

BITS infrastructure informatique sécurisée.

Équipe informatique de Guqa

Zegtech Inc.

RÉSEAUX BTC

Skies Ltd.

LES PUBLICITÉS

Dynamique du marché des services informatiques en Turquie

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Besoin croissant de systèmes intelligents et de sécurité

Les systèmes intelligents et de sécurité fonctionnent aujourd’hui sur des signaux à faible courant avec une très basse tension. L’infrastructure du système à courant faible est la partie centrale de toute nouvelle construction de bâtiments à partir de campus résidentiels, hôteliers, commerciaux, complexes ou universitaires intelligents.

Un certain nombre de systèmes de sécurité comprennent les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes domotiques, le contrôle de l’éclairage, les systèmes d’alarme anti-intrusion, les systèmes d’horloge mère, la télévision intelligente et l’IPTV, les systèmes audiovisuels, le système de sonorisation, le système d’appel infirmier, le réseau et la téléphonie IP sont contrôlés par une faible composants actuels.

Adoption croissante du système courant faible dans le secteur de la construction

Les petites et moyennes entreprises s’orientent vers la numérisation et la construction d’infrastructures informatiques. Cela est rendu possible par les services à courant faible offerts par les fournisseurs de services. Il est devenu plus pratique pour les entreprises en Turquie d’opter pour des services à faible courant en externalisant les services à un tiers sans étendre l’infrastructure, réduisant ainsi le coût global. Les PME en Turquie optent pour des services à faible courant pour optimiser et transformer leurs activités, ce qui devrait agir comme un moteur majeur pour le marché.

Demande croissante de système de lutte contre l’incendie automatique

Les systèmes de lutte contre l’incendie sont exceptionnellement utilisés pour éviter les risques liés au feu. Une distinction est faite entre les systèmes actionnés automatiquement et les systèmes actionnés par un opérateur. La demande de systèmes automatiques de lutte contre l’incendie augmente car le système automatique comprend des capteurs capables de détecter la combustion, des dispositifs de signalisation d’alarme, des équipements d’extinction d’incendie, des dispositifs de démarrage et d’arrêt et des alimentations pour les substances extinctrices.

Demande croissante d’installations de travail et d’apprentissage à distance

La pandémie a perturbé la scolarité dans plus de 150 pays et touché 1,6 milliard d’étudiants. En conséquence, de nombreux pays ont procédé à un certain type d’apprentissage à distance. La réponse éducative au début de la COVID-19 s’est concentrée sur l’exécution de modalités d’apprentissage à distance en réaction à la crise. Cependant, ils n’ont pas été efficaces tout le temps, mais à mesure que la pandémie s’est développée, les réponses éducatives se sont également développées.

Contraintes/Défis

Problèmes de sécurité et de confidentialité

Les services et solutions à courant faible tels que le câblage structurel, les solutions de vidéosurveillance, les solutions de contrôle d’accès avancées, les solutions de mise en réseau, les systèmes de téléphonie IP et les solutions PABX, le système de sonorisation et le système VA, l’horloge mère et les solutions sans fil ont des structures complexes. Le risque de sécurité lié aux appareils à courant faible est qu’une défaillance d’un composant peut détruire l’ensemble du système. Les données stockées dans les systèmes de vidéosurveillance peuvent être corrompues. Ainsi, ces problèmes de sécurité peuvent constituer un frein à la croissance du marché.

Indisponibilité des techniciens de service

Les entreprises peuvent rencontrer des temps d’arrêt si les techniciens ne sont pas disponibles pour résoudre les problèmes immédiatement. Conserver du personnel expérimenté et qualifié peut être difficile en raison de la diminution de la disponibilité des techniciens de service sur le terrain. Le service de maintenance et de réparation est une affaire collective et les opérations de service sur le terrain sont fortement interconnectées avec plusieurs tâches consécutives impliquant plusieurs parties prenantes qui doivent être gérées de manière particulière. Les techniciens sont un point de contact crucial entre le bureau et le terrain.

Segmentation du marché mondial des services informatiques en Turquie :

Système

Système intelligent

Système de sécurité

Contrôle et automatisation

Taper

Services professionnels

Services gérés

Taille de l’organisation

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Utilisateur final

Commercial

Industriel

Résidentiel

Gouvernement

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur ce marché ?

Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

Qu’est-ce qui rend ce marché faisable pour un investissement à long terme ?

Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les facteurs influençant la demande de cette industrie dans les prochaines années?

Quelle est l’analyse de l’impact des différents facteurs sur la croissance mondiale de ce marché ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur ce marché ?

Table des matières : Marché mondial des services informatiques en Turquie

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché mondial des services informatiques en Turquie

Chapitre 3 : Analyse régionale du secteur des services informatiques en Turquie

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

