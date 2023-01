Le marché des services d’externalisation des achats connaîtra une croissance prometteuse du TCAC de 14,29% d’ici 2029, la taille, la part, les statistiques de croissance, les tendances émergentes et les prévisions de valeur

Ce rapport met en lumière l’environnement de l’industrie qui comprend des facteurs tels que les politiques commerciales provinciales, les obstacles à l’entrée sur le marché, ainsi que les préoccupations sociales, politiques et réglementaires susceptibles d’affecter la croissance du marché à l’avenir. En outre, les développements rapides au sein de l’industrie sont également inclus dans ce rapport. La meilleure solution est offerte avec l’étude systématique de tous les paramètres importants du marché effectuée par les experts. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Cependant, les coûts élevés encourus pour la mise en œuvre, la maintenance et la mise à niveau des services devraient limiter la croissance de ce marché.

Le marché mondial des services d'externalisation des achats était évalué à 2,70 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,86 milliards USD d'ici 2029 , enregistrant un TCAC de 14,29 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Une méthode d’obtention et de gestion des matières premières nécessaires à la production d’un bien ou à la fourniture d’un certain service est connue sous le nom d’externalisation des achats. Il facilite la transmission d’informations cruciales au fournisseur externe. Les données contiennent également la commande et le paiement réels des biens et services. L’externalisation de certaines fonctions d’approvisionnement cruciales, telles que la gestion des fournisseurs, à un tiers réduit les coûts totaux et permet aux entreprises de se concentrer sur leurs capacités de base.

Les actions les plus courantes avec lesquelles l’entreprise est d’accord sont souvent la catégorisation des achats et la gestion des fournisseurs de matières premières et de services. L’externalisation des achats présente un certain nombre d’avantages, tels que la libération du temps des membres du personnel interne pour se concentrer sur les opérations de base de l’entreprise, permettant une productivité et une efficacité accrues dans les tâches externalisées, la rationalisation des opérations et la réduction des dépenses opérationnelles totales.

Des opportunités

Demande croissante d’efficience et d’efficacité

La demande croissante d’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement contribue également à l’expansion du marché. De plus, le recours à l’externalisation des achats est motivé par l’obligation de respecter les exigences réglementaires et de garantir la conformité.

Croissance et expansion des marchés verticaux des utilisateurs finaux

Dans les secteurs de la fabrication, de l’informatique, des télécommunications, de la vente au détail, de la santé et de la BFSI, l’externalisation des achats est fréquemment utilisée. En conséquence, au cours de la période prévue, le marché des services d’externalisation des achats devrait croître rapidement. La nécessité de mettre en œuvre de nouvelles solutions informatiques parallèlement aux tendances de consommation mondiales actuelles est ce qui motive principalement la demande de services d’externalisation des achats.

DÉTAILS DE LA MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision : 2022 à 2029

Année de référence 2021

Années historiques : 2021 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2016)

Unités quantitatives : chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en unités, prix en USD

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services d’externalisation des achats sont

IBM

Broadcom



Accenture

Infosys limitée

GEP

Genpact

Proxima

WNS (Holdings) Ltd.

Saisissez-le

Wipro Limitée

HCL Technologies Limitée

Tata Consultancy Services Limited.

Société de technologie DXC

Société AEGIS.

Corbus, LLC.

Aquanima SA

DEVELOPPEMENTS récents

SynOps, un moteur contrôlé par l’homme et la machine qui utilise les données, l’analyse avancée et l’intelligence artificielle (IA), a été introduit par Accenture en janvier 2019. Il permet aux entreprises d’accomplir des opérations intelligentes sur l’ensemble des processus métier de base. Ces activités comprennent le marketing, l’approvisionnement, les finances et la comptabilité.

Quels sont les points saillants de ce rapport ?

Une évaluation bien détaillée des données de tarification a été menée par d’éminents analystes, en fonction du produit, de l’application, ainsi que des terrains régionaux

Un examen détaillé du paysage des fournisseurs aux côtés des entreprises importantes qui peuvent aider à mieux évaluer le scénario concurrentiel du marché mondial

Des informations importantes et perspicaces concernant le spectre réglementaire qui régit le marché, associées aux investissements versés par de nombreux acteurs de l’industrie mondiale

Un examen approfondi des nombreux paramètres augmentant la part de marché globale ainsi que leur influence sur la projection ainsi que la dynamique de l’industrie mondiale

Une compréhension détaillée des nombreuses opportunités disponibles sur le marché mondial ainsi que l’identification des facteurs importants

Une évaluation intrinsèque des nombreuses tendances prévalant sur le marché mondial qui peuvent aider à scruter les développements dans l’espace commercial

Portée du marché des services d’externalisation des achats

Le marché des services d’externalisation des achats est segmenté en fonction du type de service, du modèle de déploiement, de la taille de l’entreprise, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de service

Services d’externalisation des processus métier

La gestion par catégorie

Gestion des sources

Gestion des achats

Gestion des fournisseurs

Procurer pour payer

Des services de consultation

Modèle de déploiement

Sur site

Nuage

Taille de l’entreprise

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Application

Services liés au marketing

Services liés à l’informatique

Services liés aux RH

Gestion des installations et services de bureau

Autres

Utilisateur final

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Énergie et services publics

Gaz de pétrole

La production d’énergie

Eau

Soins de santé

Médicaments

Biotechnologie

Informatique et Télécom

Services professionnels

Fabrication

Automobile

Biens de consommation

Industriel

Électronique

Détail

Logistique

Autres

La défense

La pâte à papier

Analyse / aperçus régionaux du marché des services d’externalisation des achats

Le marché des services d’externalisation des achats est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, modèle de déploiement, taille d’entreprise, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services d’externalisation des achats sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des services d’externalisation des achats en raison de la présence d’économies établies telles que les États-Unis et le Canada et de la présence d’une large base de clients utilisant ces services. La prévalence de l’infrastructure informatique avancée est un autre facteur important déterminant la domination de cette région.

La région Asie-Pacifique affiche un potentiel prometteur et devrait donc connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’adoption croissante par l’industrie manufacturière de la région et au nombre croissant de petites et moyennes entreprises.

Principaux sujets couverts dans ce rapport

Dynamique du marché des services d’externalisation des achats

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

La tendance des technologies avancées

Au cours de la période projetée, l’expansion du marché de l’externalisation des achats sera stimulée par la mise en œuvre de technologies de pointe pour rationaliser les opérations commerciales. Afin d’augmenter leur évolutivité, leur flexibilité et de réduire leurs coûts d’exploitation globaux, les entreprises sont impatientes d’intégrer ces technologies. De plus, les opérations commerciales s’automatisent grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique.

Accent accru sur la minimisation des coûts

Les entreprises utilisent le logiciel en tant que service pour externaliser leurs processus commerciaux à une société tierce afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs points forts. Cela se traduira par une réduction des coûts de manutention et de maintenance pour les organisations, ce qui soutiendra le taux de croissance du marché dans une forte direction à la hausse. Cela permet en outre de réduire les coûts associés aux opérations d’approvisionnement et de rationaliser les processus d’approvisionnement

En outre, les facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’industrialisation et le besoin croissant d’extraire une analyse comparative au cours de la période de prévision sont d’autres moteurs importants du marché. De plus, l’augmentation de la nécessité de gérer les politiques et les accords de conformité, combinée à la disponibilité croissante des matières premières, devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Contraintes/Défis

Préoccupations et problèmes de sécurité

Les problèmes liés à la confidentialité et à l’intégrité des données peuvent entraver le taux de croissance du marché. En outre, il est prévu que l’industrie des services d’externalisation des achats ne se développera pas à l’échelle mondiale en raison des risques élevés liés à l’externalisation. Diverses complexités associées à la gestion des catégories vont encore aggraver la situation.

Manque d’expertise technique

Le manque de connaissances spécialisées et d’expertise technique et le manque de sensibilisation, en particulier dans les économies sous-développées, créeront des obstacles pour le marché en ce qui concerne la croissance régulière de la valeur marchande. En outre, le manque de professionnels qualifiés en science des données, combiné à un taux d’adoption lent dans les économies en développement, entravera encore une fois le taux de croissance du marché.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial des services d’externalisation des achats.

Pour analyser les principaux acteurs mondiaux, analyse SWOT, valeur et part de marché mondiale pour les meilleurs acteurs.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

Analyser le potentiel et les avantages du marché des régions clés mondiales, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance

