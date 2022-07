Le marché des services d’évaluation a enregistré une croissance substantielle du TCAC de 7,3% prévue jusqu’en 2030 et le marché est analysé par taille, tendances, analyse, portée future

future marché des services d’évaluation évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le nombre croissant de concours et de certifications et le besoin croissant d’évaluation des compétences pour accroître l’employabilité sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des services d’évaluation.

Ces services sont utilisés dans le cadre de la formation pour accueillir les nouveaux employés, éduquer les employés actuels et transmettre de nouvelles compétences pour le même travail, et promouvoir les employés à des postes nécessitant des compétences différentes. La propension croissante de divers secteurs à opter pour des tests en ligne sur ordinateur est un autre facteur clé de la croissance des revenus du marché mondial.

Les entreprises et les gouvernements mettent l'accent sur la sélection d'un candidat à soumettre à des tests d'évaluation pour répondre aux exigences organisationnelles.

Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des services d’évaluation qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des services d’évaluation.

Les principales entreprises opérant sur le marché des services d’évaluation sont : Korn Ferry, Pearson Education Inc., Aon Plc, TeamLease, Development Dimensions International, Inc., Mercer LLC, PSI Services LLC, Hogan Assessments, Talent Plus Inc. et IBM Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services d’évaluation en fonction du type de produit, du type de service, du support, des secteurs et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Psychometric Test

Aptitude Tests

Coding Tests

Others

Service Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Services d’évaluation à l’entrée Services d’évaluation du

recrutement et de la promotion Évaluation de la

certification Service d’évaluation

préalable à l’emploi Service d’évaluation du

développement

Perspectives moyennes (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

en ligne

hors

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

de la maternelle à la

Enseignement supérieur

entreprise

Gouvernement

Le rapport étudie en outre les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Analyse régionale :

Le rapport examine en outre le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, les importations/exportations, le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les régions clés du marché comprennent :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

Europe

o Royaume-Uni

o Italie

o Allemagne

o France

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Japon

o Chine

o Corée du Sud

o Australie

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Chili

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o du MEA

questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie des services d’évaluation ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications des services d’évaluation ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

