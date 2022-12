Le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) devrait atteindre une valeur de 99,93 milliards USD d’ici 2029

Services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) Le rapport d’étude de marché est créé en menant une étude systématique, objective et exhaustive des détails liés à plusieurs sujets dans le domaine du marketing. Ce rapport de marché analyse véritablement le potentiel du marché par rapport au scénario actuel et aux perspectives futures en prenant en considération de nombreux aspects de l’industrie. Sans oublier que diverses étapes de collecte, d’analyse et d’enregistrement des données et des informations ont été utilisées pour générer le rapport.

Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Contract-Research-Organization-CROs-Services-Market

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) devrait atteindre la valeur de 99,93 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. L’importance croissante des services d’organisation de recherche sous contrat contribuera à l’expansion du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO).

Dynamique du marché mondial des services des organisations de recherche sous contrat (CRO)

Conducteurs

La hausse des dépenses de recherche et développement

L’augmentation des dépenses de recherche et développement, ainsi que l’externalisation accrue des activités de recherche et développement, devraient stimuler la croissance du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) au cours de la période de prévision.

L’augmentation des services d’essais cliniques

il y a une demande croissante pour l’externalisation des services de tests analytiques et d’essais cliniques, ainsi qu’une augmentation des essais cliniques. La pression gouvernementale sur les services d’organisation de recherche sous contrat, d’autre part, devrait propulser la croissance du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO).

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins étendue affectent positivement le marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO).

Des opportunités

Malgré la pandémie de COVID-19 en cours en 2020, l’industrie pharmaceutique a connu sa deuxième meilleure année en termes de médicaments approuvés par la FDA américaine. Cette année a vu l’approbation de 53 médicaments, qui n’a été dépassé qu’en 2018 par 59 agents pharmaceutiques. Les 53 nouvelles entités chimiques et 13 produits biologiques approuvés en 2020 comprennent 10 anticorps monoclonaux, 2 conjugués anticorps-médicament, 3 peptides et 2 oligonucléotides. Au cours des trois dernières années (2018-2020), la FDA a approuvé 160 médicaments, contre seulement 21 en 2010. Cette augmentation du nombre de produits approuvés dans le monde peut être attribuée à l’augmentation des investissements des sociétés biopharmaceutiques dans le développement de produits biologiques et biosimilaires. .

Contraintes/Défis

Le marché croissant des biosimilaires et des produits biologiques, ainsi que la demande croissante de services de test spécialisés, devraient entraver la croissance du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) au cours de la période de prévision. Cependant, la concurrence croissante dans le secteur des organisations de recherche sous contrat, ainsi que la rareté de spécialistes expérimentés, pourraient poser des défis supplémentaires à la croissance du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO)

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare officiellement l’épidémie de COVID-19 comme une pandémie, un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques établies ont accru leurs efforts de R&D et de fabrication pour développer et distribuer des kits de test, des vaccins et des médicaments contre le SRAS-CoV-2. De nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se sont associées à des CRO dans le cadre d’accords, de partenariats et de collaborations à long terme dans le monde entier pour accélérer le processus de R&D. De plus, les CRO ont créé des services dédiés à la recherche sur le COVID-19. Il y a eu un certain nombre de lancements de nouveaux services en 2020, ainsi que des accords, des partenariats et des collaborations avec diverses sociétés pharmaceutiques et instituts universitaires pour la recherche et le développement de vaccins, de médicaments et de diagnostics COVID-19 dans le monde entier.

Développement récent

ICON PLC a signé un accord définitif pour acquérir PRA Health Sciences Inc. en février 2021, élargissant ainsi son portefeuille dans le domaine de l’intelligence médicale et de la recherche clinique.

Charles River Laboratories a signé un accord définitif en février 2021 pour acquérir Cognate BioServices Inc., une organisation contractuelle de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques (CDMO), afin d’étendre les capacités scientifiques de Charles River dans le secteur à croissance rapide de la thérapie cellulaire et génique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-contract-research-organization-cros-services-market

Portée du marché mondial des services des organisations de recherche sous contrat (CRO)

Le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) est segmenté en fonction du type, du domaine thérapeutique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Services de développement en phase initiale

Pharmacocinétique ou pharmacodynamique

Services de recherche clinique

Services de laboratoire

Caractérisation physique

Essais de stabilité

Essais de libération de lots

Essais de matières premières

Autres

Sur la base du type, le marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) comprend les services de développement de phase précoce, la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique, les services de recherche clinique, les services de laboratoire, la caractérisation physique, les tests de stabilité, les tests de libération de lots, les tests de matières premières, d’autres tests analytiques, des services de consultation. Les services de développement en phase précoce sont en outre sous-segmentés en études de découverte, chimie, fabrication et contrôle, services précliniques. Les services de recherche clinique sont en outre sous-segmentés en phase I, phase II, phase III et phase IV. Les services de laboratoire sont en outre sous-segmentés en tests bioanalytiques et tests analytiques.

Espace thérapeutique

Oncologie

Troubles du SNC

Maladies infectieuses

Maladies cardiovasculaires

Troubles immunologiques

Troubles respiratoires

Diabète

Autres

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) porte sur l’oncologie, les troubles du SNC, les maladies infectieuses, les maladies cardiovasculaires, les troubles immunologiques, les troubles respiratoires, le diabète et d’autres domaines thérapeutiques.

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Entreprises de dispositifs médicaux

Instituts universitaires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) s’adresse aux sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, aux sociétés de dispositifs médicaux et aux instituts universitaires.

Analyse / aperçus régionaux du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO)

Le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, domaine thérapeutique et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En raison des normes de qualité généralement élevées dans l’industrie pharmaceutique, l’Amérique du Nord domine le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO). En outre, la croissance rapide de ses marchés des biosimilaires et des produits biologiques, ainsi qu’une augmentation de l’activité d’essais cliniques, stimuleront la croissance du marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO). En raison de l’organisation de recherche sous contrat à grande échelle, un service opérant à l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO). En outre, les investissements dans les équipements et les ressources dans les services fonctionnels tels que les laboratoires centraux, l’imagerie et les fournitures cliniques devraient stimuler la croissance du marché des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Contract-Research-Organization-CROs-Services-Market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) sont

PPD Inc. (États-Unis)

Quintiles (États-Unis)

ICON Plc (Irlande)

Parexel International Corporation (États-Unis)

Services précliniques américains, LLC (États-Unis)

Labcorp Drug Development (États-Unis)

Théorème Recherche clinique (États-Unis)

WuXi AppTec (Chine)

Syneos Health (États-Unis)

Evotec (Allemagne)

Laboratoires Charles River (États-Unis)

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

de marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tularemia-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-xerosis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-silver-wound-dressing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nasal-aspirate-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-face-transplants-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com