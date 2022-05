Le marché des services de thérapie de réadaptation connaîtra une croissance massive des témoins oculaires d’ici 2029 | Orthophonie intelligente, thérapies de référence, pathologie de la vitesse

Synopsis du marché mondial des services de thérapie de réadaptation:

Les informations sur les études de marché du rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation analysent les principaux défis auxquels est confronté le secteur de la santé actuellement et dans les années à venir, ce qui donne une idée aux autres acteurs du marché des problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport de marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Un rapport d’activité de qualité sur les services de thérapie de réadaptation a été prévu avec un engagement total et une transparence dans la recherche et l’analyse. Le rapport d’analyse du marché répertorie un certain nombre de moteurs et de contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2019, l’année de base 2022 et la période de prévision 2022-2029. Le rapport met en lumière les opportunités potentielles et clés du nouveau marché géographique. Ce rapport universel sur le marché des services de thérapie de réadaptation comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs.

Le marché mondial des services de thérapie de réadaptation croît avec un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 138 050,86 millions USD d’ici 2029 contre 53 289,19 millions USD en 2020.

Selon une étude de marché, les services de thérapie de réadaptation sont des services de santé qui aident à améliorer les compétences et le fonctionnement de la vie quotidienne qui ont été perdus ou altérés pour certaines raisons telles que maladie, blessure, blessure ou handicap. Les services de réadaptation comprennent principalement l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie, entre autres. Les services de thérapie de réadaptation aident un enfant, un adulte ou une personne âgée à être aussi indépendant que possible dans les activités quotidiennes et permettent de participer à l’éducation, au travail, aux loisirs et à des rôles significatifs dans la vie, comme s’occuper de la famille.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des services de thérapie de réadaptation sont l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et, le remboursement approprié des services de réadaptation, l’incidence croissante des invalidités.

Segmentation globale du marché Services de thérapie de réadaptation :

Sur la base du service, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de thérapie de réadaptation, orthophonie, ergothérapie, thérapie respiratoire , thérapie cognitivo-comportementale et autres.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en personnes âgées, pédiatriques et adultes.

Sur la base du type de service, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de réadaptation ambulatoires et services de réadaptation pour patients hospitalisés.

Sur la base de l’application, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de thérapie de réadaptation orthopédique, services de thérapie de réadaptation neurologique, services de thérapie de réadaptation cardiologique, services de thérapie de réadaptation pulmonaire, blessures liées au sport, soins palliatifs, services de thérapie de réadaptation tégumentaire, soins pelviens et autres .

Sur la base de la catégorie de services, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services hospitaliers, services médicaux, services industriels et services aux employeurs.

Sur la base du modèle, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en manuel et conventionnel.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en hôpitaux, établissements de soins infirmiers qualifiés, soins à domicile, cabinets privés, centres de sports et de fitness, centres de réadaptation et autres.

Principaux acteurs mondiaux :

Orthophonie intelligente Solutions thérapeutiques inc. Thérapies de référence Pathologie de la vitesse Groupe Prieuré Kinésithérapie Bellefleur SuVitas Santé LifeStance Inc FYZICAL Sutter Santé Bon Secours USA Bannière Santé Physiothérapie nMotion et plus……….

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des services de thérapie de réadaptation, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les services de thérapie de réadaptation, y compris les produits, les ventes / revenus et position sur le marché

6 Services de thérapie de réadaptation Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des services de thérapie de réadaptation: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des services de thérapie de réadaptation par régions

5 Analyse du marché mondial des services de thérapie de réadaptation par type

6 Analyse du marché mondial des services de thérapie de réadaptation par applications

7 Analyse du marché mondial des services de thérapie de réadaptation par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des services de thérapie de réadaptation

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des services de thérapie de réadaptation 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

