Le marché des services de tests analytiques médicaux atteindra 22,45 milliards de dollars américains d’ici 2029

Les fabricants de dispositifs biopharmaceutiques, pharmaceutiques et médicaux utilisent largement les services de tests analytiques médicaux pour les soutenir tout au long du développement de médicaments. Ce service prend en charge le développement de médicaments, de la découverte au développement clinique ou des essais cliniques à la commercialisation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de tests analytiques médicaux , qui était de 12,1 milliards USD en 2021, devrait atteindre 22,45 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,03 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Outre des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des services de tests analytiques médicaux sont Almac, Element Materials Technology Group Limited, Eurofins Scientific, PPD Development, LP, Source BioScience, Intertek Group plc, Laboratory Corporation of America, BioReliance Corporation, Charles River Laboratories, Wuxi AppTec. . , Anacura, LGC Ltd, Medpace Hldgs, Syneos Health, PRA Health Sciences, STERIS plc, Frontage Labs, Icon, Merck Group KGaA et PPD, Inc. etc. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché des services de tests analytiques médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, la valeur d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional et l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes. . , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, catégories de croissance du marché, segments et niches d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. En savoir plus sur le marché des services de tests analytiques médicaux.

Portée du service de tests analytiques médicaux et taille du marché

Le marché des services de tests analytiques médicaux est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

유형 에 따라 의료 분석 테스트 서비스 시장 은 생체 분석 테스트 서비스, 물리 적 특성 화 서비스, 방법 개발 및 검증 서비스, 원료 테스트 서비스, 릴리스 테스트 서비스 배치 테스트, 안정성 테스트, 미생물 테스트 서비스 및 환경 모니터링 으로 분류 됩니다. 서비스 혜택. 생체 분석 검사 서비스 는 세포 검사, 바이러스 검사, 면역원성 및 중화 항체 검사, 바이오 마커 검사, 약동학 검사 및 기타 생체 분석 검사 서비스 세분화 세분화 되었으며, 물리 적 특성 서비스 는 크기 크기 분석 입자 분석 분석, 열 분석 이미지 이미지 분석 서비스 는 크기 분석 레이저 입자 분석, 열 분석 이미지 이미지 분석 분석 분석 으로 세분화되었습니다. , 표면 분석 및 기타 물리적 특성화 서비스. 분석법 개발 및 검증 서비스 는 추출 가능 하고 침출 가능 한 분석법 개발 및 검증, 공정 불순물 분석법 개발 및 검증, 안정성 지표 분석법 검증, 클린업 검증, 분석 표준 화 화, 컨설팅 기술 및 기타 분석법 개발 및 검증 서비스 로 세분화 되었습니다 되었습니다. 배치 릴리스 테스트 서비스 는 용해 테스트, 원소 불순물 테스트, 붕해 테스트, 경도 테스트, 마손도 테스트 및 기타 배치 릴리스 테스트 서비스 로 세분화 되었습니다. 안정성 시험 은 원료 의약품 안정성 시험, 제형 평가 안정성 테스트, 가속 안정성 테스트, 광안정성 테스트, 비교 안정성 테스트 및 기타 안정성 테스트 테스트. 미생물 테스트 서비스 는 미생물 한계 테스트, 무균 테스트, 엔도 톡신 테스트, 방부제 효능 테스트, 수질 테스트 및 기타 미생물 테스트 서비스 로 분류 되었습니다. 환경 모니터링 서비스 는 대기 테스트, ETP / 폐수 테스트 및 기타 환경 모니터링 서비스 로 세분화 되었습니다 제형 평가 안정성 테스트, 가속 안정성 테스트, 광 안정성 테스트, 비교 안정성 테스트 및 모니터링 서비스 서비스 안정성 테스트. Les services de tests microbiologiques ont été classés en tests de limite microbienne, tests de stérilité, tests d’endotoxines, tests d’efficacité des conservateurs, tests de qualité de l’eau et autres services de tests microbiens. Les services de surveillance de l’environnement ont été subdivisés en analyses de l’air, analyses ETP/eaux usées et autres services de surveillance de l’environnement. Test de stabilité d’évaluation de la formulation, test de stabilité accéléré, test de stabilité à la lumière, test de stabilité comparatif et autres services de test de stabilité un service. Les services de surveillance de l’environnement ont été subdivisés en analyses de l’air, analyses ETP/eaux usées et autres services de surveillance de l’environnement. et d’autres services de tests microbiologiques. Les services de surveillance de l’environnement ont été subdivisés en analyses de l’air, analyses ETP/eaux usées et autres services de surveillance de l’environnement. et autres services d’analyses microbiologiques Les services de surveillance environnementale ont été subdivisés en analyses atmosphériques, analyses des eaux usées/ETP et autres services de surveillance environnementale. Subdivisé en ETP/analyse des eaux usées et autres services de surveillance environnementale. et d’autres services de tests microbiologiques. Les services de surveillance de l’environnement ont été subdivisés en analyses de l’air, analyses ETP/eaux usées et autres services de surveillance de l’environnement. et autres services d’analyses microbiologiques Les services de surveillance environnementale ont été subdivisés en analyses atmosphériques, analyses des eaux usées/ETP et autres services de surveillance environnementale. Subdivisé en ETP/analyse des eaux usées et autres services de surveillance environnementale. et d’autres services de tests microbiologiques. Les services de surveillance de l’environnement ont été subdivisés en analyses de l’air, analyses ETP/eaux usées et autres services de surveillance de l’environnement. et autres services d’analyses microbiologiques Les services de surveillance environnementale ont été subdivisés en analyses atmosphériques, analyses des eaux usées/ETP et autres services de surveillance environnementale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de tests analytiques médicaux est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, sociétés de dispositifs médicaux et organismes de recherche sous contrat.

Analyse au niveau du pays du marché Services de tests analytiques médicaux

Le marché des services de tests analytiques médicaux est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type et utilisateur final sont fournies comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Services de tests analytiques médicaux sont : États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine , le Japon est. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des services de tests analytiques médicaux en raison de l’augmentation des dépenses de santé pour les patients et de l’augmentation du revenu disponible des habitants de la région. Selon l’estimation, l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de l’augmentation des dépenses publiques pour la santé des Infrastructures et l’analyse des soins de santé.

Les sections par pays du rapport sur le marché des services de tests analytiques médicaux fournissent également des influenceurs de marché individuels et des changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire le scénario du marché de chaque pays.

