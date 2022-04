Le marché des services de tests analytiques dans le domaine de la santé devrait atteindre 11,9 milliards de dollars d’ici 2028

La du marché mondial des services de tests analytiques pour les soins devrait atteindre 11,9 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 11,6 %, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché mondial est considérablement accélérée par le besoin croissant d’externaliser les services de tests analytiques des soins de santé, le nombre croissant d’organismes de recherche sous contrat, l’augmentation des essais cliniques réalisés dans le monde et l’adoption croissante de l’approche de la qualité par la conception parmi les sociétés pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques du monde entier externalisent les services de tests analytiques des soins de santé pour rationaliser les processus de fabrication de médicaments, faciliter les étapes de bout en bout de la découverte de médicaments, réduire leurs dépenses en capital et augmenter leurs marges bénéficiaires. Les services de tests analytiques des soins de santé sont également mis à profit par ces sociétés pour réduire le temps nécessaire à la validation des processus, faciliter les essais cliniques et le lancement commercial des médicaments, offrir des informations approfondies sur les dossiers des patients et la gestion hospitalière, et améliorer les résultats pour les patients. L’essor significatif du secteur biopharmaceutique, l’accent accru mis sur l’utilisation de services de test spécialisés pour les produits biologiques et les biosimilaires, et le développement croissant de médicaments et de produits biopharmaceutiques devraient en outre propulser la croissance du marché mondial des services de test analytique des soins de santé dans un proche avenir. Cependant, le manque d’expertise technique et de compétences et les risques de violation des données des utilisateurs associés aux services de tests analytiques de soins de santé sont des facteurs spécifiques qui devraient freiner la croissance de ce marché dans les années à venir.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Almac Group, LabCorp, Merck KGAA, Eurofins Scientific, Element Materials Technology, Syneos Health , WuXi PharmaTech, Pace Analytical, Frontage Labs, Medpace Holdings, Intertek, Source BioScience, PRA Health Sciences, STERIS PLC, LGC Limited et Charles River Laboratories.

Le rapport sur le marché mondial des services de tests analytiques pour la santé examine en profondeur les tendances actuelles et émergentes de l’industrie et examine en détail les avancées dans le secteur technologique et des produits. Le rapport parle des technologies actuelles, émergentes et perturbatrices dans le secteur de la santé qui ont un impact sur la croissance du marché. Les améliorations de la qualité des services, l’automatisation, l’accent accru sur les approches centrées sur le patient et l’adoption rapide de la télésanté, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, ont accéléré la croissance du marché.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les appareils portables est devenue un outil important dans le secteur de la santé. La livraison de médicaments à domicile, la modernisation des installations médicales et l’augmentation des investissements dans la technologie sont quelques tendances émergentes clés et devraient continuer à prévaloir à l’avenir. Les entreprises clés investissent activement dans les technologies de pointe et forment des alliances stratégiques telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations, des partenariats, des accords de licence et des accords d’entreprise pour acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché des services de test analytique des soins de santé en fonction des différents types de produits proposés par le marché, du spectre d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions et des technologies, entre autres. L’analyse régionale du marché Services de tests analytiques en santé fournit un aperçu complet des régions clés où le marché a acquis une assise solide. Il étudie également les modèles d’import/export, de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande, les tendances, les demandes et la présence des principaux acteurs dans les régions.

Par type (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Services de tests bioanalytiques Tests d’ immunogénicité et d’anticorps neutralisants Tests cellulaires Tests de virologie Tests pharmacocinétiques Tests biomarqueurs Autres

Services de développement et de validation de méthodes Développement et validation de méthodes extractibles et lixiviables Validation de méthodes indiquant la stabilité Impureté du processus Développement et validation de méthodes Caractérisation des normes analytiques nettoyage Conseil technique Autres

services de caractérisation physique taille des particules au laser Analyse thermique Analyse surface Analyse d’ image Autres

Services d’essais de libération de lots Essais de dissolution Essais désintégration Essais d’ impuretés élémentaires Essais de dureté Essais friabilité Autres

Services d’essais de matières premières Recueils complets Essais Essais métaux lourds Essais conteneurs Analyse Karl Fischer Analyse de chimie humide Autres services d’essais de matières premières Services

de surveillance environnementale air Essais d’ eaux usées/ETP Autres

Micro Services d’essais biaux Essais de limite microbienne Essais d’ efficacité des conservateurs Essais d’ endotoxines Essais stérilité Essais de l’eau Autres

stabilité Évaluation de la formulation Essais de stabilité Essais de stabilité accélérés Essais de stabilité des substances médicamenteuses Essais de photostabilité Essais stabilité comparatifs Autres



par utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Organisations de recherche sous contrat

de dispositifs médicaux

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE de la MEA



base du type, le segment des tests de libération de lots est sur le point d’enregistrer le TCAC le plus élevé sur la période estimée. Le sous-segment des services de test de dissolution devrait donc émerger comme le plus dominant, avec la plus grande part de marché.

Parmi les différents utilisateurs finaux, le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est principalement attribuée à la demande croissante de services de tests analytiques de soins de santé parmi ces sociétés pour faciliter les essais cliniques, la découverte de médicaments et les processus de développement de médicaments.

La région Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des services de tests analytiques pour les soins de santé au cours de la période estimée en termes de revenus. La région abrite plusieurs sociétés pharmaceutiques de premier plan, ce qui est un facteur clé propulsant la croissance du marché dans cette région. L’augmentation des investissements dans les programmes de recherche et développement dans le domaine de la santé renforce encore la croissance du marché nord-américain.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Taille du marché de la santé animale

