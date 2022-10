Le marché des services de test d’applications devrait connaître une croissance exponentielle sur 2020-2030

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) s’attend à ce que le marché des services de test d’applications 2020 atteigne une taille énorme de 48 milliards USD d’ici la fin de 2023. En outre, le marché mondial pourrait atteindre un taux de croissance de 11% de 2017 à 2023 (qui est le période d’examen). Nous fournirons une analyse d’impact du COVID-19 avec le rapport, ainsi que tous les développements clés depuis l’épidémie de coronavirus.

Principaux moteurs et contraintes principales

Dans le sillage du SRAS-CoV-2, les applications de médias sociaux telles que Twitter, Facebook, WhatsApp et Instagram ont noté une augmentation spectaculaire de leur demande. De nouvelles études confirment que les médias sociaux ainsi que les applications de divertissement ont été téléchargés au rythme le plus élevé. Depuis l’imposition du confinement, les applications de commerce électronique telles que les achats en ligne et les applications d’épicerie ont également connu une augmentation significative dans tous les pays. Une autre application qui a atteint de nouveaux sommets est l’apprentissage en ligne, les cours et les conférences en ligne étant la dernière norme ces derniers temps. Ces facteurs donnent lieu au besoin d’applications qui ont une meilleure convivialité, cohérence ainsi que fonctionnalité, nécessitant ainsi des services de test d’application.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4645

La demande de services de test d’applications est également en hausse avec la consommation croissante du cloud, de la mobilité et du big data, qui a joué un rôle important dans la croissance du marché. Le déploiement accéléré des services de test d’automatisation dans des secteurs tels que la fabrication, la santé, les médias, etc., ainsi que la montée en puissance de la numérisation des entreprises, augmentent également les bénéfices du marché. Les innovations technologiques croissantes associées à la nécessité croissante de réduire les coûts opérationnels globaux peuvent également renforcer le paysage de l’industrie dans les années à venir.

Quelques mois après l’épidémie de COVID-19, les technologies déjà populaires comme l’IA et l’IoT ont pris encore plus d’élan parmi les entreprises. Ces technologies sont continuellement exploitées par les principales entreprises technologiques pour améliorer la qualité de leurs produits et services.

Par exemple, en juillet 2020, Eggplant a intégré l’IA dans sa plate-forme de test automatisée, ce qui aidera à reconnaître automatiquement les éléments de l’interface utilisateur tels que les champs de texte et les boutons, puis à fournir tous les actifs d’automatisation nécessaires pour tester rapidement les applications. Cette décision ne devrait que stimuler le processus de développement et de test des applications, mais également réduire le coût global de l’ensemble du processus. Cela peut être assez favorable pour les entreprises informatiques, compte tenu de la chute économique depuis l’apparition du nouveau coronavirus.

Segmentation du marché

L’industrie des services de test d’applications a été prise en compte pour le type de service, le type de test, le modèle de prestation, la taille de l’organisation et la verticale.

Les types de services étudiés dans le rapport comprennent les services gérés, les services professionnels et autres.

Les principaux types de tests couverts par l’étude de marché sont les tests de sécurité, les tests de conformité, les tests d’automatisation, les tests de fonctionnalité, les tests de compatibilité, les tests de performances, les tests d’utilisabilité, etc.

Selon le modèle de livraison, les segments clés sont onshore, onsite, nearshore, offshore et plus encore.

Les petites et moyennes entreprises/PME et les grandes entreprises sont les tailles d’organisation spécifiées dans le rapport de marché.

Les principaux secteurs verticaux répertoriés par les experts du MRFR comprennent les télécommunications et l’informatique, la fabrication, la vente au détail, les médias et le divertissement, le gouvernement, la santé, la BFSI et autres.

Perspectives régionales

Le marché des services de test d’applications a été considéré géographiquement pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’APAC/Asie-Pacifique ainsi que le reste du monde.

L’Amérique du Nord se trouve être le leader actuel du marché mondial, en termes de part. Le marché est principalement soutenu par l’utilisation croissante des services de test d’applications dans les secteurs de la fabrication, du gouvernement, des médias et du divertissement, de la santé et de la vente au détail. La consommation croissante de services de test basés sur le cloud peut également favoriser la croissance du marché en Amérique du Nord, en particulier au Canada et aux États-Unis.

L’Inde, le Japon et la Chine sont les marchés les plus performants pour les services de test d’applications dans la région APAC, et la région est présumée être celle qui gagne le plus rapidement dans les années à venir. La disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché mais hautement qualifiée et l’adoption croissante de la numérisation conduisent ici à une meilleure expansion des entreprises. Les services de test d’applications mobiles sont très demandés dans la région, compte tenu du nombre élevé d’utilisateurs de smartphones et de la croissance globale de l’industrie du m-commerce.

Meilleurs prétendants

Les principaux concurrents décrits dans le rapport de marché incluent Infosys Limited (Inde), HCL Technologies Limited (Inde), Xoriant Corporation (États-Unis), Cognizant (États-Unis), RapidValue Solutions (États-Unis), Accenture PLC (Irlande), Capgemini SE (France), International Business Machines Corporation (États-Unis), Wipro Limited (Inde), Tata Consultancy Services Limited (Inde), pour n’en nommer que quelques-uns.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/application-testing-services-market-4645

Autres rapports exclusifs :

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR) , nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (partie de Wantstats Research et Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

les États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com