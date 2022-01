Le marché des Services de Synthèse et de fabrication d’ARNM Devrait Afficher une Forte croissance de 11 395,4 millions USD à CAGR + 14% d’ici fin 2027 | Biomay, Jena Biosciences, APExBIO, CELLSCRIPT, Thermo Fisher Scientific, New England Biolabs, CureVac

L’ARNm est une excellente plate-forme pour développer des vaccins prophylactiques ou thérapeutiques contre diverses maladies chroniques et infectieuses. Par rapport aux médicaments conventionnels, les vaccins à ARNm ont une efficacité plus élevée, une immunogénicité améliorée et un coût de fabrication moindre.

La taille du marché des services de synthèse et de fabrication d’ARNm est évaluée à 2 723,5 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 11 395,4 millions de dollars américains en 2027, enregistrant un TCAC prometteur de + 14% sur la période 2022-2027.

Les innovations et améliorations constantes dans les services de synthèse et de fabrication d’ARNm devraient propulser la croissance du marché des services de synthèse et de fabrication d’ARNm au cours de la période de prévision.

Le besoin croissant de thérapies géniques, la croissance des maladies chroniques et infectieuses et le nombre croissant d’essais cliniques pour les thérapies contre le cancer et les maladies infectieuses devraient faire évoluer le marché des services de synthèse et de fabrication d’ARNm à un rythme considérable au cours des prochaines années.

En outre, les technologies médicales avancées, l’augmentation des installations personnalisables, l’amélioration des services de qualité et d’efficacité et les innovations novatrices des sociétés pharmaceutiques renforcent la croissance du marché.

Cependant, l’absence de processus de fabrication flexibles, durables et rentables entrave la croissance des services de synthèse et de fabrication d’ARNm.

Acteurs Clés

Moderne, BioNTech (Pfizer), Translate Bio, Ethris (AstraZeneca), Kernal Biologics, Silence Therapeutics, Tiba Biotechnology, In-Cell-Art, Anima Biotch, H3 Biomedicine Inc., Arcturus Therapeutics.

Impact du COVID-19: Le rapport couvre l’impact du coronavirus COVID-19 Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché des services de synthèse et de fabrication d’ARNM.

L’étude analyse les stratégies ciblées de la clientèle et du marketing, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité et la part de marché des produits, les spécifications des produits, les valeurs de la chaîne de production et d’approvisionnement, les chiffres des ventes et des revenus, la taille et la part du marché ainsi que les marges bénéficiaires brutes sont tous détaillés dans l’étude sur la synthèse des ARNM et les services de fabrication.

Le rapport couvre un chapitre pour une répartition mondiale des types et des applications en fonction de la part de marché et des revenus générés.

Segmentation du Marché

Par Produit

• API

* Produits pharmaceutiques

Par Application

* Vaccins contre les Maladies Infectieuses

* Autres vaccins

* Thérapeutiques et autres

Par Utilisateur Final

* Recherche / Préclinique

• Clinique

• Commercial

Principales raisons d’acheter: Obtenir des analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension complète du marché mondial et de son paysage commercial., Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement. Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché., sans compter que les rapports standard de structure, nous fournissons également la recherche faite sur commande selon des conditions spécifiques.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Synthèse Mondiale des ARNM et Aperçu du Marché des Services de Fabrication

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Synthèse Mondiale d’ARNM et Processus de Fabrication sur le Marché des Services de Fabrication

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : Synthèse de l’ARNM 2021-2027 et Évolution du marché des Services de fabrication

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

