Le marché des services de stérilisation externe devrait croître de 3 408,03 millions USD d’ici 2029

Le marché mondial des services de stérilisation externe devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 408,03 millions USD d’ici 2029 et 2 088,53 millions USD d’ici 2021.

La stérilisation est tout processus physique ou chimique qui détruit toutes les formes de vie, principalement les micro-organismes, les spores et les virus. Precisamente definido, la esterilización es mediante un agente químico adecuado o calor, vapor húmedo a 120 °C (250 °F) o presión más alta durante al menos 15 minutos o calor seco a 160 a 180 °C (320 a 360 °F) trois heures . En termes simples, la stérilisation est un processus utilisé pour éliminer divers micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les champignons et les prions de n’importe quelle zone, surface ou médicament. Ils sont généralement détruits en utilisant des produits chimiques comme le glutaraldéhyde, le chlore, le formaldéhyde, etc. Ils peuvent également être tués par un rayonnement ou une chaleur intense. Ils sont largement utilisés dans les industries alimentaires, spatiales et médicales.

Une stratégie que certains hôpitaux utilisent pour résoudre les problèmes ci-dessus consiste à stériliser les dispositifs médicaux hors site, parfois appelé processus de stérilisation externalisé ou installation de stérilisation hors site. L’application de cette procédure a fait l’objet de nombreuses discussions sur les économies de coûts, l’amélioration de la qualité et l’efficacité de la stérilisation des dispositifs médicaux.

Sterigenics US, LLC (filiale de Sotera Health), Medistri SA, E-BEAM Services, Inc, CRETEX Medical, Life Science Outsourcing, Inc., STERIS, Quality Tech Services, LLC, Prince Sterilization Services, LLC, ClorDiSys Solutions Inc, Pro-Tech Design and Manufacturing Inc., Midwest Sterilization Corporation, Infinity Laboratories, Blue Line Sterilization Services LLC, MICROTROL Sterilization Services Pvt. Ltd., EUROPLAZ, STERILE SERVICES SINGAPOUR, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, B. Braun Sterilog Ltd (une filiale de B. Braun Medical), Surgical Holdings, Andersen Scientific, Inc. et Scapa, entre autres.

Annuaire : marché des services de stérilisation externe

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 Informations avancées

5 Aperçu du marché

6 Marché des services de stérilisation externe, par type de produit

7 Marché des services de stérilisation externe, par mode

8 Marché des services de stérilisation externe, par type

9 Marché des services de stérilisation externe, par mode

10 Marché des services de stérilisation hors site, par utilisateur final

12 Marché des services de stérilisation hors site, par géographie

12 Marché des services de stérilisation externe, profil de l’entreprise

13 Analyse SWOT

14 Profil de l’entreprise

Étendue du marché des services de stérilisation externe

Le marché mondial des services de stérilisation ex situ est segmenté en technologie de service et utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

technologie de service

Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

stérilisation gamma

stérilisation par faisceau d’électrons

stérilisation à la vapeur

stérilisation #2

autre

Basé sur la technologie de service, le marché mondial des services de stérilisation hors site est segmenté en stérilisation à l’oxyde d’éthylène, stérilisation aux rayons gamma, stérilisation par faisceau d’électrons, stérilisation à la vapeur, stérilisation au dioxyde d’azote, etc.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

entreprise de dispositifs médicaux

compagnie pharmaceutique

Entreprise d’aliments et de boissons

Institutions académiques et de recherche

autre

