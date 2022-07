Le marché des services de soins intensifs connaîtra une excellente croissance des revenus en raison de l’augmentation rapide de la demande

Les systèmes de soins intensifs aident les patients qui sont confrontés à des situations mettant leur vie en danger. Il prend soin des systèmes d’organes et améliore ainsi les conditions de santé. Il existe une équipe de professionnels de la santé qui gère les systèmes de soins intensifs qui sont équipés et conçus pour surveiller et traiter les conditions. De plus, les patients à risque de défaillance d’organes comme les poumons, le cœur et les reins sont pris en charge avec ces services. Les unités de soins intensifs comprennent les unités de soins intensifs, les unités de dépendance élevée et les services de soins intensifs et de soins post-intensifs. Selon le Centre national d’information sur la biotechnologie et la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, les États-Unis ont le plus grand nombre de lits de soins intensifs pour 100 000 personnes, soit 20 à 31,7 et dépensent 7 164 USD par habitant. Les États-Unis sont suivis du Canada avec 13,5 lits de soins intensifs pour 100,

La dernière étude publiée sur le marché mondial des services de soins intensifs par AMA Research évalue la taille, la tendance et les prévisions du marché jusqu’en 2026. L’étude de marché des services de soins intensifs couvre des données de recherche importantes et prouve qu’il s’agit d’un document de référence pratique pour les gestionnaires, les analystes et les experts de l’industrie. et d’autres personnes clés pour avoir une étude prête à accéder et auto-analysée pour aider à comprendre les tendances du marché, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis à venir et sur les concurrents. Ce rapport couvre également les données de l’acteur émergent, notamment : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants tels que : Thermo Fisher Scientific (États-Unis), Merck (États-Unis), BioMed Central (Royaume-Uni), CSL Behring (États-Unis), Shire (États-Unis), Grifols (Espagne), Kedrion Biopharma (Espagne), Octapharma (Suisse), Bayer HealthCare (Allemagne), Mitsubishi Tanabe Pharma (Japon)

Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et de l’évolution de la dynamique en raison de l’impact du COVID et du ralentissement économique à l’échelle mondiale. Maintenez un avantage concurrentiel en vous adaptant aux opportunités commerciales disponibles dans les différents segments et territoires émergents du marché des services de soins intensifs.

Tendances du marché :

Développement accru de produits recombinants pour une utilisation en soins intensifs.

Progrès technologiques dans les systèmes de soins intensifs



Facteurs de marché:

L’augmentation de la population gériatrique et l’émergence de nouvelles maladies alimentent le marché. Les nouvelles maladies émergent telles que COVID 19 et les patients atteints de ces maladies nécessitent également des hospitalisations et des services de soins intensifs. Avec l’engourdissement croissant

Opportunités de marché :

De lourds investissements dans les établissements de santé fournissant des traitements médicaux modernes

L’augmentation du nombre d’hôpitaux multi-spécialités crée une opportunité

Présence d’équipements moins chers des systèmes de soins intensifs



Les segments du marché mondial des services de soins intensifs et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous :

par application (unités de soins intensifs, unités de soins intensifs néonatals, unités de soins intensifs pédiatriques, unités de soins coronariens), équipement de soins intensifs (ventilateur, CPM, systèmes d’enceinte, pompes, dispositifs d’aspiration, autres), maladie (défaillance du système nerveux central, insuffisance circulatoire , Choc, Métabolique, Insuffisance respiratoire), Utilisateur final (Hôpitaux, Cliniques)

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Remarque – Afin de fournir des prévisions de marché plus précises, tous nos rapports seront mis à jour avant la livraison en tenant compte de l’impact de COVID-19.

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

