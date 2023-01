Le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait croître à un TCAC de 22,00% au cours de la période de prévision

Le séquençage de nouvelle génération est une technologie utilisée de manière agressive par les hôpitaux et les cliniques pour l’analyse, les tests et le diagnostic des maladies. Le séquençage de nouvelle génération est utilisé dans les processus de développement de médicaments en utilisant un large éventail de méthodes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître un TCAC de 22,00 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 6 588,68 millions USD en 2021, atteindrait 32 335,31 millions USD d’ici 2029. Le « séquençage du génome entier » domine le segment type des services de séquençage de nouvelle génération (NGS). marché en raison du nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires de recherche dans les régions en développement et de nombreuses initiatives entreprises par les universités, les instituts universitaires et de recherche et les établissements de recherche pour utiliser cette technologie dans l’identification des causes profondes des maladies. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) sont Medtronic (Irlande), Ethicon US, LLC. (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Novo Nordisk A/S (Danemark), BD (États-Unis), Stryker (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis). (USA) États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), Eurofins Scientific SE (Luxembourg), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), Macrogen Inc. (Corée du Sud), GENEWIZ, Inc. (États-Unis ), États-Unis), Illumina, Inc. (États-Unis), Novogene Corporation (Chine), Abcam plc (Royaume-Uni), Merck KGaA (Allemagne), Promega Corporation (États-Unis), Siemens (Allemagne) et GATC Biotech AG ( Allemagne), entre autres.

Dynamique du marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS)

Conducteurs

Sensibilisation croissante au séquençage

La prise de conscience croissante des avantages du séquençage de nouvelle génération est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Certains avantages de la technologie de séquençage de nouvelle génération sont le faible coût et le prix de la technologie de séquençage, une grande précision, une vitesse élevée et des résultats plus rapides et une précision dans les résultats.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour l’intégration de technologies avancées dans les établissements de santé et sur la détection des maladies infectieuses soutiennent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le rendement élevé des investissements assuré par les activités de recherche jouera également en faveur du marché.

En outre, l’adoption croissante de diagnostics compagnons pour accroître la sécurité et l’efficacité des thérapies, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits à base technologique dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et la prise de conscience croissante des avantages de tests multiplex, affectent positivement le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, l’utilisation croissante des tests multiplex dans les diagnostics compagnons, l’augmentation de la base de population gériatrique et la validation des biomarqueurs dans les diagnostics moléculaires et protéiques, ainsi que le besoin croissant de tests à haut débit et automatisés des systèmes partout dans le monde élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. les produits de microbiologie clinique et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du marché mondial des services de séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Séquençage ciblé/panels de gènes

Séquençage d’ARN

séquençage de novo

Séquençage de l’exome

CHiP – Séquençage

Séquençage du génome entier

Méthyl- Séquençage

Autres services

Sur la base du type, le marché est segmenté en panels de séquençage / gènes ciblés, séquençage d’ARN, séquençage de novo, séquençage d’exome, séquençage de puce, séquençage du génome entier, séquençage de méthyle et autres services.

Technologie

Séquençage par synthèse (SBS)

Séquençage des semi-conducteurs ioniques

Séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT)

Séquençage des nanopores

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques, séquençage en temps réel d’une seule molécule et séquençage des nanopores.

Application

Diagnostique

Oncologie

La santé reproductive

Maladies infectieuses

Maladies génétiques rares

Autres

Découverte de médicament

Découverte de biomarqueurs

Génétique microbienne, agriculture et recherche animale

Autres applications

Sur la base des applications, le marché est segmenté en diagnostic, découverte de médicaments, découverte de biomarqueurs, génétique microbienne, agriculture, recherche animale et autres applications.

Utilisateur final

Instituts universitaires et gouvernementaux

Centres de recherche

Hôpitaux et Cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en instituts universitaires et gouvernementaux et centres de recherche, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres utilisateurs finaux.

Analyse régionale / aperçu du marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le marché Services de séquençage de nouvelle génération (NGS) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Pays couverts dans le rapport sur le marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) ce sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud du Sud, Égypte , Israël, le resto de Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) en el cuadro de Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Nord dans le cadre du sud de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des services de séquençage de nouvelle génération (NGS) grâce à une base solide d’établissements de santé, à des investissements accrus d’acteurs clés dans la croissance d’appareils avancés, à des canaux de distribution bien établis pour les fabricants de produits de test et au nombre croissant de activités de recherche dans ce domaine. Région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de la croissance des activités de recherche dans la région et de la demande croissante de soins médicaux de qualité dans la région. . .

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires sur le marché national, ce qui ajoute les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque page. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

