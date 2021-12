Le marché des services de partage de vélos devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2026 : rapport exclusif de ReportsWeb

État de la croissance du marché mondial des services de partage de vélos et perspectives 2021-2026

Un système de partage de vélos, un système de vélos publics ou un système de partage de vélos est un service dans lequel des vélos sont mis à la disposition des particuliers pour une utilisation partagée à court terme, moyennant un prix ou gratuitement. De nombreux systèmes de vélos en libre-service permettent aux gens d’emprunter un vélo à un « quai » et de le rendre à un autre quai appartenant au même système. Les quais sont des supports à vélos spéciaux qui verrouillent le vélo et ne le libèrent que par contrôle informatique. L’utilisateur entre les informations de paiement et l’ordinateur déverrouille un vélo. L’utilisateur rend le vélo en le plaçant dans le dock, qui le verrouille en place. D’autres systèmes sont sans dock. Pour de nombreux systèmes, les applications de cartographie pour smartphone affichent les vélos disponibles à proximité et les quais ouverts.

Selon cette dernière étude, la croissance en 2020 du service de partage de vélos aura un changement significatif par rapport à l’année précédente. Selon les estimations les plus prudentes de la taille du marché mondial du service de partage de vélos (résultat le plus probable), le taux de croissance des revenus d’une année sur l’autre sera de XX% en 2020, contre 2515 millions de dollars US en 2019. Au cours des cinq prochaines années, le vélo -Le marché des services de partage enregistrera un TCAC de 27,8% en termes de revenus, la taille du marché mondial atteindra 6709.2 millions de dollars d’ici 2025.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : https://www.reportsweb.com/inquiry&RW00013916647/sample

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent : JUMP Bikes, Citi Bike, LimeBike, Capital Bikeshare, Divvy Bikes, Blue Bikes (Hubway), Ford GoBike, Mobike, Hellobike, Nextbike, Call a bike, Santander Cycles, V?lib, Bicing, SG Vélo, Ola Pedal, Zoomcar PEDL, Mobycy, Yulu Bikes, Letscycle, Docomo Bikeshare

Ce rapport présente un aperçu complet, les parts de marché et les opportunités de croissance du marché des services de partage de vélos par type de produit, application, fabricants clés et régions et pays clés.

Segmentation par type : données de répartition de 2016 à 2021 dans la section 2.3 ; et prévisions jusqu’en 2026 dans la section 10.7.

Sans station d’accueil

Station-basé

Segmentation par application : données de répartition de 2016 à 2021, en section 2.4 ; et prévisions jusqu’en 2026 dans la section 10.8.

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

Autres

Obtenez une remise sur ce rapport : https://www.reportsweb.com/inquiry&RW00013916647/discount

Objectifs de recherche

Étudier et analyser la taille du marché mondial du service de partage de vélos par régions / pays clés, type et application, données historiques de 2015 à 2019 et prévisions jusqu’en 2025.

Comprendre la structure du marché Service de partage de vélos en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du service de partage de vélos, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le Service de partage de vélos en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Pour projeter la taille des sous-marchés du service de partage de vélos, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Pour dresser un profil stratégique des principaux acteurs et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

More about this source text

Table des matières:

1 Portée du rapport

2 Résumé exécutif

3 Service mondial de partage de vélos par les joueurs

4 Service de partage de vélos par régions

5 Amériques

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient et Afrique

9 moteurs, défis et tendances du marché

10 prévisions du marché mondial des services de partage de vélos

Analyse des 11 acteurs clés

11.1 Vélos JUMP

11.1.1 Informations sur la société JUMP Bikes

11.1.2 Produit de service de partage de vélos JUMP Bikes offert

11.1.3 Revenus, marge brute et part de marché du service de partage de vélos JUMP Bikes (2019-2021)

11.1.4 Aperçu des activités principales de JUMP Bikes

11.1.5 Derniers développements de JUMP Bikes

11.2 Vélo Citi

11.2.1 Informations sur la société Citi Bike

11.2.2 Produit de service de partage de vélos Citi Bike offert

11.2.3 Revenus, marge brute et part de marché du service de partage de vélos Citi Bike (2019-2021)

11.2.4 Aperçu des activités principales de Citi Bike

11.2.5 Derniers développements de Citi Bike

11.3 LimeBike

11.3.1 Informations sur la société LimeBike

11.3.2 Produit de service de partage de vélos LimeBike offert

11.3.3 Revenus, marge brute et part de marché du service de partage de vélos LimeBike (2019-2021)

11.3.4 Aperçu des activités principales de LimeBike

11.3.5 Derniers développements de LimeBike

11.4 Capital Bikeshare

Rapport complet : https://www.reportsweb.com/buy&RW00013916647/buy/3660

Informations de contact:

Nom : Sameer Joshi

Courriel : sales@reportsweb.com

Nom de l’entreprise : ReportsWeb

Site Web : Reportsweb.com

Téléphone : +1-646-491-9876

À propos de ReportsWeb :

ReportsWeb.com est un guichet unique de rapports et de solutions d’études de marché pour diverses entreprises à travers le monde. Nous aidons nos clients dans leur système d’aide à la décision en les aidant à choisir les rapports de recherche et les solutions les plus pertinents et les plus rentables de divers éditeurs. Nous fournissons le meilleur service client de sa catégorie et notre équipe d’assistance client est toujours disponible pour vous aider dans vos recherches.

Demande de personnalisation :

Si vous avez des exigences particulières concernant ce rapport, veuillez nous en informer et nous pouvons fournir un rapport personnalisé.