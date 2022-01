Le marché des Services de mobilité Gérés (MMS) atteindra 64,6 milliards de dollars d’ici 2022-2027 || AirWatch, AT&T, Deutsche Telekom AG, Gestion numérique.

Les Mobility managed services (MMS) intègrent les services informatiques et de gestion des processus requis par une entreprise pour acquérir, livrer et prendre en charge des smartphones, des tablettes et des appareils d’intensité de champ robustes dotés d’une connectivité cellulaire et sans fil intégrée. Il y a le Prestataire de Services de Mobilité et l’Opérateur du Point de Charge. Le fournisseur de services de mobilité vend des produits et services de mobilité, tels qu’un abonnement de recharge, une carte de recharge cohérente ou une puce RFID, et une application.

La gestion de la mobilité d’entreprise est un ensemble d’organisations destinées à empêcher l’accès illégal aux applications d’entreprise et aux données d’entreprise sur les appareils mobiles. Ceux-ci peuvent comprendre la protection par mot de passe, le cryptage ou la technologie d’effacement isolé, qui permet à un surintendant de supprimer toutes les données d’un appareil inapproprié.

Obtenez un exemple de ce rapport à l’adresse suivante : –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104771

Acteurs clés-

AirWatch; AT &T, Inc. La technologie DXC; Fujitsu Limited; Honeywell International, Inc.; Deutsche Telekom AG; Gestion numérique, Inc.; Technologie DXC; Fujitsu Limited; Honeywell International, Inc.; IBM Corp.; Orange Business Services; Stratix Corporation; Tangoe, Inc.; TelefÃ3nica S.A.; Vodafone Group Plc; Wipro Limited et autres.

Le rapport contient en outre de brèves informations sur les membres focaux de l’industrie des Services de mobilité gérés (MMS) qui détruisent le marché. Le rapport fournit des informations complètes sur le diagramme d’activité, la part des salaires, les mises à niveau, les solidifications et les acquisitions, et les cadres clés. Le rapport consolide de la même manière une évaluation complète des progrès de la chose et du client direct. Le marché des services de mobilité gérés (MMS) a été isolé par type de produit, clients finaux, développement, secteurs d’activité et districts.

Demander Une Réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=104771

Segmentation du Marché Mondial des Services de Mobilité Gérés (MMS)-

Par type-

* Gestion des appareils

* Gestion des Applications

* Gestion de La Sécurité

* Support et maintenance

Par Verticale-

* INFORMATIQUE et télécommunications,

• Fabrication

• Détail

* BFI

* Transport et logistique

• Soins

• Autre

Par Région:

* Amérique du Nord

* Europe Occidentale

* Asie-Pacifique

• Orient

* Reste du monde

Enquête avant d’acheter ce rapport:

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104771

Rapport d’étude de Marché sur les Services de Mobilité Gérés Mondiaux (MMS) 2022 – 2027

Section 1 Aperçu du Marché Mondial des Services de Mobilité Gérés (MMS)

Section 2 Impact économique du Marché Mondial des Services de Mobilité Gérés (MMS) sur l’industrie

Section 3 Concurrence sur le marché des Services de Mobilité Gérés (MMS) par les fabricants

Section 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Section 5 Offre mondiale (Production), Consommation, Exportation, Importation par Régions

Section 6 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type

Section 7 Analyse du Marché des Services de Mobilité Gérés (MMS) par Application

Section 8 Analyse des Coûts de fabrication

Section 9 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Section 10 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Commerçants

Section 11 Analyse des Facteurs d’effet de Marché des Services de Mobilité Gérés (SMM)

Section 12 Prévisions du marché

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant – Un leader mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront une expérience exceptionnelle de solutions et de résultats innovants. Grâce à nos études de marché, nous avons efficacement dirigé les entreprises du monde entier et sommes parfaitement positionnés pour mener les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités avancées sur le marché mondial.