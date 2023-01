Le marché des services de laboratoire clinique se développera à un TCAC de 7,50% jusqu’en 2029 Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendances et étude de faisabilité

Le rapport d’étude de marché sur les services de laboratoire clinique est généré en collectant et en analysant des informations sur des individus ou des groupes par le biais de systèmes d’enquête d’opinion publique et sociale. Les domaines clés de l’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont étudiés avec beaucoup de soin et de précision tout au long du rapport. Les données sont présentées sous forme de graphiques et de tableaux pour plus de clarté et une meilleure compréhension des faits et des chiffres. Les principaux rapports d’études de marché sur les services de laboratoire clinique aident les entreprises à prendre des décisions éclairées et à mieux gérer la commercialisation de leurs produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Le rapport sur le marché mondial des services de laboratoire clinique a été élaboré en tenant rigoureusement compte des étapes spécifiques de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Ce rapport d’activité aide à faire la lumière sur l’état global du marché, les tendances existantes et les tendances de l’industrie du marché Services de laboratoire clinique. Il comprend une étude systématique des scénarios généraux de marché existants en tenant compte de nombreuses dynamiques de marché. Le rapport utilise également divers graphiques, tableaux et tableaux pour comprendre clairement et bien les faits et les chiffres statistiques. Le document de marché de classe mondiale Services de laboratoire clinique met également en évidence les taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Les laboratoires cliniques jouent un rôle important dans le système de soins de santé car ils offrent une vaste gamme de services qui comprennent le diagnostic, le traitement, la prévention et la prise en charge des patients. Ces services aident les professionnels de la santé à personnaliser les médicaments et les décisions médicales en fonction des besoins et des conditions de chacun.

Les services de laboratoire clinique s’appuient sur des équipements et des kits de test technologiquement avancés pour réduire les erreurs humaines et fournir des résultats fiables. Le marché mondial des services de tests cliniques était évalué à 256 896,06 millions USD en 2021 et devrait atteindre 476 621,7 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché sélectionnés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des services de laboratoire clinique

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

cibler la charge de morbidité

Le fardeau croissant des maladies cibles telles que la tuberculose, la diphtérie, la poliomyélite et la rougeole est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des services de laboratoire clinique.

cadre réglementaire strict

La demande croissante de services de laboratoire conformes a alimenté la croissance du marché.

augmenter l’investissement

L’augmentation des investissements publics et privés, ainsi que le financement de la recherche et les subventions pour le développement de procédures de test de laboratoire innovantes, ont encore eu un impact sur le marché.

Possibilité

De plus, l’adoption de plateformes de pathologie numérique présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la préférence croissante pour les examens de santé complets fournis par les laboratoires cliniques élargira davantage le marché.

contrainte/défi

Pendant ce temps, les pressions sur les prix sur les payeurs et les prestataires de soins de santé et le passage des diagnostics de laboratoire aux procédures de test à domicile/au point de service devraient entraver la croissance du marché. De plus, les préoccupations du public liées à la sécurité et à la confidentialité des données devraient défier le marché des services de laboratoire clinique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Participants au marché cible :

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) (États-Unis), Laboratory Corporation of America Holding (États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis), DaVita Inc. (États-Unis), Eurofins Scientific (France), SYNLAB International GmbH (Allemagne), HU Groups Holdings, Inc. (Tokyo), Sonic Healthcare (Australie), ACM Global Laboratories (Inde), Amedes Holding GmbH (Allemagne), LifeLabs (Canada), Abbott (États-Unis), Charles River (États-Unis), Siemens Healthineers AG ( États-Unis) Allemagne), BioReference Laboratories, Inc. (États-Unis), NeoGenomics Laboratories, Inc. (États-Unis), KingMed Diagnostics (Chine), Genomic Health (États-Unis) et ARUP Laboratories (États-Unis)

Si vous choisissez la version internationale du marché des services de laboratoire clinique, l’analyse par pays suivante est incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

