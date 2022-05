Le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux (Cigna, CVS Health, Anthem, McKesson) | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques:

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport gagnant sur le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques . Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques comprend des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Le marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport crédible sur le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est une ressource utile qui fournit des détails techniques et financiers actuels et à venir sur l’industrie jusqu’en 2029. Ce rapport sur le marché fournit un examen de haut en bas du marché en ce qui concerne les revenus et le développement du secteur des entreprises. . Ce rapport d’étude de marché est prometteur et la manière dont il est anticipé. L’analyse et la prévision des données de marché à l’aide des meilleurs modèles statistiques et cohérents, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réalisation de ce rapport de marché. Une étude de marché mondiale de haute qualité a été rassemblée via le rapport marketing des services de gestion des prestations pharmaceutiques pour le succès des affaires au niveau international.

Selon l’analyse du rapport de marché, les services de gestion des prestations pharmaceutiques fournissent plusieurs installations médicales aux patients. Ils sont gérés par des tiers administrateurs (TPA) qui font le lien entre les pharmaciens, les compagnies d’assurance, les demandeurs d’assurance et les fabricants de médicaments. Ils aident à réduire le prix des médicaments, à gérer les ordonnances, à planifier les meilleurs plans de santé pour les patients en offrant des remises et des rabais. Ils proposent des médicaments à des prix abordables par rapport à ceux vendus par les pharmaciens détaillants.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques sont la croissance de la demande de services d’assurance, l’augmentation de la survenue de maladies génériques et chroniques et le désir de se soigner de manière efficace et efficiente.

Segmentation globale du marché Services de gestion des prestations pharmaceutiques :

Sur la base du type, le marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en plans de santé commerciaux, plans d’employeurs auto-assurés, plans d’assurance-maladie partie D, programme de prestations de santé des employés fédéraux et plans des employés du gouvernement des États.

Sur la base du modèle commercial, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en programmes de santé gouvernementaux, programmes parrainés par l’employeur et gestion de l’assurance maladie.

Sur la base de l’application, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en services de pharmacie par correspondance et en services de pharmacie sans courrier.

Sur la base du service, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en services de pharmacie de détail, services de pharmacie spécialisée, conception et consultation de régimes d’avantages sociaux, traitement des réclamations de pharmacie en réseau, soins de pharmacie à domicile, examen de l’utilisation des médicaments, gestion des formulaires de médicaments, soins médicaux et services d’analyse de données sur les drogues et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est segmenté en prestataires de soins de santé, employeurs, fabricants de médicaments et autres.

Au niveau régional, l’Amérique latine domine le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques en raison de l’augmentation des programmes de santé gouvernementaux et des compagnies d’assurance maladie combinant et utilisant diverses ressources sur le marché pour fournir des prestations de soins de santé aux membres dans cette région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques:

Cigna

SVC Santé

Groupe UnitedHealth

Hymne inc.

Centène Corporation

DST Systèmes Inc

Plan de santé de la Fondation Kaiser Inc

Magellan Santé Inc

McKesson Corporation

MedImpact Direct LLC

Micro Merchant Systems Inc

Prime Therapeutics LLC

Rite Aid Corp

Carte d’essai incorporée

Alliance des bottes Walgreens

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les services de gestion des prestations pharmaceutiques, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Services de gestion des prestations pharmaceutiques Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques par région

5 Analyse du marché mondial des services de gestion des prestations en pharmacie par type

6 Analyse du marché mondial des services de gestion des prestations en pharmacie par applications

7 Analyse du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

