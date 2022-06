Le marché des services de fertilité clôturera avec un TCAC de 9,20% d’ici 2028

Le marché des services de fertilité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La baisse continue des taux de fécondité est le moteur du marché des services de fertilité.

Les services de fertilité sont les services pris par les personnes qui ne sont pas capables de concevoir naturellement. Ces services de fertilité aident les parents célibataires, la communauté LGBT et les couples infertiles à procréer et à fonder une famille. Les services de fertilité impliquent plusieurs techniques utilisées pour traiter les problèmes génétiques et les problèmes d’infertilité afin d’aider à la conception.

L’augmentation des grossesses retardées chez les femmes est le facteur vital qui accélère la croissance du marché, augmente également les progrès technologiques en matière de traitement de la fertilité, augmente les taux de réussite associés à l’ICSI-IVF en cas de mauvaise morphologie des spermatozoïdes, de mauvaise motilité des spermatozoïdes et de faible nombre de spermatozoïdes chez les hommes et augmente l’ accessibilité et la disponibilité des établissements de santé et l’augmentation des dépenses de santé et de recherche sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des services de fertilité. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et de la modernisation dans le secteur des soins de santé et l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur des soins de santé créent de nouvelles opportunités pour le marché des services de fertilité au cours de la période de prévision 2021-2028.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fertility-services-market&rajaas

Portée du marché mondial des services de fertilité et taille du marché

Le marché des services de fertilité est segmenté en fonction de l’infertilité, de la procédure, des services et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’infertilité, le marché des services de fertilité est segmenté en infertilité masculine et infertilité féminine.

Sur la base de la procédure , le marché des services de fertilité est segmenté en technologie de procréation assistée (ART) et fécondation in vitro, insémination artificielle, maternité de substitution et autres. La fécondation in vitro a été segmentée en injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) et en diagnostic génétique préimplantatoire (PGD). L’insémination artificielle a été subdivisée en insémination intra-utérine, insémination intracervicale et autres.

Basé sur les services , le marché des services de fertilité est segmenté en donneur et non donneur. Le donneur a été davantage segmenté en produits frais et surgelés. Les non-donneurs ont été subdivisés en produits frais et surgelés.

Le marché des services de fertilité est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en cliniques de fertilité, hôpitaux, instituts de recherche clinique et centres chirurgicaux.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fertility-services-market?rajaas

Analyse au niveau du pays du marché des services de fertilité

Le marché des services de fertilité est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, infertilité, procédure, services et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de fertilité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des services de fertilité en raison de la baisse du taux de fécondité et de la croissance de l’âge médian de la maternité, de l’augmentation des cas d’obésité et de l’augmentation du tourisme de FIV en Espagne. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des services de fertilité en raison de la baisse des taux de fertilité dans la région.

La section pays du rapport sur le marché des services de fertilité fournit également des mar

ket impactant les facteurs et les changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Services de fertilité

Le paysage concurrentiel du marché des services de fertilité fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des services de fertilité.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des services de fertilité sont Olympus Corporation, Cook, The Cooper Companies Inc., Instituto Bernabeu, Virtus Health, CooperSurgical, Inc., Vitrolife, CARE Fertility, INVO Bioscience, Monash IVF, Fertility Focus, Carolinas Fertility Institute. , Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Merck KGaA, LABOTECT GMBH, Genea Limited, Medicover, The Johns Hopkins Hospital, Progyny, Inc., CryoChoice, LLC., Millendo Therapeutics, Inc., FUJIFILM Irvine Scientific, A CooperSurgical Fertility Company et IVFtech ApS . entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fertility-services-market&rajaas

Rapports associés :

Marché mondial des essais cliniques en immuno-oncologie – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immuno-oncology-clinical-trials-market

Marché des systèmes robotiques médicaux en Amérique du Nord – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-medical-robotic-systems-market

Marché des systèmes robotiques médicaux en Europe – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-medical-robotic-systems-market

Marché des systèmes robotiques médicaux en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-medical-robotic-systems-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com