Le marché des services de dépistage de l’emploi devrait enregistrer une croissance, une taille, une part, des opportunités de croissance, des tendances récentes, des statistiques de revenus et des défis mondiaux notables jusqu’en 2029

Analyse et dimensionnement du marché des services de dépistage d’emploi

Les entreprises et les employés sont protégés par des vérifications d’antécédents et des recoupements des antécédents professionnels avec d’anciens employeurs. Choisir de ne pas effectuer d’examen d’emploi pour économiser de l’argent et du temps peut entraîner de la violence au travail, des poursuites et des vols d’employés.

Investigación de mercado del puente de datos prévoit que le marché des services de dépistage de l’emploi était de 4,5 milliards USD en 2021 et atteindra 7 789,84 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,1 % sur la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’Investigación de mercado del puente de datos comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production, en plus de marchés tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché analyse et action action action action action action action action action action action action action .

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 un ~ 2029 un année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Services (vérification des antécédents, vérification, tests médicaux et de dépistage de drogues), industries d’utilisation finale (informatique et télécommunications, BFSI, agences gouvernementales, voyages et hôtellerie, fabrication, vente au détail, soins de santé et autres), taille de l’organisation (PME et grandes entreprises) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible InterGuard (États-Unis), ActivTrak (États-Unis), FairTrak (Inde), IMonitor Software (États-Unis), Micro Focus (Royaume-Uni), Splunk Inc. (États-Unis), WorkForce Software, LLC, (États-Unis), Workday, Inc, (États-Unis) , Verint Systems Inc., (États-Unis), dormakaba Group, (Suisse), Rapid7 (États-Unis), Forcepoint (États-Unis), Securonix (États-Unis), ObserveIT (États-Unis), Imperva (États-Unis), One Identity LLC (États-Unis), LogRhythm , Inc. (États-Unis) et SolarWinds Worldwide, LLC (Canada) chance Expansion et développement rapides des appareils ménagers

Demande croissante de services et d’applications de cloud computing

Sensibilisation accrue aux diverses avancées technologiques

définition du marché

Les services de sélection d’emploi sont utilisés pendant le processus d’embauche pour vérifier le crédit, la criminalité, la conduite, l’éducation et d’autres informations de base d’un candidat à un emploi. Les enregistrements de localisation, l’expérience de travail, les tests de dépistage de drogues , la vérification de l’adresse, la vérification de la faillite, les évaluations comportementales et la vérification des références personnelles et professionnelles sont également disponibles. Parce que ces services sont peu coûteux et rapides, ils sont largement utilisés par les organisations du monde entier pour évaluer les compétences d’un candidat pour le poste et pour rationaliser et améliorer l’efficacité du processus de recrutement.

Dynamique du marché mondial des services de dépistage d’emploi

chauffeur

La croissance de la mondialisation et l’augmentation des migrants d’emploi

La mondialisation a entraîné un afflux massif de travailleurs migrants, principalement dans les pays les plus développés du monde, à la recherche de meilleures conditions de vie et d’opportunités d’emploi. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, davantage d’immigrants occupent désormais des postes peu qualifiés et hautement qualifiés. L’augmentation de l’emploi des immigrants et de la main-d’œuvre mobile en raison de la mondialisation et de la nécessité croissante de réduire la fraude des candidats est l’un des facteurs qui stimulent la demande de vérification des antécédents de diverses organisations et alimente la croissance du marché des services de sélection d’emploi. .

Efficience et efficacité par rapport aux méthodes existantes

L’utilisation des méthodes traditionnelles de vérification des antécédents pour embaucher de nouveaux employés peut prendre du temps et prendre beaucoup de temps. En conséquence, de plus en plus d’employeurs se tournent vers les services de sélection d’emploi pour améliorer l’efficience et l’efficacité de leur processus d’embauche. Ces services garantissent que les informations sur votre CV sont exactes et à jour. Ils aident à prévenir les embauches négligentes, à déterminer l’authenticité des candidats et à réduire le risque de vol, d’abus et de violence sur le lieu de travail.

chance

Plusieurs organisations proposent des solutions sur mesure pour aider les établissements de santé et les hôpitaux à embaucher et à conserver des travailleurs productifs. Ajoutez à cela la quantité croissante de données sur les soins de santé et le besoin de plus de main-d’œuvre, ce qui stimule la demande de services de dépistage de l’emploi de la part des organisations de soins de santé du monde entier.

Informations clés stratégiques du rapport sur le marché Services de dépistage de l’emploi :

• Analyse de la production – La production d’équipements de manutention des patients est analysée par rapport aux différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché des services de dépistage d’emploi est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour différentes régions du marché des services de dépistage d’emploi. Le prix, qui joue un rôle clé dans la génération de revenus, un autre aspect clé, est également évalué dans cette section pour différentes régions.

• Offre et consommation – Poursuivant les ventes, cette section étudie l’offre et la consommation pour le marché des services de dépistage de l’emploi. Ce segment éclaire également l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également présentés dans cette section.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs leaders du marché des services de dépistage d’emploi sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché des services de dépistage de l’emploi se compose d’informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• Un aperçu à 360 degrés du marché des services de dépistage d’emploi au niveau mondial et régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité sont analysés aux niveaux mondial, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Faciliter la prise de décision en tenant compte des informations mesurables convaincantes, des moteurs et des contraintes disponibles sur le marché des services de sélection d’emploi.

“