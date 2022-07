Le Marché des Services de Conseil en sécurité Atteindra 25,05 Milliards de Dollars D’Ici 2026: Rapports et données

New York, le 12 novembre 2019 – Le marché des services de conseil en sécurité devrait atteindre 25,05 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La dépendance croissante à l’égard des services cloud pour gérer, stocker et récupérer les données de l’organisation a stimulé la demande de services de conseil en sécurité sur le marché mondial. De plus, la crise des cyberattaques et de la fraude des données fondamentales des individus ou des organisations a également entraîné la croissance du marché mondial des services de conseil en sécurité. La complexité des organisations et des organisations s’est accrue parallèlement au développement de nouvelles technologies. Par conséquent, il est nécessaire de déployer un système qui protège et sécurise de manière centralisée les actifs critiques de plusieurs entités individuelles ou organisationnelles.

Les services de conseil en sécurité ont aidé les organisations à protéger efficacement leur infrastructure critique contre les vecteurs avancés de cyberattaques. Les fournisseurs de services de conseil en sécurité comprennent une équipe de professionnels de la sécurité ayant des antécédents variés et une vaste expérience de conseil dans le domaine de la sécurité de l’information.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 17,9% au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses consacrées à la numérisation a stimulé la demande de services informatiques, en particulier autour de l’intégration de systèmes. Les services en croissance rapide comprenaient la Gestion des Applications hébergées et les Services d’Infrastructure d’hébergement, suivis du conseil informatique et de la Gestion des applications.

Demander un échantillon de ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2207

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché des Services de conseil en sécurité devrait atteindre 25,05 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 17,5% au cours de la période de prévision.

• Les grandes entreprises représentaient une part plus importante de 65,8% du marché en 2018.

• Les marchands du marché ajoutent constamment des développements à leurs services pour sécuriser les associations, et rassembler de l’argent et des industries financières, contre les dangers numériques de pointe. À l’échelle mondiale, l’adoption des services de conseil en sécurité augmente en raison de l’augmentation des pauses de sécurité axées sur les efforts.

• Le segment des applications BFSI représentait la plus grande part de 31,5% du marché en 2018.

• Le type de service de test de pénétration devrait connaître le TCAC le plus élevé de 18,5% au cours de la période de prévision.

• La plus grande part est représentée par la région Amérique du Nord avec une part de 31,3% du marché en 2018. Les changements technologiques dans l’informatique ont conduit à des améliorations constantes dans la région. De plus, la complexité croissante de l’infrastructure informatique, le nombre croissant de cyberattaques et la nécessité de satisfaire aux exigences de conformité sont parmi les principaux facteurs de croissance du marché dans cette région.

• Différents acteurs développent des stratégies pour marquer leur présence dans l’industrie.

* PwC s’est associé à Microsoft en avril 2018 pour se concentrer sur l’IAM, l’Architecture de sécurité d’entreprise (ESA), la sécurité des applications cloud (CAS), la protection des informations et la gestion des menaces et des vulnérabilités.

• Les principaux acteurs du marché des services de conseil en sécurité comprennent Cisco systems, DXC Technology Company, Ernst & Young, Column Information Security, Delloite, PwC, DeltaRisk, KPMG, Security Compass, TCS, CybeRisk, Novacoast et Kudelski Security.

Demande d’enquête avant d’acheter @ https://www.reportsanddata.com/inquiry-before-buying/2207

Aux fins de cette étude, des Rapports et des données ont segmenté le marché en fonction de la taille de l’organisation, du Type de Service, de l’Application et de la région:

Perspectives de la taille de l’Organisation (Chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2016-2026)

* Grandes entreprises

* Petites et moyennes entreprises (PME)

Perspectives du type de service (Chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2016-2026)

* Services de conseil et de soutien aux RSSI

* Test de Pénétration

* Gestion des Vulnérabilités

* Stratégie de Gestion des Risques

* Réponse aux Incidents

* Autres

Perspectives des applications (Chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2016-2026)

• BFSI

• Fabrication

* INFORMATIQUE et Télécommunications

* Énergie et Puissance

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o France

o Royaume-Uni

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

* Amérique Latine

o Brésil

* Moyen-Orient et Afrique

Demande de personnalisation sur ce rapport@ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2207

À propos des Rapports et des Données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, de cibler et d’analyser les changements de comportement des consommateurs à travers la démographie, à travers les industries, et d’aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études de veille commerciale garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment les soins de santé, les Points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances du marché. Reports and Data dispose d’une solide base d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tous les problèmes de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contacter:

John W, Responsable du développement des affaires

Rapports Et Données / Web: www.reportsanddata.com

Ligne directe: +1-212-710-1370

E-mail: sales@reportsanddata.com

LinkedIn / Twitter / Blogs