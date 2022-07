Le marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs devrait enregistrer une évaluation de 71 784,6 millions USD d’ici 2028, selon une étude récente de The Insight Partners

Le secteur automobile en plein essor pour propulser les services d’assemblage et de test de semi-conducteurs afin d’offrir des opportunités de croissance au marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs. Service, application et géographie », le marché devrait passer de 51 906,3 millions de dollars américains en 2021 pour atteindre 71 784,6 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’APAC était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Avec le besoin croissant d’équipements électroniques, l’utilisation de dispositifs à semi-conducteurs augmente également dans de nombreux produits de consommation numériques, notamment les smartphones, les téléviseurs, les appareils photo numériques, les réfrigérateurs, les machines à laver et les ampoules LED. Cela suscite par la suite le besoin de services de test de semi-conducteurs. Par conséquent, la demande croissante d’électronique grand public stimule le marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs. De plus, l’adoption croissante de l’IoT dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels accélère l’utilisation d’équipements à semi-conducteurs. Par exemple, General Electric propose Brilliant Factory, une suite d’actifs matériels, de logiciels et de services de conseil pour la mise à niveau des usines vers l’IoT industriel.

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs industries. La croissance sans précédent de la propagation du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes sur les véhicules et les déplacements humains. L’industrie des semi-conducteurs a été durement touchée par la baisse de la demande de composants électroniques du secteur industriel et des utilisateurs finaux. Le modèle de revenus de la microélectronique a décliné car aucune production de masse n’a été réalisée pendant la période de confinement. La Chine est l’un des centres de fabrication les plus importants de la région et met davantage l’accent sur l’industrialisation. La croissance de l’industrie manufacturière a été entravée en raison des fermetures dans plusieurs pays de l’APAC à la suite de la pandémie de COVID-19. Cependant, l’industrie manufacturière s’est rapidement redressée en renforçant les capacités de production au second semestre de l’année. La demande d’appareils électroniques avancés tels que les montres intelligentes, les appareils portables intelligents et les appareils de santé a considérablement augmenté. Après le verrouillage, l’industrie des semi-conducteurs a commencé à regagner des parts de marché alors que les installations de production ont redémarré l’opération en prenant des mesures de distanciation sociale. En outre, le travail à domicile et les stratégies de surveillance à distance ont contribué à augmenter la vente de produits électroniques avancés pour une meilleure connectivité. L’importance de l’industrie de l’informatique et des télécommunications a été mise en évidence à des fins de communication, ce qui a permis à l’industrie d’évoluer avec de nouvelles technologies telles que la connectivité IoT.

Le marché mondial des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs est segmenté en fonction du service et de l’application. Basé sur le service, le marché est segmenté en services d’assemblage et d’emballage et en services de test. Basé sur l’application, le marché est divisé en applications électroniques grand public, automobiles, médicales, industrielles et autres. En termes de géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde , Corée du Sud, Japon et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste de la MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM).

Le secteur automobile en plein essor pour propulser les services d’assemblage et de test de semi-conducteurs

L’adoption de systèmes électroniques liés à la sécurité s’est rapidement développée. Les fabricants de composants semi-conducteurs se concentrent en permanence sur la fabrication de systèmes avancés. Les fournisseurs de semi-conducteurs automobiles bénéficient d’une augmentation de la demande pour plusieurs dispositifs à semi-conducteurs, tels que les microcontrôleurs, les capteurs et la mémoire, utilisés dans les voitures. En dehors de cela, l’électrification, l’automatisation, la connectivité numérique et les systèmes de sécurité entraînent l’ajout de plus d’équipements semi-conducteurs dans l’électronique automobile.

La liste des entreprises – Marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs

Amkor Technology, ASE Group, Chipbond Technology Corporation, Integrated Micro-Electronics, Inc., JCET Group Co., Ltd, Integra Technologies, Powertech Technology Inc., Siliconware Precision Industries Co., Ltd., Teledyne Technologies et Unisem Group font partie des les principales entreprises opérant sur le marché des services d’assemblage et de test de semi-conducteurs.

En mai 2021, Deca, l’un des principaux fournisseurs de technologies pure-play pour le conditionnement de semi-conducteurs avancés, a annoncé l’introduction de sa nouvelle méthodologie APDK. La solution est le résultat de la collaboration de Deca avec Advanced Semiconductor Engineering, Inc. (ASE) et Siemens Digital Industries Software.

En octobre 2020, ASE, MOE et NKUST établissent ensemble une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs sur le campus pour former des diplômés de classe mondiale de l’industrie de la haute technologie.

