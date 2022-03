Le marché des services cognitifs devrait atteindre 63,99 milliards de dollars d’ici 2028

L’augmentation de la demande d’API pour développer des applications plus intelligentes, l’utilisation croissante du service dans le fonctionnement de différentes industries sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché des services cognitifs.

Taille du marché des services cognitifs – 5 306,6 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 35,8 %, tendances du marché – Augmentation de la demande d’API pour développer des applications plus intelligentes.

Le marché mondial des services cognitifs devrait atteindre 63,99 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les services cognitifs peuvent être considérés comme faisant partie de la plate-forme d’intelligence artificielle [IA]. L’un des avantages notables associés au service est l’application efficace de l’IA à divers scénarios avec un portefeuille complet de capacités d’IA spécifiques au domaine. Plus important encore, le service est utile pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, aidant les organisations à dominer la concurrence sur le marché. C’est à l’aide d’un détecteur d’anomalies ; les problèmes potentiels peuvent être détectés à l’avance, sur la base desquels des décisions stratégiques peuvent être prises pour éviter le problème. Ainsi, la présence de ces avantages soutient la croissance du marché. Dans le contexte de la région, l’Europe peut être considérée comme occupant une position de marché de premier plan. La position de marché détenue par la région résulte de la croissance continue de l’industrie du commerce électronique et du secteur de la santé.

Les principaux participants sont Microsoft, IBM, AWS, Google, Nuance Communications, Baidu, SAS, Qualcomm Technologies, Nokia, TCS et Apple.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des services cognitifs détenait une part de marché de 5 306,6 millions USD en 2020 et devrait croître à un taux de 35,8 % pendant la période de prévision.

En ce qui concerne la technologie, le segment du traitement du langage naturel a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 1,83 milliard USD en 2020, avec un taux de croissance de 39,0 % au cours de la période de prévision. L’application extensive de la technologie dans le fonctionnement de ce service où il est nécessaire de percevoir, de lire les langues humaines et de contribuer à la communication avec l’ordinateur, se traduit par les revenus générés par le segment.

Dans le contexte du mode de déploiement, le segment Cloud devrait connaître un TCAC plus rapide de 41,3 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 70,0 % du marché d’ici 2028. Le taux de croissance enregistré par le segment Cloud résulte de divers avantages. associés à ce mode de déploiement comme l’abordabilité, la vaste capacité de stockage et la possibilité d’accéder au service depuis n’importe quel endroit, ce qui entraîne une préférence croissante pour ce mode de déploiement parmi le fournisseur de services. De plus, l’implication croissante des géants du cloud comme Microsoft, IBM, avec ce service, contribue également au taux de croissance connu par ce segment.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 40,4 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur du commerce électronique et les progrès technologiques contribuent à la croissance du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté les services cognitifs mondiaux marché en fonction du type de service, de la technologie, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du type de service (revenu, milliards USD ; 2020-2028)

transformation des données

interface de programmation d’applications basées sur le cloud et sur le Web

gestion des connaissances

risque cognitif Intelligence

Intégration de données et automatisation cognitive

Formation et support

Surveillance de la communication

Conseil et conseil

Autres

Type de technologie Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Traitement du langage naturel

Apprentissage automatique et apprentissage en profondeur

Taille de l’organisation Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Type de mode de déploiement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Cloud sur

site

Type d’application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Maintenance prédictive

Analyse marketing

Gestion de la qualité Enquête et recommandation

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Diagnostic et traitement

Gestion de la sûreté et de la sécurité des

Autres

Type d’utilisateur final Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Santé

Banque, services financiers et assurances

Informatique et Télécommunications

détail

Fabrication

Éducation

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

