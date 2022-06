Le marché des services BFSI BPO connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des services BPO BFSI devrait passer de 91 564 millions USD en 2021 à 192 033,8 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 9,7 % de 2022 à 2030 . Un système BPO comprend plusieurs modules, et chaque module BPO se concentre sur un domaine départemental particulier, tel que la finance, les RH, l’achat de matériel, le marketing, le contrôle des stocks et la comptabilité. Ces modules peuvent être personnalisés en fonction des besoins métiers des banques. De plus, les BPO ont connu une adoption accrue, car ils offrent une planification et une rationalisation efficaces des données sur une seule plate-forme, ce qui aide à réguler les coûts opérationnels, à augmenter les ventes et à améliorer la prise de décision. L’adoption des services BPO devrait augmenter dans les années à venir avec l’accent mis par les banques et les institutions financières sur l’amélioration de l’efficacité de leurs processus opérationnels et commerciaux. Cela devrait alimenter la croissance du marché des services BPO de BFSI.

Les principaux facteurs ayant une incidence sur la croissance du marché des services BPO BFSI comprennent la montée en flèche de l’adoption de services BPO basés sur le cloud, l’augmentation du besoin d’efficacité opérationnelle et de transparence dans les processus commerciaux, et une augmentation de la demande de réduction des coûts sur l’infrastructure et La technologie. En outre, une augmentation de la demande de services plus rapides et de meilleure qualité dans les banques pendant la pandémie de COVID-19 devrait influencer la croissance du marché des services BPO de la BFSI.

Définition du marché mondial des services BPO BFSI

L’externalisation des processus d’affaires bancaires (BPO ) est un outil stratégique qui soutient les banques dans leurs fonctions de croissance des affaires et de gestion des comptes. Le prestataire de services financiers tiers peut être offshore sur onshore. Ce service a été largement utilisé pour les opérations de back-office, y compris la production de contrôle des stocks, la comptabilité, la gestion des commandes, les ressources humaines (RH) et autres.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des services BPO BFSI

Les services BPO dans le secteur BFSI sont un système qui est principalement conçu pour intégrer les principaux domaines fonctionnels des processus commerciaux d’une banque dans un système unifié. Un système BPO comprend des fonctions essentielles, qui se concentrent sur des domaines commerciaux essentiels tels que la finance et la comptabilité, les ressources humaines (RH), la gestion de la production et des matériaux, la gestion de la relation client (CRM), la gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc. Les banques choisissent le segment de base à utiliser en fonction de l’importance de l’activité. Les solutions BSI BPO permettent une gestion efficace des ressources et l’intégration des activités bancaires, et leur mise en œuvre améliore l’efficacité opérationnelle, offrant ainsi un avantage concurrentiel aux entreprises.

De plus, l’épidémie de COVID-19 devrait offrir des opportunités de croissance potentielles pour l’expansion du marché, en raison de la montée de la tendance à la transformation numérique dans les banques, une augmentation de la demande de solutions BPO hébergées ou gérées dans le cloud. De plus, pendant la période post-pandémique, les banques se concentrent davantage sur des solutions qui prennent en charge la planification avancée et atténuent l’impact des événements non essentiels à l’avenir.

Dynamique du marché mondial des services BFSI BPO

Moteurs : augmentation du besoin d’efficacité opérationnelle et de transparence dans les processus métier

Les BPO sont adoptés par diverses banques et institutions financières pour une meilleure gestion de leurs opérations commerciales tout en offrant une collaboration améliorée, une conformité simplifiée, une productivité et une gestion des risques. En outre, les BPO sont de plus en plus adoptés, car ils offrent une planification et une rationalisation efficaces des données sur une seule plate-forme, ce qui aide à réguler les coûts opérationnels, à améliorer la prise de décision et à augmenter les ventes. Avec une concentration accrue des banques sur l’amélioration de l’efficacité de leurs processus opérationnels et commerciaux, l’adoption du BPO dans l’ISBF devrait se développer dans les années à venir. Cela alimente par la suite la croissance du marché des services BPO de BFSI.

Contraintes : problèmes de sécurité et problèmes de confidentialité

La sécurité est l’une des préoccupations les plus importantes associées à la mise en œuvre du BPO. Le manque de sensibilisation des banques au partage des informations de compte et des données confidentielles en ligne entrave la croissance du marché. En outre, la possibilité d’un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs via des identifiants de connexion piratés crée d’énormes problèmes de sécurité et de confidentialité parmi les banques. En outre, le partage de données clients sensibles par les banques avec le fournisseur de services BPO entraîne la divulgation d’informations personnelles et expose l’entreprise à des risques de sécurité. Par exemple, aux États-Unis, les statistiques officielles de BPO du gouvernement du pays prévoient qu’environ 3 500 cyberattaques contre des banques ont été enregistrées au cours des sept premiers mois de 2019. Ceci, par conséquent, est devenu un facteur majeur qui entrave la croissance du marché. .

Segmentation du marché mondial des services BFSI BPO

Le marché des services BFSI BPO a été segmenté en fonction du type de service, de la taille de l’entreprise et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de service Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Service client

Finances & Comptabilité

Ressource humaine

KPO

Achats et chaîne d’approvisionnement

Les autres

Par taille d’entreprise Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Banques La Banque commerciale La Banque de détail Cartes Prêt

Les marchés de capitaux Banque d’investissement Courtage La gestion d’actifs Les autres

Les compagnies d’assurance

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Les services à la clientèle détenaient la plus grande part de marché, par type de service

Sur la base du type de service, le marché mondial des services BFSI BPO est segmenté en services client, ressources humaines, KPO, finance et comptabilité, achats et chaîne d’approvisionnement, etc. En 2021, les services clients ont été le plus grand contributeur au marché, avec 29,3 % de la part de marché mondiale des services BFSI BPO. Le service client est l’un des moyens les plus importants de fidéliser les clients dans une organisation. Il comprend divers services tels que le service client par téléphone, le service client sur les réseaux sociaux, le service client par téléphone et autres. De nombreuses banques, institutions financières et compagnies d’assurance sont tenues de se concentrer sur le client, en raison de la concurrence accrue dans le secteur bancaire.

Les services BFSI BPO constituent une approche importante pour gérer la fidélisation marketing et la gestion de la relation client d’une banque, ce qui est essentiel pour une gestion commerciale réussie. Selon Washburn Financial Services, l’acquisition de nouveaux clients est plus coûteuse que la fidélisation des clients existants. Ainsi, le déploiement du BPO dans le secteur bancaire permet non seulement de fidéliser les consommateurs mais aussi de les satisfaire et d’accroître l’efficacité opérationnelle des banques.

Par région, l’Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide

Sur la base des régions, le marché mondial des services BFSI BPO a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 11,3 % sur le marché mondial des services BPO BFSI au cours de la période de prévision . Le marché Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour et le reste de l’Asie-Pacifique. Elle est considérée comme la région à la croissance la plus rapide au monde, en raison de la présence d’économies émergentes, d’une sensibilisation accrue aux services BPO et d’une augmentation de l’adoption de la technologie dans le secteur BFSI de la région.

Le marché des services BFSI BPO devrait connaître une recrudescence en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du nombre d’entreprises bancaires et d’assurance dans les pays d’Asie-Pacifique tels que l’Inde, la Chine, Singapour, la Corée du Sud et le Japon. La demande accrue de services d’externalisation BPO dans plusieurs secteurs verticaux de l’industrie, la croissance rapide de la création de centres de service client et de centres d’appels, ainsi que les initiatives gouvernementales et le soutien au développement de l’industrie de l’externalisation des processus métier dans la région sont des facteurs majeurs qui alimentent la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché mondial des services BPO BFSI

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le service client pour mieux comprendre la demande et les préférences des consommateurs. En outre, une concurrence accrue entre les banques pour offrir une meilleure satisfaction client et une expérience personnalisée alimente l’adoption des services BPO dans les banques.

Les principaux acteurs du marché sont :