Le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) devrait gagner 973,86 millions USD d’ici 2029, croissance de l’industrie, taille, part, demandes, défis, opportunités et analyse des acteurs clés

Le présent rapport est principalement exploré dans quatre domaines principaux qui sont la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Chacun de ces sujets est à nouveau élaboré avec la recherche et l’analyse approfondies pour générer ce rapport d’étude de marché absolu. ce rapport évalue l’industrie en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Ainsi, ce rapport d’étude de marché aide à développer votre entreprise de plusieurs façons.

Rapport de recherche sur le marché mondial des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) 2020 »présente une évaluation approfondie du marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) fournissant des informations quantitatives sur le taille du marché, segments de marché clés et fabricant en termes de revenus, de production et de taux de croissance de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) fournit également des informations qualitatives sur les technologies, les tendances clés , moteurs du marché, paysage réglementaire, modèles de déploiement, opportunités, chaînes de valeur et stratégies de marché.

Le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) atteindra une valeur estimée de 973,86 millions USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 28,71% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation de l’utilisation de Les dernières technologies telles que les données spatiales et les solutions Bi agissent comme un facteur essentiel du marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS).

Les services basés sur la localisation (LBS) sont définis comme un service qui prend en compte la localisation géographique de l’utilisateur pour fournir des informations. Il est largement utilisé dans les directions, les nouvelles locales, les points d’intérêt, le suivi des actifs, entre autres. Le système de localisation en temps réel (RTLS) fait référence à l’utilisation d’un système électronique pour localiser des personnes ou des objets et est largement utilisé dans le suivi des flottes de véhicules, les services de navigation complexes, le suivi des actifs ainsi que le suivi personnel.

Cisco, Alphabet Inc.,

Microsoft,

Société IBM,

TomTom International BV,

Oracle, Apple Inc.,

Esri, Telefonaktiebolaget LM Ericsson,

Qualcomm Technologies Inc.,

Zebra Technologies Corp.,

Basé sur la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2020-2027 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

Par technologie ( télédétection par satellite, micro-ondes et infrarouge, OTDOA et E-OTD, RFID et NFC, technologie contextuelle, Wi-Fi/WLAN, UWB, BT/BLE, balises, A-GPS et autres),

Matériel (Capteurs & Lecteurs, Tags & Transpondeurs),

Composant (Logiciel, Services, Matériel),

Logiciel (géocodage et géocodage inversé, localisation et analyse prédictive, rapports et visualisation, gestion de base de données et ETL spatial, analyse des risques et prévention des menaces), service (déploiement et intégration, support et maintenance des applications, services de conseil et de conseil), type d’emplacement (extérieur , Intérieur),

Utilisateur final (gouvernement, défense, secteur public, vente au détail, commerce électronique, BFSI, automobile, transport et logistique, fabrication industrielle, santé et sciences de la vie, médias et divertissement),

Portée du marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS)

Le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique , Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Sud Afrique, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de l’industrie verticale, de l’utilisateur final et de la région.

Marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) avec analyse des facteurs clés:

Facteurs de marché:

La montée en flèche de l’utilisation des dernières technologies telles que les données spatiales et les solutions Bi stimule la croissance du marché

L’augmentation de l’utilisation de la publicité mobile basée sur la localisation stimule la croissance du marché

L’utilisation croissante du marketing des médias sociaux stimule la croissance du marché

L’utilisation croissante des services dans divers secteurs industriels verticaux stimule la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le coût élevé associé à LBS et RTLS limite la croissance du marché

Les problèmes juridiques et de confidentialité liés à l’utilisation de la technologie limitent la croissance du marché

Le manque de sensibilisation et d’expertise qualifiée entrave la croissance du marché

Scénario de marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de géomarketing, de l’utilisation croissante dans les applications industrielles, de l’augmentation pénétration des smartphones, des médias sociaux et d’autres applications basées sur la localisation et utilisation croissante dans les diverses applications industrielles.

Paysage concurrentiel :Cisco, Alphabet Inc., Microsoft, IBM Corporation, TomTom International BV, Oracle, Apple Inc., Esri, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Qualcomm Technologies Inc., Zebra Technologies Corp., Ubisense Ltd., CenTrak, Pitney Bowes Inc. , Ekahau, Galigeo. Galigeo, HERE, Teldio Corporation, Navigine, Living Map, Airista Flow, Inc., GeoMoby, Quuppa Oy, entre autres.

Parcourez la table des matières en profondeur sur le « marché mondial des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) »

60- Tableaux

220- Figures

350 – Pages

Comment ce rapport Market Intelligence vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS), bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner les services mondiaux basés sur la localisation (LBS) et les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) Offre et demande du marché. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS). L’analyse des données présentes dans le rapport Services basés sur la localisation (LBS) et systèmes de localisation en temps réel (RTLS) est basée sur la combinaison des ressources principales et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités de services de localisation (LBS) et de systèmes de localisation en temps réel (RTLS).

Analyse du marché régional de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS)

Production de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par régions

Production mondiale de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par régions

Chiffre d’affaires mondial des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par région

Consommation de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) (par type)

Production mondiale de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par type

Chiffre d’affaires mondial des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par type

Prix ​​de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par type

Analyse du marché du segment de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) (par application)

Consommation mondiale de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par application

Part de marché de la consommation mondiale des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS)

Sites de production de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) et zone desservie

Présentation du produit, application et spécifications

Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) (2014-2019)

Principales activités et marchés desservis

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (demande et production) sont disponibles pour 2020-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et des principaux marchés nationaux par technologie, composant et industrie verticale au cours des années de prévision est également incluse.

Conclusion: Le rapport sur le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) est une source précieuse de conseils et d’orientation. Il est utile pour les entreprises établies, les nouveaux entrants sur le marché des services basés sur la localisation (LBS) et des systèmes de localisation en temps réel (RTLS) ainsi que pour les personnes intéressées par le marché. L’analyse de la faisabilité d’un nouvel investissement est incluse dans le rapport.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

